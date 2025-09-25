Pour Résumer

Snorter Bot (SNORT) mène une prévente dynamique avec plus de 4 millions de dollars déjà levés.

Le jeton combine utilité réelle, frais réduits et un fort attrait mème unique.

Avec son lancement imminent, SNORT pourrait devenir l’un des projets crypto les plus prometteurs du marché.

SNORT attire plus de 4 millions $ et se rapproche de son prix plancher

Le délai est serré, il ne reste que 25 jours pour s’impliquer dans l’une des plus substantielles collectes de fonds en démarrage dans le domaine des bots de trading crypto sur Telegram. C’est le jeton Snorter Bot (SNORT).

À ce jour, plus de 4 millions de dollars ont déjà été levés. La prévente continue d’attirer de nouveaux capitaux, et les investisseurs se bousculent pour acquérir SNORT. Beaucoup considèrent que ce pourrait être son prix le plus bas avant une introduction en bourse.

Le jeton natif occupe une place centrale dans l’écosystème Snorter. Il offre des bénéfices tels que des coûts de transaction minimalisés, plafonnés à 0,85 % par action. Ce dispositif est conçu pour encourager la demande tout en diminuant progressivement l’offre.

En plus de son jeton, Snorter se fait remarquer grâce à sa conception. L’objectif de l’application est de se positionner parmi les plateformes de trading à la fois les plus rapides, les plus profitables et les plus user-friendly sur le marché.

Cette combinaison pourrait renforcer l’adoption et soutenir la demande.

La prévente se termine bientôt. L’opportunité d’obtenir SNORT au prix de 0,1053 $ se réduit chaque jour. La fenêtre pour se positionner en avance se referme rapidement.

Pourquoi Snorter se démarque des autres bots

Pour ceux qui suivent la prévente, l’essentiel de l’offre de Snorter reste indéniable. Construit sur Solana, il se distingue des autres bots par sa rapidité et sa rentabilité. Les concurrents basés sur Ethereum peinent encore à égaler ces atouts, même lorsqu’ils s’étendent sur plusieurs chaînes.

Le principe fondateur de Snorter est simple : capturer les jetons avant une forte hausse. Plutôt que d’attendre qu’une cryptomonnaie devienne tendance, le bot exploite directement les pools de mémoire de Solana et d’Ethereum.

Il y détecte les nouvelles liquidités et les lancements de jetons dès leur mise en ligne.

Snorter ne se contente pas de tout révéler. Chaque jour, des dizaines de milliers de nouveaux jetons apparaissent. Le bot applique donc une vérification des contrats et des contrôles anti-rugs. Seules les opportunités jugées viables passent ce filtre.

Une fois ces contrôles validés, les traders peuvent se positionner en amont. Ils profitent ainsi des entrées de capitaux, au lieu de devenir la liquidité de sortie. L’histoire montre que les entrées tardives coûtent cher.

Ceux qui ont acheté Dogecoin (DOGE) ou Shiba Inu (SHIB) à leurs sommets de 2021 en savent quelque chose, car beaucoup subissent encore des pertes aujourd’hui.

How to trade like a pro with Snorter: Step 1: Paste a token address.

Step 2: Sit back. Snorter watches liquidity like a hawk on caffeine.

Step 3: The instant funds drop in, I pounce. Buy executed. No hesitation. Green candles caught. pic.twitter.com/euirKrFdnk — Snorter (@SnorterToken) August 28, 2025

En bref, le déploiement du bot Snorter donnera naissance à un outil accessible. Son objectif est d’aider les traders particuliers à éviter de courir après le buzz et à se positionner en avance. Mais pour accéder à Snorter, un élément reste indispensable : le jeton natif SNORT.

Les fonctionnalités clés qui renforcent l’attrait de SNORT

SNORT est principalement demandé pour sa faculté à diminuer les coûts de transaction. Cet élément est essentiel pour maintenir les bénéfices du commerce de cryptomonnaies mèmes.

Dans plusieurs situations, le bénéfice d’une opération est directement lié au montant facturé par l’instrument employé.

La plupart des bots du secteur appliquent entre 1,5 % et 2 % par transaction. Cette réduction pèse lourdement, surtout lorsque les volumes de trading augmentent et que l’effet de levier entre en jeu.

Snorter modifie cette tendance en offrant des frais de simplement 0,85 % pour chaque transaction. C’est le taux le plus bas de l’industrie, facilement accessible en détenant SNORT. Cela donne aux traders une plus grande latitude pour sauvegarder leurs bénéfices.

L’avantage du jeton ne se limite pas à cela. De plus, il donne accès à des snipes illimités, une caractéristique qui offre aux détenteurs l’opportunité de s’avancer sur des cryptomonnaies mèmes avec du potentiel.

Les non-détenteurs, eux, restent limités. SNORT débloque aussi des analyses avancées, donnant aux traders expérimentés un regard plus précis sur le marché et de meilleurs outils d’aide à la décision.

D’autres ajouts sont prévus, notamment des fonctionnalités de gouvernance. Elles permettront aux détenteurs de voter sur les décisions clés liées à l’avenir du projet. SNORT est aussi au cœur du protocole de jalonnement.

Les utilisateurs peuvent y obtenir un APY dynamique, pouvant atteindre 115 %, sous forme de récompenses passives.

Plus important encore, SNORT constitue l’épine dorsale de l’écosystème. Chaque transaction, chaque frais et chaque intégration passent par le jeton. Cela consolide son rôle d’actif utilitaire et de véritable moteur de la demande.

Pourquoi le mème d’Aardvark pourrait être le prochain 100x

Compte tenu de toutes les fonctionnalités offertes par SNORT, il n’est pas surprenant qu’il ait le potentiel de devenir une cryptomonnaie hybride, à la fois utilitaire et révolutionnaire.

D’un côté, ce jeton est indispensable pour exploiter pleinement les fonctionnalités de Snorter. Cela en fait un atout essentiel au sein de l’écosystème.

D’un autre côté, il embrasse complètement son identité en tant que cryptomonnaie mème. Contrairement aux innombrables jetons canins ou inspirés de Pepe, SNORT adopte une approche originale. Il est représenté par un oryctérope, un animal bien moins courant dans l’imaginaire crypto.

Ce n’est sans doute pas la mascotte la plus câline du marché. Mais elle incarne parfaitement l’esprit du projet : utiliser son long museau pour dénicher des cryptomonnaies mèmes prometteuses.

Cet aspect mémétique renforce la demande. Les traders y voient plus qu’un simple outil. Beaucoup apprécient simplement de posséder un jeton doté d’un attrait mème unique.

C’est précisément cette combinaison d’utilité et de culture mème qui a poussé l’influenceur crypto Apex Syndicate à estimer que SNORT pourrait devenir un pari à potentiel x100.

Ne manquez pas l’opportunité unique qu’offre Snorter

La plus grosse erreur des traders est d’ignorer le signal lorsqu’il est juste sous leurs yeux. Le prix de prévente de Snorter disparaît en seulement 25 jours, et même s’il est listé sur les plateformes d’échange où vous pouvez encore obtenir du SNORT, il y a peu de chances qu’il soit à nouveau aussi bas.

Pour obtenir du SNORT dès maintenant, rendez-vous sur le site du Snorter Bot Token et achetez-le en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même par carte de crédit.

Snorter recommande d’utiliser un portefeuille non-dépositaire certifié WalletConnect, tel que Best Wallet, reconnu comme l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin du marché.

Les soldes de prévente s’affichent directement dans l’application, ce qui simplifie la réclamation. Les détenteurs bénéficient également d’un accès exclusif aux lancements de nouveaux projets via la section « Jetons à venir ».

L’application Best Wallet est téléchargeable sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

