Les institutions s’intéressent de plus en plus aux cryptomonnaies mèmes, mais les petits investisseurs restent vulnérables face aux manipulations des baleines.

Snorter Bot, intégré à Telegram et basé sur Solana, permet aux traders individuels de détecter les cryptos mèmes prometteuses et d’agir rapidement avant les mouvements de marché majeurs.

Son jeton natif SNORT, encore en prévente, offre des fonctionnalités avancées et un potentiel de gains significatif, tout en donnant aux utilisateurs un accès prioritaire aux futurs projets.

Les institutions s’imposent dans le marché des cryptomonnaies

L’impact des institutions dans le domaine des cryptomonnaies est désormais incontestable. Un exemple notable est la proposition récente de Canary Capital pour un ETF lié à la cryptomonnaie mème officielle de Trump (TRUMP).

Ce mouvement indique que les grandes entités s’établissent en investissant de manière importante, pendant que les particuliers rencontrent des difficultés pour obtenir leur portion. C’est dans ce cadre que l’enthousiasme pour Snorter Bot (SNORT) est parfaitement compréhensible.

Ce robot de négociation, élaboré sur la blockchain Solana et directement connecté à Telegram, vise à détecter les cryptomonnaies mèmes potentiellement rentables avant qu’elles n’augmentent de valeur. Cela donne donc aux opérateurs individuels un atout stratégique considérable.

Avec Snorter, les investisseurs particuliers disposent enfin d’un outil pour se démarquer. Le projet a déjà levé près de 3,5 millions de dollars en prévente. Cette étape permet d’acquérir des SNORT avant leur arrivée sur les plateformes d’échange, où les prix devraient être plus élevés.

Actuellement, le token est proposé à 0,1027 $ en précommande, avec une augmentation prévue dans les 48 heures suivant la fin de cette phase.

Cryptos mèmes en plein essor attention aux baleines qui écrasent les petits investisseurs

Canary Capital, société spécialisée dans la gestion d’actifs numériques, a déposé mardi une demande pour coter un ETF calqué sur TRUMP, la cryptomonnaie mème associée à Donald Trump.

S’il est validé, ce produit deviendrait le premier fonds négocié en bourse lié à une cryptomonnaie mème politique.

Cette initiative s’ajoute à plusieurs démarches similaires, comme celles de Bitwise pour un ETF Dogecoin (DOGE), qui a récemment modifié son projet afin d’autoriser les échanges en nature, ou encore 21Shares, dont le formulaire S-1 a été validé par la SEC en mai.

Ces actions démontrent l’attrait croissant des institutions pour les monnaies numériques. Longtemps considérées comme des « actifs douteux » dans la finance traditionnelle, les cryptos mèmes trouvent aujourd’hui leur place dans ce cadre réglementé.

Cependant, cette progression met en lumière une réalité préoccupante : quand les grands investisseurs prennent des mesures, les petits actionnaires en pâtissent fréquemment.

Un exemple récent en témoigne. Sur Hyperliquid DEX, le XPL a bondi de 200 %, passant de 0,60 $ à 1,80 $ en quelques minutes.

Quatre portefeuilles « baleines » ont orchestré cette flambée, encaissant près de 47,5 millions de dollars, tandis que des investisseurs individuels ont perdu gros, certains plus de 4,5 millions en un instant.

🚨💥 Whale manipulation on #Hyperliquid sent $XPL soaring 200% to $1.80 in minutes earlier today, marking one of the wildest short squeezes and wealth redistributions we've seen! Here’s the breakdown: Manipulators' profits:

🔹 0xb9c (main orchestrator): +$15.11M

🔹 0xe41:… pic.twitter.com/KiWDybLJj9 — Spot On Chain (@spotonchain) August 27, 2025

Le manque d’ordres en attente et l’absence d’une pré-ouverture solide ont permis à ces acteurs majeurs de prendre le contrôle du marché. Ce type de scénario désavantage systématiquement les traders individuels, incapables de réagir assez vite face aux fluctuations massives provoquées par les baleines.

Snorter Bot s’attaque précisément à cette question. Destiné à repérer promptement les cryptomonnaies mèmes en forte croissance, cet outil assiste les investisseurs individuels dans l’ouverture ou la fermeture de leurs positions avant que des fluctuations spectaculaires ne se manifestent.

Les risques du XPL et la solution apportée par Snorter Bot

L’effondrement du XPL a montré à quel point les baleines peuvent influencer le marché en un instant. Les investisseurs n’ont même pas eu le temps de réagir avant que les graphiques n’affichent une envolée fulgurante. C’est exactement ce que Snorter Bot veut éviter.

Ce bot surveille en continu les marchés mèmes de Solana et d’Ethereum afin de repérer les premiers signes de mouvement : arrivées soudaines de liquidités, création de nouveaux contrats ou activité inhabituelle sur certains portefeuilles.

Plutôt que d’intervenir après une hausse déjà maximale, les utilisateurs reçoivent des signaux bien avant le pic.

Dans ce contexte, la vitesse est déterminante. Grâce à son intégration directe dans Telegram, Snorter élimine les délais coûteux qui ont pénalisé de nombreux petits portefeuilles lors de l’épisode XPL.

Le bot propose aussi des frais parmi les plus bas du marché. Il suffit de détenir des SNORT pour profiter d’une réduction, faisant passer les commissions de 1,5 % à 0,85 %.

Associée à des fonctions comme le frontrunning et la défense MEV, cette optimisation rend les entrées et sorties plus rapides et plus fiables que celles offertes par la majorité des bots concurrents.

Pour les utilisateurs avancés, Snorter intègre également le copy trading et la suppression des limites de sniping. Ces outils donnent aux investisseurs particuliers la même puissance que celle exploitée par les institutions et les baleines.

En résumé, la différence est nette : là où l’affaire XPL a laissé les traders impuissants, Snorter leur redonne le contrôle avec la possibilité d’entrer et de sortir au moment opportun.

Le jeton SNORT prêt à exploser jusqu’à 100x

Disposer d’un bot Telegram aussi performant revient à posséder une protection intégrée contre les manipulations des baleines, donnant ainsi aux petits traders la possibilité de réaliser des gains dans des conditions plus justes.

De plus en plus d’observateurs reconnaissent le potentiel de Snorter pour transformer le trading et offrir un marché plus équitable aux investisseurs particuliers.

Le jeton natif SNORT joue un rôle central dans cet écosystème. Il assure la gouvernance, débloque des fonctionnalités avancées, alimente les récompenses communautaires et sert d’actif clé pour le jalonnement.

Des médias spécialisés comme Cryptonews estiment même qu’il pourrait multiplier sa valeur par 100.Borch Crypto, influenceur reconnu dans le secteur avec plus de 92 000 abonnés sur YouTube, partage cet avis.

Pour l’instant, le projet en est encore à sa phase de prévente. Malgré ce stade précoce, les fonds collectés ont déjà dépassé plus du double des montants obtenus par Banana Gun lors de sa levée privée, ce qui laisse présager un lancement plus rapide qu’anticipé.

Cela signifie aussi que la fenêtre pour acquérir SNORT à un prix avantageux pourrait bientôt se refermer.

Si Snorter aide les investisseurs à garder une longueur d’avance sur les baleines, la phase de prévente leur donne également l’opportunité de prendre de l’avance sur le marché.

La plateforme prend en charge plusieurs options de paiement, notamment SOL, ETH, BNB, USDT, USDC et même les cartes bancaires. Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d’utiliser un portefeuille non dépositaire compatible avec WalletConnect, reconnu parmi les meilleurs par Best Wallet (BEST).

Le solde de prévente SNORT apparaît directement dans l’application. Les utilisateurs bénéficient aussi d’un accès prioritaire aux futurs lancements via la section « Jetons à venir ». Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store.

