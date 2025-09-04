Pour Résumer

MemeCore a enregistré une hausse spectaculaire de 211 % en une semaine, confirmant la rotation du marché vers les altcoins et les tokens à fort potentiel.

Face à ces opportunités souvent réservées aux baleines, Snorter Bot se présente comme une solution innovante pour permettre aux traders individuels d’agir rapidement.

Grâce à sa technologie multichaîne et ses fonctionnalités avancées, Snorter vise à offrir un accès anticipé aux ruptures majeures du marché crypto.

Comment Snorter Bot donne enfin un avantage aux traders particuliers

La semaine dernière, MemeCore (M) a bondi de 211 %. Pour la première fois, il a franchi le seuil symbolique d’un dollar mercredi. Cette progression impressionne, surtout dans un marché crypto en baisse depuis 30 jours.

Ces ruptures échappent souvent aux traders individuels jusqu’à ce que le mouvement soit terminé. Les bénéfices reviennent généralement aux baleines, premières à détecter l’opportunité.

Snorter Bot (SNORT) veut changer cela en donnant aux investisseurs un moyen d’identifier ces occasions dès leur apparition.

Snorter est un robot de trading basé sur Telegram et axé sur Solana. Il propose bientôt des fonctions multichaînes. Son objectif : capter les flux de liquidité et exécuter des transactions rapides à moindre coût. Cette stratégie aide les utilisateurs à agir avant le pic, sans céder au FOMO.

Avec un financement d’environ 4 millions de dollars, Snorter attire la confiance des traders particuliers. Ils y voient un outil capable d’offrir une vraie équité face aux grandes institutions.

Actuellement en prévente, le SNORT se négocie à 0,1033 $. Ce prix ne durera pas : une hausse est attendue dans moins de 20 heures.

Les traders particuliers ont besoin d’outils pour repérer les ruptures avant que les baleines n’absorbent les liquidités

Les données historiques suggèrent que septembre favorise souvent les altcoins. C’est généralement le mois où Bitcoin affiche ses plus faibles performances. Plusieurs altcoins majeurs ont déjà surpassé BTC ces 90 derniers jours. Cela indique un déplacement progressif des capitaux.

Cette rotation pousse souvent les actifs majeurs vers des projets plus modestes. Parfois, elle touche même la zone la plus risquée du marché : les mèmes. MemeCore en est la preuve récente.

Il a bondi de 211 % en une semaine et affiche une hausse totale de 2 536 % depuis son lancement. Sa capitalisation dépasse désormais les 2 milliards de dollars.

À ce stade, un investissement de 1 000 $ vaudrait aujourd’hui plus de 26 000 $. Avec MemeCore au-dessus d’un dollar, certains spéculent sur un possible décuplement des gains. Cela représenterait une hausse de 75 fois le montant initial.

Atteindre cet objectif avec Bitcoin semble improbable, surtout qu’historiquement, il se redresse surtout en octobre et novembre, quand les capitaux retournent vers lui.

Le marché n’est pas encore revenu pleinement à BTC. La prochaine crypto pourrait déjà se développer en attente de liquidités. L’explosion de MemeCore rappelle une chose : une entrée précoce, aux prix de juillet, change tout.

Pourtant, seuls les gros investisseurs provoquent généralement ces mouvements en premier. Quand les particuliers affluent, le potentiel de hausse s’épuise et il reste surtout des liquidités de sortie.

Le jeton Snorter Bot veut briser ce cycle. Snorter facilite la détection et l’exécution anticipée via Telegram. Il permet aux traders individuels d’identifier les ruptures comme celle de MemeCore avant que les baleines ne prennent position.

Ils gagnent ainsi un avantage crucial : agir tant que l’opportunité existe encore.

Découvrez la technologie innovante qui propulse Snorter

Le rendement de 25x sur deux mois de MemeCore pour les investisseurs initiaux est la dernière illustration en date de ce que les particuliers manquent quand les premiers signes passent inaperçus. Le jeton Snorter Bot est élaboré pour pallier cette situation.

Comme indiqué précédemment, c’est un bot de trading Telegram qui s’appuie sur Solana, conçu comme une solution hautement performante permettant aux individus d’obtenir les mêmes signaux que ceux utilisés par les grands investisseurs, mais fournis à la rapidité d’un bot.

Analyse en direct de Solana et Ethereum, surveillant les mouvements de liquidité, le comportement des portefeuilles de baleines et l’apparition de nouveaux contrats pour détecter les ruptures en formation. Et le plan d’action va encore plus loin.

L’ascension de MemeCore sur Binance met en lumière la raison pour laquelle Snorter est conçu avec une perspective multichaîne. L’intention est de fournir aux individus un accès précoce aux écosystèmes de mèmes les plus dynamiques, là où la prochaine disruption aura lieu.

Cette exécution est optimisée pour la vitesse et l’efficacité. Les transactions se déroulent directement sur Telegram et sont réglées en quelques secondes, bénéficiant de la protection MEV et des coûts les plus compétitifs du marché.

En utilisant juste SNORT, les utilisateurs diminuent leurs coûts de 1,5 % à 0,85 %, ce qui est moins onéreux que Banana Gun, Maestro ou Trojan.

MemeCore affiche le coût du retard. Snorter illustre comment le secteur de la vente au détail prend l’initiative pendant que les baleines comblent leur retard.

SNORT et son potentiel de croissance x100 qui fait rêver les investisseurs

Si MemeCore, dont la mission est de relier les créateurs aux communautés grâce à des mèmes et des dApps, a réussi à atteindre une valorisation de 2 milliards de dollars.

Imaginez le potentiel d’un projet qui a déjà obtenu plus du double du financement initial de Banana Gun et qui est en train d’être développé pour le dépasser, surpassant ainsi les autres bots Telegram leaders du marché.

Encore une fois, l’idée est de favoriser les traders individuels en leur permettant d’intervenir avant que les acteurs majeurs ne prennent le contrôle du marché. Ceci constitue en soi une tâche d’une ampleur considérable. Toutefois, si cela réussit, la valeur du jeton SNORT pourrait connaître une forte hausse.

Comme indiqué précédemment, le token natif du projet diminue au minimum les coûts de transaction, élimine les restrictions de sniping, ouvre des fonctions de copy trading, sert de monnaie principale pour le staking et accorde des pouvoirs décisionnels qui orientent le développement du projet.

Son potentiel a déjà suscité l’intérêt de la communauté. Des influenceurs tels que Crypto June ont mentionné une augmentation par 100 pour SNORT, une opinion également soutenue par CoinCentral, un média spécialisé dans la cryptomonnaie.

Septembre pourrait marquer la grande percée de Snorter

Avec la chute du Bitcoin, septembre pourrait représenter une opportunité idéale pour le lancement de Snorter, d’autant plus que les investisseurs sont en quête de leur prochaine grande rupture.

Snorter se présente comme l’unique initiative élaborée pour dénicher d’autres opportunités disruptives, transformant la prévente en une chance précieuse de participer avant le commencement de ce cycle.

Bien qu’aucune date de lancement n’ait été confirmée, la prévente offre aux investisseurs la possibilité d’acquérir SNORT à un prix bien inférieur à celui de sa cotation finale. Les jetons peuvent être achetés directement sur le site Snorter Bot Token en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même par carte de crédit.

Pour une expérience optimale, Snorter recommande d’utiliser un portefeuille non dépositaire certifié WalletConnect, tel que Best Wallet, largement reconnu comme l’un des meilleurs portefeuilles de cryptomonnaies.

Les soldes de la prévente s’affichent directement dans l’application, et les détenteurs bénéficient également d’un accès exclusif aux lancements de nouveaux projets via la section « Jetons à venir ».

Best Wallet est disponible dès maintenant sur Google Play et l’App Store d’Apple. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

