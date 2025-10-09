Pour Résumer

Le Snorter Bot Token (SNORT) entre dans ses derniers jours de prévente après avoir levé plus de 4,5 millions de dollars.

Ce bot de trading basé sur Solana attire l’attention du marché grâce à sa technologie rapide et son jeton natif prometteur.

Les analystes estiment que SNORT pourrait voir son prix multiplié par plus de dix après son lancement.

Snorter Bot Token (SNORT) : la prévente entre dans sa phase finale

Le Snorter Bot Token (SNORT), un robot de trading sur Telegram, entame désormais ses onze derniers jours de prévente. Il offre aux investisseurs une dernière chance de se procurer des jetons avant le démarrage officiel du projet.

Ayant déjà réuni près de 4,5 millions de dollars, les contributions continuent d’affluer quotidiennement, alors que les spéculateurs prennent position en prévision du lancement du chercheur de cryptomonnaies basé sur Solana.

On voit de plus en plus Snorter comme un futur leader potentiel sur le marché des robots de trading sur Telegram, un domaine en croissance rapide.

À l’inverse de la plupart de ses rivaux, Snorter Bot offre un jeton natif conçu pour se mesurer à des standards comme BANANA de Banana Gun.

Cette méthode donne aux premiers participants la possibilité de posséder une part directe dans le futur du projet, tout en profitant de retours potentiels importants, parfois évalués à plusieurs milliers d’euros.

Les analystes du marché montrent déjà une certaine confiance. Il y a des spéculations que la valeur du SNORT pourrait grimper à 1 $ dans les mois qui suivent son introduction, ce qui représenterait une augmentation significative par rapport à son prix actuel de prévente.

Actuellement, le jeton se négocie à 0,1073 $, une valeur qui s’accroît automatiquement à l’approche du TGE.

Après la période de prévente, seuls les échanges sur des plateformes spécifiques donneront accès au jeton. D’ici là, ces tarifs avantageux pourraient devenir une chose du passé.

Snorter séduit les investisseurs en combinant levée de fonds record et supériorité technologique

Le bot Snorter a rapidement captivé l’attention des investisseurs initiaux, mais aussi celle des principaux acteurs de l’industrie crypto et de plusieurs influenceurs de renom. Cette popularité s’explique par la qualité de son développement, déjà comparable à celle de grands projets tels que Maestro, Banana Gun et Trojan.

Un autre élément essentiel est l’importance de son financement. Snorter, qui a réussi à obtenir 4,5 millions de dollars de financement, a déjà dépassé le soutien privé de Banana Gun, évalué approximativement à 3,9 millions de dollars. Ce résultat témoigne de la solidité du projet et de la confiance grandissante qu’il génère.

Pour mettre en perspective les performances, Banana Gun est actuellement le leader parmi les bots Telegram, avec un chiffre d’affaires hebdomadaire de 176 millions de dollars.

Ce nombre surpasse à lui seul la somme de ceux de Maestro et Trojan combinés. Le fait que Snorter ait déjà attiré un financement considérable avant même son lancement témoigne de la forte conviction des investisseurs dans sa promesse.

Cette confiance est ancrée dans des bases technologiques solides. Développé directement sur Solana, Snorter évite les temps de confirmation lents et les frais de gaz prohibitifs qui freinent toujours les projets basés sur Ethereum.

Bien qu’ils soient en mesure de gérer plusieurs chaînes, Banana Gun et Maestro subissent ces restrictions.

En revanche, la fondation Solana de Snorter assure une rapidité d’exécution élevée. Cette performance est encore amplifiée par son architecture multi-chaînes, qui rend possible une expansion vers Binance et Ethereum à mesure que le projet progresse.

Les analystes dévoilent leurs prévisions sur le prix du SNORT

Il n’est pas surprenant que les projections de prix pour le jeton natif de Snorter Bot attirent une telle attention, compte tenu de ses nombreux atouts.

En effet, selon un expert de CryptoNews, média de référence dans le domaine de la cryptomonnaie, SNORT pourrait atteindre 1,21 $ dès son entrée en bourse, avec un plancher situé autour de 0,93 $.

Actuellement, le jeton s’échange à 0,1073 $, un niveau qui laisse entrevoir une hausse potentielle de 766 %, soit un rendement d’environ 8,7 fois, même dans le scénario le plus prudent.

Dans le scénario optimiste, à 1,21 $, le rendement grimperait à plus de 1 027 %, soit près de 11,3 fois la mise initiale.

De plus, les projections pour l’année prochaine se montrent encore plus favorables : certains modèles prévoient un sommet à 1,98 $, ce qui représenterait une hausse de 1 745 %, ou un potentiel de multiplication par 18,4 du prix actuel.

Analystes et influenceurs misent sur le potentiel du projet

Cependant, cet enthousiasme ne se limite pas aux analystes. Plusieurs influenceurs crypto de premier plan, parmi lesquels Alessandro De Crypto et Apex Syndicate, avancent des estimations encore plus ambitieuses.

Ils prévoient une multiplication par 100 du cours de SNORT une fois le bot lancer et les cotations ouvertes.

Cette confiance découle avant tout du choix stratégique de Snorter : le projet a opté pour un lancement public, ce qui lui permet de rivaliser directement avec des acteurs établis tels que Maestro, Banana Gun et Trojan.

En s’appuyant sur l’infrastructure rapide et évolutive de Solana, Snorter renforce son avantage technologique face à ses concurrents.

En définitive, l’intérêt croissant des analystes et des influenceurs, combiné aux résultats obtenus par les traders déjà adeptes de bots similaires, converge désormais vers un seul nom : SNORT.

Ce bot Telegram, prêt à être lancé, rassemble les principaux atouts des plateformes historiques au sein d’un écosystème unifié et performant.

Derniers jours de prévente pour Snorter, le bot de trading qui attire l’attention du marché

Effectivement, la seule méthode pour maximiser les bénéfices est d’acheter à un prix bas. Actuellement, cette possibilité n’est disponible que par le biais de la prévente en cours du jeton Snorter Bot.

Dès que les cotations sont initiées sur les plateformes de trading, en particulier sur les plateformes majeures, il est courant que les prix augmentent rapidement.

Étant donné l’ampleur du financement déjà réalisé par Snorter, cette tendance pourrait aisément continuer lors de son lancement, entraînant une hausse significative des prix au-delà des niveaux actuels de prévente.

Donc, avant qu’il ne soit trop tard, visitez le site de Snorter Bot Token et procurez-vous du SNORT en échange de SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte bancaire.

Les jetons SNORT acquis lors de la prévente peuvent produire instantanément un rendement annuel dynamique de 110 % grâce au mécanisme de staking intégré du projet.

Snorter préconise l’utilisation de Best Wallet, réputé pour être l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin disponibles sur le marché.

Les soldes de prévente sont visibles directement sur l’application, la transaction se déroule sans heurts une fois les jetons lancés, et les détenteurs profitent d’un accès privilégié aux lancements de nouveaux projets grâce à la rubrique « Jetons à venir » de Best Wallet.

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

