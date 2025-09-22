Snorter Bot Token lève 4 M$ pendant que les meme coins plongent

Pour Résumer

Snorter Bot Token attire les investisseurs malgré un marché crypto en baisse.

La prévente entre dans sa dernière phase.

Le token SNORT joue un rôle central dans l’écosystème, offrant aux traders particuliers un avantage stratégique pour se positionner tôt et maximiser leurs gains.

SNORT attire les investisseurs malgré le marché

En outre, les investisseurs injectent toujours du capital dans la prévente, portés par les capacités de Snorter, qui détecte les opportunités même dans des conditions de marché difficiles et offre aux traders particuliers une chance de générer des profits.

Ensuite, le token SNORT occupe une place centrale dans cet écosystème. Il débloque plusieurs utilités, notamment la réduction des frais de trading à un minimum historique de 0,85 % simplement en le détenant.

La prévente entre désormais dans sa prochaine phase, avec seulement 24 heures restantes pour rejoindre le round actuel au prix de 0,1051 $ par token.

Une fois cette fenêtre fermée, le prix du SNORT augmentera à nouveau à mesure que le projet se rapproche du lancement, réduisant les opportunités d’entrée à faible valorisation pour les nouveaux investisseurs.

Découvrez Snorter

Glissade du Bitcoin : les meme coins plongent

Le secteur des meme coins repasse sous les 80 milliards de dollars de capitalisation, après avoir frôlé les 90 milliards la semaine précédente.

La séance de lundi plonge le marché dans le rouge : les tokens à thème IA chutent de 12,4 %, suivis du choix soutenu par Murad Mahmudov sur CoinGecko, qui recule de 11,8 %.

Source: CoinGecko

Parmi les dix principaux meme coins, le plus gros perdant reste le token natif de Pump.fun sur Solana, PUMP, qui a chuté de 19,3 %. Pudgy Penguins (PENGU) suit avec une baisse de 11,7 %. Seule exception : MemeCore (M) sur Binance, qui grimpe de 3,2 % et prolonge son ascension fulgurante, ayant atteint une valorisation d’un milliard de dollars en seulement deux mois.

Mais la tendance baissière ne se limite pas aux meme coins. Le marché global se refroidit après l’échec du Bitcoin à se maintenir au-dessus des 117 000 $ la semaine dernière. Il glisse désormais à 112 000 $, pesant sur le sentiment général.

Même après la baisse des taux de la Fed, l’humeur des investisseurs reste au mieux neutre.

Source: CoinMarketcap

Pour la plupart des traders, ce sont des moments où la conviction est mise à l’épreuve , faut-il traverser la morosité saisonnière en attendant les mois historiquement haussiers comme “Uptober” et “Moonvember”, ou chercher des opportunités ailleurs ?

Snorter Bot Token répond à cette seconde approche : un outil conçu pour scanner les mempools et repérer les meme coins prêts à exploser, transformant la volatilité — même les jours rouges, en occasions de trading.

Repérer les breakouts avec Snorter Bot Token

L’avantage de Snorter Bot Token réside dans sa capacité à détecter les meme coins en phase de breakout avant le gros pump. Il permet ainsi aux traders particuliers de se positionner tôt, plutôt que de servir de liquidité de sortie.

Son premier levier, c’est le scan des mempools sur Solana et Ethereum. En surveillant les transactions en attente, Snorter détecte instantanément les nouveaux lancements de tokens et les ajouts de liquidité — bien avant qu’ils n’apparaissent sur les exchanges ou les trackers comme CoinGecko.

Combiné à des swaps en sous-seconde et à une protection MEV, Snorter exécute les trades plus rapidement que la plupart des bots. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une entrée au plus bas niveau sans se faire front-run par des whales ni piéger dans des attaques sandwich.

En plus, pour réduire encore les risques, Snorter intègre des filtres intelligents comme des seuils de liquidité, la vérification des contrats et la détection des honeypots.

Avantage n°2 : le copy trading.

Les utilisateurs peuvent simplement copier les portefeuilles de traders ayant fait leurs preuves, et ainsi suivre leurs mouvements rentables sans devoir repérer les opportunités eux-mêmes.

Dans les deux cas, Snorter donne l’avantage aux traders particuliers : il repère les entrées tôt et sécurise les gains avant même que les jeux de liquidité de sortie ne commencent.

Comment Snorter transforme l’expérience de trading

La plupart des traders de meme coins vivent dans le FOMO. Ils courent après des pumps déjà lancés, se perdent dans les cycles de hype et finissent par douter de chaque décision. Snorter change radicalement cette dynamique.

En outre, grâce à son automatisation et ses filtres, Snorter réduit le stress lié aux décisions. Au lieu de scruter les graphiques ou les groupes Telegram toute la journée, les utilisateurs s’appuient sur le bot pour détecter des opportunités basées sur des critères concrets, vérification de liquidité, validation de contrat, filtres anti-rug intelligents.

Et pour ceux qui préfèrent ne pas chercher du tout, le copy trading élimine les incertitudes en leur permettant de suivre des portefeuilles fiables.

Résultat : un état d’esprit totalement différent. Au lieu de réagir au marché, les traders abordent les meme coins avec une vraie stratégie. Plus besoin de paniquer à l’idée de rater le prochain tweet à x100 — Snorter est déjà en position pour le repérer.

Sleeping tight knowing that other projects build toys, but I’m forging the tools. pic.twitter.com/7kVtOnqCMa — Snorter (@SnorterToken) September 17, 2025

Participez à la prévente du Snorter Bot Token

Il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le site officiel de Snorter Bot Token pour sécuriser vos tokens SNORT en utilisant SOL, ETH, BNB, USDT, USDC, ou même une carte bancaire.

Snorter recommande l’utilisation d’un portefeuille non-custodial certifié WalletConnect, tel que Best Wallet, largement reconnu comme l’un des meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin disponibles.

Votre solde de prévente s’affiche directement dans l’application, avec un processus de réclamation simple une fois les tokens activés. En tant que détenteur, vous bénéficiez également d’un accès exclusif aux prochains lancements de projets via la section Upcoming Tokens du portefeuille.

En plus, Best Wallet est disponible surGoogle Play et l’Apple App Store.

Restez connecté à la communauté Snorter sur X et Instagram, et consultez le site officiel pour tous les détails :

Découvrez Snorter

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.