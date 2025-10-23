Pour Résumer

Snorter Bot, un robot de trading Telegram basé sur Solana, entre dans ses quatre derniers jours de prévente avant son lancement officiel.

Le projet se distingue par des frais ultra-bas, un protocole de staking attractif et une adoption rapide qui témoigne de la confiance des investisseurs.

Avec plus de 5,4 millions de dollars levés, SNORT s’impose déjà comme l’un des bots de trading les plus prometteurs de 2025.

Dernière opportunité avant la fin de la fenêtre d’achat de Snorter Bot (SNORT)

Les quatre derniers jours de la fenêtre d’achat de la dernière chance pour le jeton Snorter Bot (SNORT) viennent de commencer. Une fois le compte à rebours écoulé, cette opportunité disparaîtra définitivement.

La prévente s’est officiellement achevée lundi. Cependant, Snorter a choisi d’accorder une période de grâce supplémentaire de sept jours. Pendant cette phase, les acheteurs peuvent encore acquérir le jeton SNORT au prix de 0,1083 $. Ce tarif est identique à celui prévu pour le prochain prix catalogue. Ainsi, les conditions restent avantageuses pour ceux qui souhaitent encore participer.

Lorsque les échanges débuteront sur les plateformes, il sera difficile de prévoir l’évolution du cours de SNORT. Cette incertitude découle de l’ampleur du projet. En effet, Snorter repose sur un robot de trading Telegram développé sur Solana. Ce système a été conçu pour rivaliser avec les acteurs historiques du secteur. Cela explique le fort intérêt qu’il suscite déjà sur le marché.

De plus, la confiance des investisseurs demeure élevée. Le montant total levé atteint désormais 5,4 millions de dollars. Ce chiffre, en progression constante, témoigne de l’intérêt croissant autour du projet.

En conséquence, ces quatre derniers jours représentent une étape décisive pour les investisseurs. Ils offrent la possibilité d’anticiper la montée en visibilité de Snorter Bot dans les semaines à venir. À la fin du compte à rebours, les jetons SNORT seront disponibles le 27 octobre à 14 h UTC.

Pourquoi Snorter Bot se démarque parmi les bots de trading Telegram

Snorter Bot est un bot de trading Telegram de nouvelle génération. Il se distingue par des frais de transaction parmi les plus bas du marché, fixés à 0,85 %, accessibles simplement en détenant des jetons SNORT.

Conçu sur la blockchain Solana et pensé pour être compatible multi-chaîne, Snorter évite la congestion du réseau ainsi que les frais de gaz élevés. Ces coûts ralentissent souvent les bots basés sur Ethereum. Grâce à cette architecture, le projet bénéficie d’un avantage net en termes de vitesse et de coût. Ainsi, il reste performant même lors des périodes de trading à fort volume, où chaque milliseconde compte.

Au cœur du système se trouve une fonctionnalité de sniping avancée. En effet, le moteur de détection analyse en continu les files d’attente de transactions, les flux des validateurs et les pools de liquidité de Solana. Il identifie de cette façon les cryptomonnaies mèmes récemment lancées ou en forte croissance, fréquemment avant leur diffusion au grand public.

Chaque projet détecté passe ensuite par un filtrage multicouche rigoureux. Ce processus élimine automatiquement les contrats à risque, les liquidités insuffisantes et les signaux douteux. Les utilisateurs accèdent donc uniquement aux opportunités les plus prometteuses.

Par ailleurs, pour les nouveaux utilisateurs, Snorter propose aussi des outils de copy trading. Ces derniers permettent de répliquer les mouvements des portefeuilles les plus rentables directement depuis Telegram. Ainsi, même les investisseurs débutants peuvent profiter des stratégies les plus efficaces.

En résumé, Snorter Bot construit un écosystème de trading complet et performant. Il associe rapidité, accessibilité et intelligence, tout en offrant aux utilisateurs un avantage concurrentiel durable. De plus, le jeton SNORT leur permet de participer directement à la croissance du projet.

Les comparaisons entre investisseurs montrent que la hausse de SNORT pourrait rivaliser avec celle de Banana Gun

Participer à la croissance de Snorter Bot est précisément ce que recherchent les premiers investisseurs. En effet, beaucoup prennent Banana Gun, un bot de trading basé sur Ethereum, comme référence. Son évolution constitue un indicateur utile de la trajectoire potentielle de SNORT.

Banana Gun s’est fait connaître après avoir transformé une levée de fonds de 1,2 million de dollars en une capitalisation de 48 millions dès le début des échanges. Cette hausse spectaculaire représente une multiplication par 40. Par la suite, le projet a atteint près de 250 millions de dollars, soit 208 fois sa levée initiale. Un record remarquable pour le secteur.

Appliqué à Snorter Bot, le parallèle devient évident. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) s’élève à environ 54 millions de dollars. Ce chiffre est calculé sur la base de 500 millions de jetons et de son prix de cotation. Ainsi, le potentiel de hausse apparaît clair. De plus, la prévente de Snorter a permis de lever 4,5 fois plus que celle de Banana Gun. Cela témoigne d’un intérêt précoce et croissant de la part des investisseurs.

Si SNORT atteignait une valorisation de 250 millions de dollars, comparable à celle de Banana Gun, cela représenterait une multiplication par 4,6 de sa valeur actuelle. Cependant, Snorter dispose d’un avantage technologique distinct. Grâce à sa plateforme Solana, il offre des frais réduits et une exécution plus rapide. Son écosystème multi-chaîne déjà prêt lui confère une position favorable face à ses concurrents.

Les frais de transaction de 0,85 %, parmi les plus bas du marché, encouragent la détention à long terme des jetons SNORT. Cette mécanique réduit naturellement l’offre en circulation. Elle contribue aussi à stabiliser le marché du jeton.

Le protocole de staking natif de Snorter vient renforcer cette dynamique. Il détient actuellement 24,5 millions de jetons SNORT. Au cours actuel, près de 49 % des acheteurs en prévente ont déjà verrouillé leurs jetons. Cela prouve une forte conviction à long terme. En conséquence, la tokenomics du projet apparaît sain et durable.

Cette combinaison de fondamentaux solides, d’une adhésion communautaire précoce et d’un avantage technologique manifeste attire désormais l’attention des analystes et influenceurs. Parmi eux, Jacob Crypto Bury a récemment souligné que SNORT pourrait afficher un potentiel de multiplication par 100. Il considère donc Snorter Bot comme l’un des projets de trading les plus prometteurs pour 2025.

Voici votre chance d’attraper SNORT avant que tout ne se termine

Il ne reste plus que quatre jours pour sécuriser SNORT à son prix catalogue avant le début des échanges. Les premiers investisseurs ont encore une dernière chance d’acheter directement sur le site web du Snorter Bot Token en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même par carte de crédit.

Comme mentionné précédemment, SNORT dispose également d’un protocole de staking natif que les investisseurs ont rapidement adopté. Le rendement annuel effectif global (APY) dynamique actuel s’élève à 102 % et est accessible même aux nouveaux jetons.

Snorter Bot recommande Best Wallet, largement considéré comme le meilleur portefeuille de cryptomonnaies du marché. Il permet l’affichage automatique des soldes de prévente dans l’application, garantit une réclamation fluide dès la mise en ligne de SNORT et offre aux détenteurs un accès anticipé aux nouveaux projets grâce à sa fonctionnalité « Jetons à venir ».

Best Wallet est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

