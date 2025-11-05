Pour Résumer

Snorter Bot, la nouvelle plateforme de trading automatisée sur Solana, sera lancée le 10 novembre.

Elle combine rapidité, faibles frais et outils avancés comme le copy trading ou la protection MEV.

Déjà très attendue, elle ambitionne de devenir une référence face à Trojan, BONKbot et Banana Gun.

Snorter Bot prépare son lancement et promet de bousculer le marché du trading automatisé

La plateforme de trading automatisée très attendue Snorter Bot (SNORT) sera lancée le 10 novembre. Elle promet déjà de devenir un sérieux concurrent pour Trojan, BONKbot et Banana Gun.

Pensée pour exploiter au maximum la vitesse du réseau Solana, Snorter Bot affiche les frais les plus bas du marché, seulement 0,85 %. Ce positionnement agressif en fait un adversaire redoutable pour les autres bots du secteur.

La plateforme propose toutes les fonctionnalités que recherchent les traders aguerris de l’écosystème Solana :

sniping automatisé rapide, copy trading, protection contre les manipulations de prix, ordres à cours limité, détection de honeypots, réglage du slippage, protection MEV, ainsi que des swaps rapides et sécurisés avec une protection contre le front-running.

Pour plus d’informations, consultez la dernière mise à jour développeur de Snorter.

November 10th, the markets get a new apex predator. Cancel your plans, Snorter Bot is coming online! pic.twitter.com/4c4re2GSo4 — Snorter (@SnorterToken) November 4, 2025

Depuis l’annonce de son lancement, le prix du SNORT a bondi de 59 %, atteignant 0,04417 $. Cette dynamique haussière devrait se poursuivre dans les semaines à venir.

Toutes ces fonctionnalités professionnelles sont intégrées de série, ce qui explique l’enthousiasme des traders à l’idée de tester Snorter Bot.

Aujourd’hui, entre 70 % et 80 % des transactions en cryptomonnaies sont réalisées par des robots de trading. Autrefois réservée aux institutions, cette technologie devient désormais accessible à tous les particuliers.

Pourquoi les bots Telegram séduisent les traders et comment Snorter Bot se démarque

L’application Telegram représente une des méthodes les plus abordables pour les traders individuels souhaitant bénéficier du trading automatisé. C’est précisément dans ce domaine que Snorter Bot se démarque.

Il vous suffit d’ouvrir le bot et de suivre les directives du guide d’assistance intégré pour débuter. L’utilisateur a également la possibilité de cliquer sur des boutons interactifs tels que « snipe » ou « copy trade ». Le bot l’assiste progressivement pour établir sa stratégie et initier ses transactions.

Les utilisateurs bénéficient de nombreuses fonctionnalités avancées. Ils peuvent définir des limites de risque, appliquer des filtres personnalisés et recevoir des notifications en temps réel sur leurs opérations.

Snorter Bot devrait aussi intégrer des options de partage permettant d’obtenir des réductions de frais. Les traders pourront autoriser d’autres utilisateurs à copier leurs transactions via un lien d’affiliation unique.

Le bot a aussi pour objectif de simplifier la recherche d’adresses rentables à copier, une avancée précieuse pour les traders. Cette approche pourrait se révéler hautement avantageuse.

L’attrait du copy trading, avec ses gains potentiels, attire de plus en plus d’utilisateurs. Les gains peuvent être importants, en particulier sur les cryptomonnaies du réseau Solana. L’exemple suivant démontre une transaction récente réalisée sur Trojan, il y a à peine un jour.

Snorter Bot simplifie l’accès aux stratégies gagnantes et aux portefeuilles performants

De nombreux investisseurs particuliers se tournent aujourd’hui vers des plateformes comme Birdeye.so, spécialisée dans les données de trading sur les cryptomonnaies Solana.

Son classement des « investisseurs les plus performants » est devenu un outil indispensable pour les traders à temps plein. Néanmoins, seule l’abonnement payant donne accès intégral à cette liste.

Toutefois, vous pouvez consulter sans frais les 10 principales adresses de portefeuilles. Néanmoins, quelques-unes d’entre elles présentent des irrégularités.

Le système Birdeye d’identification automatique est capable de détecter les indices de fraude, tels que les cryptomonnaies qui ne permettent la vente qu’à une adresse déterminée ou qui imposent des frais excessifs dans leur programmation.

D’autres services, tels que dEdge sur Telegram, offrent une alternative. Ils sélectionnent les portefeuilles les plus performants selon les profits, pertes et taux de réussite. Malgré cela, la prudence reste essentielle : il est fortement conseillé de mener ses propres recherches avant de copier les adresses suggérées.

Il se pourrait que Snorter Bot bouleverse bientôt la situation. Grâce à ses outils intégrés, il diminue fortement le besoin de ces contrôles manuels. Cette méthode lui offrirait l’opportunité de se forger rapidement une réputation et d’engendrer des dizaines de millions de dollars en bénéfices de trading.

Les détenteurs de SNORT profiteraient directement de cette croissance, puisqu’ils possèdent l’actif natif de la plateforme.

Il semble que Snorter Bot ait pour objectif de supprimer les pratiques discutables du marché. Il aspire à fournir aux traders individuels des instruments sûrs pour repérer les portefeuilles les plus efficaces et prévenir les escroqueries, tout en optimisant le bénéfice du copy trading.

La rapidité demeure un élément crucial. Pour procéder au sniping de tokens, il est nécessaire d’intervenir sur le marché dès le moment où une cryptomonnaie est lancée. La majorité des traders professionnels gardent leurs jetons seulement pour quelques minutes, parfois même pour quelques secondes.

Snorter Bot franchit une nouvelle étape avec son pont Ethereum et prépare son expansion multichaîne

Le bot Snorter, entièrement natif de Solana, exploite les temps de bloc ultra-rapides du réseau. Avec une finalité inférieure à la seconde et des frais minimes, il offre à ses utilisateurs un avantage décisif pour l’acquisition de cryptomonnaies sur Solana.

Mais c’est juste le commencement. Le plan de projet prévoit plusieurs nouveautés. Bientôt, Snorter Bot sera multichaîne, avec une première étape sur les chaînes EVM. Un portail pour Ethereum est déjà en place, facilitant des transactions plus aisées entre les différents écosystèmes.

Les développeurs envisagent également des collaborations dans le domaine DeFi, l’instauration d’une gouvernance communautaire et le déploiement d’une API de trading. Ces actions ont pour objectif d’améliorer la souplesse et la transparence du bot.

La dernière mise à jour publiée par l’équipe de développement confirme que Snorter est performant, complètement audité et optimisé pour la montée en charge. Tout est prêt pour son lancement très attendu le 10 novembre.

Achetez Snorter dès maintenant

