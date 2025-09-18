Pour Résumer

Snorter Bot Token (SNORT) approche les 4 millions de dollars levés lors de sa prévente et déploie des mises à jour clés sur Solana.

Le bot se distingue par sa rapidité, ses frais réduits et ses intégrations élargies à Pump.fun et PumpSwap.

Avec le jeton SNORT au centre de son écosystème, les analystes estiment un potentiel de croissance jusqu’à 30 fois sa valeur initiale.

Une prévente en plein essor et des améliorations stratégiques pour Snorter

Le Snorter Bot Token (SNORT), conçu pour le trading sur Telegram, approche les 4 millions de dollars levés lors de sa prévente. Cet écosystème bénéficie déjà de mises à jour significatives qui consolident sa place par rapport aux autres robots présents sur la plateforme de messagerie.

Snorter, élaboré sur Solana, se caractérise par une vitesse accrue et des coûts de transaction inférieurs. Cette performance se distingue de celle des bots utilisant Ethereum, qui sont entravés par les contraintes techniques du réseau, bien que certains tentent d’explorer le multichaîne.

Les dernières améliorations confirment l’avancement de la feuille de route. Elles intègrent une protection MEV, le trading automatisé par copie et l’élargissement du support aux DEX.

La prévente se poursuit avec un prix fixé à 0,1047 $ par token pour encore vingt heures, avant une hausse prévue lors de l’étape suivante.

Snorter déploie ses services au-delà de Raydium avec Pump.fun et PumpSwap

La principale force de Snorter réside dans sa capacité à identifier les jetons avant même le lancement des opérations. Le bot utilise des points de terminaison RPC privés reliés directement à la blockchain.

Grâce à cette connexion, il bénéficie d’une vision accélérée du mempool, l’espace dans lequel apparaissent les transactions non confirmées avant d’intégrer les carnets d’ordres publics.

En effet, Snorter surveille en continu les apports de liquidités, les mouvements de portefeuilles et la création de nouveaux contrats. Il repère ainsi les tokens à fort potentiel et exécute des échanges en moins d’une seconde, directement via Telegram.

Les investisseurs disposent donc d’une fenêtre rare pour agir avant que le marché ne réagisse.

Jusqu’à récemment, la plupart des opérations passaient par Raydium, l’échange décentralisé majeur de l’écosystème Solana. Cependant, cette restriction limitait les opportunités accessibles au bot.

Le 22 août, une mise à jour a changé la donne en élargissant la couverture à Pump.fun et PumpSwap, deux plateformes de lancement parmi les plus dynamiques pour les nouvelles cryptomonnaies.

Désormais, Snorter se connecte directement à leurs contrats intelligents. Il analyse les nouveaux pools et traite les transactions en temps réel. Ainsi, les utilisateurs peuvent intercepter les opérations dès les premiers instants de vie d’un token, période où la hausse atteint souvent son point le plus fort.

De plus, les mises à jour renforcent l’expérience de trading. L’infrastructure améliorée surveille le marché en permanence et déclenche les actions dès que les objectifs sont atteints. Les alertes apparaissent immédiatement après chaque opération validée.

Par ailleurs, le copy-trading progresse lui aussi. La duplication des portefeuilles s’effectue dorénavant plus rapidement, ce qui permet aux utilisateurs de suivre les traders les plus performants avec une précision accrue, sans manquer une seule transaction.

Snorter perfectionne ses retraits et son copy-trading afin de soutenir les traders individuels

Le 11 septembre, l’équipe du projet a annoncé de nouvelles mises à jour, confirmant qu’elle affine plusieurs fonctionnalités essentielles de Snorter.

Actuellement, les retraits sont en phase de test. L’objectif est de renforcer les contrôles de sécurité et d’ajuster les calculs de frais pour assurer des transferts fluides de SOL et d’autres tokens vers des portefeuilles externes.

Simultanément, des tests préliminaires sont en cours sur le copy-trading. L’équipe travaille à perfectionner la logique miroir afin d’assurer que les transactions des portefeuilles observés soient répliquées avec précision et sans délai.

En outre, des perfectionnements relatifs à la fiabilité consolident les systèmes de commutation et optimisent la gestion des transactions.

Ces ajustements permettent au robot de maintenir une performance stable même pendant les périodes d’activité intense. Ces développements jouent un rôle central. En effet, ils permettent à Snorter d’aller au-delà de la rapidité et de la détection précoce.

Dans l’univers des cryptomonnaies, les utilisateurs font souvent face à des échecs de transaction, à des systèmes de copy-trading peu fiables ou à des procédures de retrait complexes.

Dans ce cadre, la stabilité et la fiabilité sont indispensables pour décider si les profits sont conservés ou perdus.

SNORT attire l’attention avec un potentiel estimé à 30 fois sa valeur initiale

Ces améliorations prouvent que Snorter évolue d’une idée vers un système pleinement fonctionnel, conçu pour les traders individuels.

Elles établissent les fondations d’un bot qui permet aux petits investisseurs de profiter des mêmes avantages que les grands acteurs, tout en restant simple d’accès via Telegram.

L’intérêt croissant pour la prévente confirme ce potentiel. Près de 4 millions de dollars pourraient être levés en quelques heures seulement.

Pour de nombreux opérateurs de marché, Snorter représente une opportunité rare de soutenir un bot capable de rivaliser avec des références comme Banana Gun, Maestro ou Trojan, voire de les dépasser.

Le jeton SNORT occupe une place centrale dans cette dynamique. Il offre à l’écosystème des frais parmi les plus compétitifs du secteur, soit 0,85 %. Il sert aussi de monnaie pour le staking, la gouvernance et l’accès à des fonctionnalités avancées qui renforcent l’efficacité du bot.

Ce rôle majeur nourrit de fortes attentes. Plusieurs médias spécialisés, dont Cryptonews, prévoient que la valeur de SNORT pourrait être multipliée par trente lors de son lancement sur le marché.

Pour vous inscrire à la vente anticipée, visitez le site de Snorter Bot Token et obtenez vos jetons SNORT en utilisant SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même une carte bancaire.

Pour effectuer une transaction de manière optimale, il est recommandé d’utiliser un portefeuille non-dépositaire certifié WalletConnect comme Best Wallet. Il est souvent cité parmi les meilleurs portefeuilles crypto et Bitcoin disponibles sur le marché.

Les remises de la prévente sont visibles directement sur l’application, facilitant ainsi le processus de réclamation. Les titulaires ont aussi un accès privilégié aux démarrages de nouveaux projets grâce à la rubrique « Jetons à venir ».

Best Wallet est disponible en téléchargement sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

