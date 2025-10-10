L’exchange Gemini lance sa filiale australienne « Intergalactic »

Pour Résumer

Gemini crée « Intergalactic Australia » pour une implantation locale et conforme aux règles d’AUSTRAC.

Les Australiens peuvent désormais déposer et retirer directement en dollars australiens (AUD).

L’exchange prévoit d’obtenir la licence AFSL pour élargir ses services dans un cadre réglementaire en évolution.

Gemini pour conquérir l’Australie

Cette entité australienne baptisée « Gemini Intergalactic Australia Pty Ltd » a été implanté à Sydney. Et ce n’est pas qu’une simple boîte aux lettres.

Elle s’est immédiatement enregistrée auprès de l’autorité australienne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, AUSTRAC. Une autorisation qui lui donne carte blanche pour fonctionner pleinement sur le territoire.

Cette démarche est hyper stratégique : elle confirme une approche « compliance-first » (la conformité d’abord) et permet à l’exchange de s’aligner sur les meilleures pratiques locales dès le départ.

Bien que Gemini ait opéré en Australie depuis 2019, la structure était globalisée. Ce passage à une filiale locale permet désormais une refonte complète.

Grâce au feu vert du régulateur, l’échange pourra proposer des services de dépôt et retrait en dollars australiens (AUD) directement. Cela évitera ainsi aux utilisateurs de recourir à des virements internationaux coûteux et lent.

We’re expanding in Australia 🇦🇺 To lead the charge, we’ve brought on James Logan as Country Head. With AUSTRAC registration and new AUD rails, customers now get faster deposits and a smoother trading experience. pic.twitter.com/YACsk1YLsn — Gemini (@Gemini) October 8, 2025

Jusqu’ici, les clients australiens utilisaient la plateforme globale de Gemini à l’étranger, avec les contraintes que cela impose. Selon Saad Ahmed, responsable de la région Asie-Pacifique :

« Nous changeons cela parce que nous pensons que l’Australie est un marché sur lequel nous voulons être. »

Pour diriger cette transition, James Logan, un vétéran de l’industrie, a été nommé à la tête des opérations australiennes basées à Sydney. Avoir un responsable pays dédié se traduit par l’engagement sérieux de l’échange new-yorkais pour cette expansion.

Saad Ahmed, responsable Asie-Pacifique chez Gemini, souligne que le marché australien est en plein boom avec plus de 30 % des habitants qui adoptent les cryptos, une croissance rapide qui justifie cette montée en puissance.

Roadmap d’expansion future

À partir du 09 octobre, les utilisateurs australiens peuvent déposer des AUD et retirer des AUD sur la nouvelle plateforme locale de Gemini. En revanche, l’ensemble des services offerts aux États-Unis (staking, cartes, crédit) ne seront pas disponibles immédiatement en Australie.

Rappelons également que le paysage réglementaire australien est en pleine ébullition, témoignant le cas de Binance. Le gouvernement Albanese souhaite obliger les entreprises de crypto à obtenir l’Australian Financial Services License (AFSL), délivrée par l’ASIC.

Il s’agit d’une licence nécessaire pour offrir des produits cryptographiques plus sophistiqués. Face à ce projet de loi, Gemini adopte une approche mesurée, mais déterminée.

En effet, la société cotée en bourse Gemini a clairement indiqué qu’elle entend obtenir la licence de services financiers australiens (AFSL) pour élargir son catalogue.

Par contre, la bourse crypto n’introduira pas instantanément toute sa gamme de produits proposés aux États-Unis. Elle préfère ainsi ajuster son offre en fonction de la demande locale et des évolutions réglementaires.

En parallèle, l’entreprise investit dans les infrastructures et le recrutement local. Ce plan a pour ambition de dynamiser l’offre crypto en Australie, pour offrir à la fois la sécurité, l’innovation et enfin l’adaptabilité dans un environnement financier en constante évolution.

Toutefois, le pari est audacieux. En effet, si la réglementation devient un peu trop stricte, Gemini devrait pouvoir reprendre la main sur certaines innovations. Le timing est crucial : l’entreprise veut être bien positionnée au moment où le cadre australien crypto se structurera définitivement.

À lire aussi :