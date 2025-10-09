LIVE – Bitcoin Hyper, Solana, XRP, Pi Network… – Toute l’actualité du 09 octobre 2025

Pour Résumer

Bitcoin Hyper dépasse 22 millions $ levés et attire les “whales”.

Solana et XRP visent le CME et les ETF à venir.

Pi Network plonge, mais tente de se réinventer via la DeFi.

Bitcoin Hyper décolle, entre hype et prudence

Le phénomène Bitcoin Hyper continue de faire parler de lui. Le projet, présenté comme un “Layer-2” inspiré de Bitcoin, a déjà levé plus de 22,7 millions $ en presale, avec une accumulation active des whales. L’équipe promet un réseau combinant la sécurité de Bitcoin à la rapidité de Solana.

Malgré la spéculation intense, la demande institutionnelle croissante maintient l’attention du marché, certains analystes voyant en HYPER “la prochaine vague” de projets à rendement hybride.

Solana et XRP sous les projecteurs du CME

De son côté, Solana avance sur un terrain plus concret. De nouveaux validateurs ont été lancés, portant le staking à 1,6 milliard SOL. Parallèlement, le CME Group prévoit de lancer dès le 13 octobre des options sur les contrats à terme liés à SOL et XRP.

Une étape majeure vers l’institutionnalisation. En ce qui concerne XRP, la dynamique reste mitigée : les whales continuent d’accumuler, mais la présence d’un indicateur technique laissant présager une possible chute du marché incite à la prudence.

En parallèle, Ripple renforce sa présence internationale, avec un partenariat stratégique à Bahreïn pour stimuler l’adoption blockchain régionale.

Pi Network entre choc et relance

En revanche, le contraste est violent pour Pi Network, dont le prix a chuté à 0,23 $, soit près de –90 % depuis ses plus hauts. Le projet tente néanmoins de relancer la machine avec le lancement d’un testnet DeFi, visant à créer un écosystème fonctionnel avant les prochains unlocks prévus fin octobre.

Une phase décisive pour prouver que le projet peut encore survivre à sa propre spéculation.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin Hyper, Solana, XRP, Pi Network et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

