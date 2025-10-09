LIVE – Bitcoin Hyper, Solana, XRP, Pi Network… – Toute l’actualité du 09 octobre 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Bitcoin Hyper dépasse 22 millions $ levés et attire les “whales”.
- Solana et XRP visent le CME et les ETF à venir.
- Pi Network plonge, mais tente de se réinventer via la DeFi.
Bitcoin Hyper décolle, entre hype et prudence
Le phénomène Bitcoin Hyper continue de faire parler de lui. Le projet, présenté comme un “Layer-2” inspiré de Bitcoin, a déjà levé plus de 22,7 millions $ en presale, avec une accumulation active des whales. L’équipe promet un réseau combinant la sécurité de Bitcoin à la rapidité de Solana.
Malgré la spéculation intense, la demande institutionnelle croissante maintient l’attention du marché, certains analystes voyant en HYPER “la prochaine vague” de projets à rendement hybride.
Solana et XRP sous les projecteurs du CME
De son côté, Solana avance sur un terrain plus concret. De nouveaux validateurs ont été lancés, portant le staking à 1,6 milliard SOL. Parallèlement, le CME Group prévoit de lancer dès le 13 octobre des options sur les contrats à terme liés à SOL et XRP.
Une étape majeure vers l’institutionnalisation. En ce qui concerne XRP, la dynamique reste mitigée : les whales continuent d’accumuler, mais la présence d’un indicateur technique laissant présager une possible chute du marché incite à la prudence.
En parallèle, Ripple renforce sa présence internationale, avec un partenariat stratégique à Bahreïn pour stimuler l’adoption blockchain régionale.
Pi Network entre choc et relance
En revanche, le contraste est violent pour Pi Network, dont le prix a chuté à 0,23 $, soit près de –90 % depuis ses plus hauts. Le projet tente néanmoins de relancer la machine avec le lancement d’un testnet DeFi, visant à créer un écosystème fonctionnel avant les prochains unlocks prévus fin octobre.
Une phase décisive pour prouver que le projet peut encore survivre à sa propre spéculation.
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin Hyper, Solana, XRP, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
À lire aussi :
- Bitcoin Hyper, XRP et Pi Network : combien en 2026 selon ChatGPT ?
- Voici pourquoi Bitcoin Hyper affole déjà les investisseurs
- LIVE – Bitcoin, Ethereum et XRP en repli, le rallye d’octobre déjà compromis ? – Toute l’actualité du 08 octobre 2025
Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.