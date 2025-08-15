Pour Résumer

Fartcoin a offert jusqu’à 120x de gains à ses premiers acheteurs.

Le Snorter Bot Token (SNORT) veut donner aux particuliers le même avantage grâce à un bot ultra-rapide sur Solana qui détecte les jetons avant leur envolée.

En prévente dès maintenant avec frais réduits et fonctionnalités premium.

Le Fartcoin (FARTCOIN) a marqué l’histoire des cryptomonnaies mèmes. Son prix reste aujourd’hui 55 fois supérieur à son plus bas de l’an dernier. Cette performance a transformé plusieurs premiers investisseurs en véritables bourgeois de la cryptomonnaie.

Cependant, attraper ce type de jeton au plus bas n’est presque jamais une question de chance. La plupart du temps, cela repose sur des traders disposant d’informations privilégiées ou d’outils capables de suivre la liquidité et de repérer les cassures avant le reste du marché.

Le Snorter Bot Token (SNORT) a été conçu pour offrir cet avantage aux traders ordinaires. Il analyse les mempools et les événements DEX afin de détecter les cassures potentielles pouvant atteindre 100x dès leur apparition.

Pour ceux qui sont déjà au courant du projet, ce bot de trading Telegram construit sur Solana a réussi à collecter plus de 3 millions de dollars en un peu plus de deux mois. Cette somme dépasse même les premiers pas de Banana Gun, actuellement l’un des acteurs majeurs du domaine.

Les nouveaux contributeurs qui découvrent Snorter aujourd’hui peuvent encore obtenir des SNORT au prix de 0,1011 $. Ce tarif restera valable jusqu’à la prochaine augmentation prévue dans moins de 48 heures.

Pourquoi Snorter pourrait offrir aux traders particuliers les gains d’un FARTCOIN x120

FARTCOIN est un véritable phénomène des cryptomonnaies mèmes. Il reste le jeton le plus précieux jamais lancé sur Pump.fun, avec une capitalisation boursière de 1,1 milliard de dollars.

Son origine remonte à une session IA « terminal de vérité » sur X. L’IA avait plaisanté en affirmant que « Fartcoin » serait le nom parfait pour une cryptomonnaie mème.

En octobre 2024, la blague est devenue réalité. En seulement deux mois, le projet a atteint 1 milliard de dollars, avant de culminer à 2,5 milliards.

Les premiers investisseurs ont vu des gains impressionnants. Depuis son prix initial, FARTCOIN a rapporté environ 55x pour ceux qui ont vendu en cours de route. Les traders ayant vendu près du sommet à 2,48 $ ont, eux, obtenu jusqu’à 120x.

Concrètement, un investissement de 1 000 $ aurait pu grimper à près de 120 000 $.

Source : Coingueko

Ce type d’opportunité peut transformer la vie d’un trader. Pourtant, elles échappent souvent aux investisseurs particuliers. En effet, les positions les plus précoces sont généralement occupées par des institutions ou des baleines qui disposent de signaux internes.

Les petits traders, eux, se retrouvent souvent à fournir la liquidité de sortie une fois l’engouement lancé.

Le jeton Snorter Bot veut changer cette réalité. Sa technologie détecte les jetons en rupture comme FARTCOIN dès leurs premiers mouvements. Elle offre ainsi aux traders particuliers la même chance de profiter d’une hausse précoce que les baleines.

En nivelant le terrain de jeu, Snorter rend la chasse aux paris 55x, voire 120x, bien plus équitable pour tous.

Comment la technologie de Snorter traque le prochain FARTCOIN

La capacité du jeton Snorter Bot à repérer les cryptomonnaies mèmes avant qu’elles ne se multiplient comme le FARTCOIN repose sur sa fonctionnalité Fast Sniper.

Cet outil, largement inaccessible aux bots populaires du secteur, surveille en permanence les pools de mémoire Solana et les contrats intelligents DEX pour détecter le moment précis où un nouveau pool de liquidités est créé.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day. pic.twitter.com/FO7eoz0cHe — Snorter (@SnorterToken) August 11, 2025

La scène des cryptomonnaies mèmes est actuellement divisée entre Pump.fun, leader historique des plateformes de lancement, et LetsBonk, un concurrent prometteur issu de la communauté Bonk, qui a brièvement pris la tête en juillet, avant que Pump.fun ne commence à reconquérir son territoire.

Mais pour Snorter, peu importe qui est en tête. Qu’un jeton soit issu de la courbe de liaison de Pump.fun ou qu’il soit mis en ligne instantanément grâce à la cotation automatique de LetsBonk, les points de terminaison RPC privés de Snorter détectent le pool et la paire négociable en quelques millisecondes, puis exécutent les ordres d’achat avant même que le cours ne commence à fluctuer.

Sa conception native Solana permet également d’exécuter les transactions avec une latence minimale et des coûts bien inférieurs à ceux des bots basés sur Ethereum, même ceux prenant en charge le multi-chaîne. Le débit élevé de Solana permet aux transactions d’être fluides sans les goulots d’étranglement qui peuvent nuire à la vitesse et au prix d’entrée des traders.

Le copy trading offre un autre avantage : il permet aux utilisateurs de reproduire automatiquement les mouvements des traders Snorter les plus performants sans manquer une entrée.

La protection MEV permet de bloquer les tentatives de frontrunning, tandis que la détection des pots de miel analyse les contrats pour éviter les jetons qui autorisent l’achat mais bloquent la vente.

Imaginez si Snorter avait été actif lors du lancement de FARTCOIN : un trader aurait pu repérer l’entrée à 0,02 $ au lieu d’acheter en profitant de l’engouement plus tard. Au moins, Snorter peut désormais anticiper la prochaine hausse.

Le potentiel de SNORT pour atteindre le niveau FARTCOIN

Le marché évolue rapidement vers l’automatisation. En 2024, les bots de trading de cryptomonnaies représentaient déjà un secteur de 40,8 milliards de dollars. Les analystes estiment qu’il pourrait atteindre près de 985 milliards d’ici 2034.

Source : Researchandmarkets.com

Ce chiffre colossal met en lumière une réalité : le trading manuel perd de sa rentabilité. Face à des bots capables de trader 24 h/24 et 7 j/7, les prises de position manuelles arrivent presque toujours trop tard sur les meilleures opportunités.

Cependant, choisir un bot au hasard ne garantit pas le succès. Un bon outil doit s’adapter au marché actuel. Or, avec les cryptomonnaies mèmes les plus explosives lancées sur Solana, les traders ont besoin d’une exécution à la fois plus rapide et moins coûteuse que sur Ethereum.

C’est sur ce point que Snorter Bot Token se distingue. Contrairement à d’autres bots Solana, Snorter détecte de nouveaux jetons avec une grande rapidité tout en appliquant les frais les plus bas du marché : seulement 0,85 %.

À titre de comparaison, certains concurrents sur Solana facturent jusqu’à 1,5 %. Cette différence de tarif peut avoir un impact majeur sur la rentabilité à long terme.

Détenir des jetons SNORT ouvre l’accès à ces frais réduits. Les détenteurs bénéficient aussi d’analyses avancées, de récompenses de jalonnement, de droits de gouvernance et d’autres fonctionnalités premium.

Cette combinaison de rapidité, de rentabilité et d’utilité pousse Borch Crypto, influenceur très suivi, à comparer le potentiel de SNORT à celui de FARTCOIN, avec une croissance qu’il estime possible à x100.

Comment profiter de SNORT avant la croissance x100

Pour le moment, la meilleure manière d’obtenir des jetons SNORT est de participer à sa prévente.

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site officiel de Snorter Bot Token. Vous pourrez acheter des SNORT en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte bancaire.

Snorter recommande d’utiliser un portefeuille non dépositaire compatible WalletConnect, comme Best Wallet. Ce dernier affiche directement votre solde SNORT de prévente dans l’application. Il offre également un accès exclusif aux nouveaux jetons grâce à sa section « Jetons à venir ».

Best Wallet est disponible dès maintenant sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Achetez Snorter dès maintenant

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.