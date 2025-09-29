Pour Résumer

Snorter Bot prépare son lancement sur Solana après avoir déjà levé plus de 4 millions de dollars.

Il se distingue par son jeton natif SNORT, offrant utilité, gouvernance, staking et frais réduits.

Avec ses fonctions de détection précoce et d’automatisation, il pourrait devenir un acteur majeur des bots de trading Telegram.

Snorter : un bot de trading en pleine ascension

Il reste désormais trois semaines avant l’arrivée de ce qui pourrait devenir l’un des principaux bots de trading Telegram construits sur Solana.

Le jeton Snorter Bot (SNORT) a déjà levé 4,15 millions de dollars. La dynamique s’intensifie, de nouveaux investisseurs commençant à reconnaître les atouts de la plateforme.

Snorter se présente comme un bot de trading polyvalent. Il est conçu pour générer des profits de manière efficace, repérer les opportunités de rupture et positionner ses utilisateurs en amont, avant que l’intérêt des particuliers ne fasse bondir les prix.

Sa force majeure réside dans un point précis : sa capacité à filtrer les jetons de qualité. Grâce à cela, les traders peuvent se placer avant que les gains potentiels ne disparaissent.

Cette fonctionnalité constitue une innovation dans le secteur. À ce stade, les acteurs historiques n’ont pas encore atteint un tel standard.

À trois semaines de la fin de la prévente, la fenêtre pour acquérir SNORT au prix de 0,1063 $ se réduit. Passé ce délai, il ne sera accessible que via les plateformes d’échange, sans aucune garantie que le prix descende à nouveau à un niveau aussi bas.

Achetez Snorter dès maintenant

Avantage du premier arrivé : intégrer un jeton natif aux robots Solana

Une fois lancé, Snorter Bot devra faire face à plusieurs concurrents de taille, parmi lesquels Maestro, Banana Gun, Trojan et Bonk Bot.

Contrairement à Maestro et Banana Gun, Snorter bénéficie d’une intégration native à Solana.

Les deux premiers reposent avant tout sur Ethereum, un réseau où les limites de la couche de base se font sentir : temps de blocage plus lents, débit restreint et dépendance aux enchères de gaz, ce qui réduit l’efficacité de l’exécution.

Même si Maestro et Banana Gun ont élargi leur présence à Solana, leur infrastructure reste centrée sur Ethereum. Cette dépendance limite leur capacité à exploiter pleinement la rapidité et l’efficacité de Solana.

De leur côté, les bots natifs de Solana, comme Trojan et Bonk Bot, profitent déjà d’une finalité de bloc inférieure à la seconde et d’un débit de plusieurs milliers de transactions par seconde.

Pourtant, aucun de ces projets ne dispose d’un jeton natif. Cela ouvre une opportunité à Snorter, qui prévoit de lancer le jeton SNORT sur les principales plateformes d’échange dans seulement 21 jours.

Snorter ne se contente pas d’égaler Trojan et Bonk Bot en termes de vitesse et de rentabilité. Le projet ajoute une dimension supplémentaire : une technologie de détection précoce.

Le bot analyse les pools de mémoire de Solana et d’Ethereum en temps réel afin d’identifier l’arrivée de nouvelles liquidités et le lancement de jetons dès leur apparition.

Les contrats sont ensuite soumis à des vérifications de sécurité et à des contrôles anti-arnaques, avant que le bot ne transmette les informations aux traders.

Cette fonctionnalité représente un atout décisif pour les investisseurs particuliers. Elle leur permet d’entrer rapidement sur le marché, au lieu de servir de liquidité de sortie pour d’autres acteurs.

Pour les premiers investisseurs, Snorter incarne donc une opportunité rare : soutenir un jeton basé sur Solana, adossé à ce qui pourrait devenir le prochain bot de trading Telegram de référence sur la blockchain.

Pourquoi SNORT pourrait-il être massif ?

Le jeton SNORT marque une étape majeure en devenant le premier actif dédié à l’utilité, à la gouvernance et au staking, associé à un bot de trading construit sur Solana.

Son caractère unique en fait une proposition rare. Dans l’histoire des cryptomonnaies, être le premier a toujours représenté un avantage décisif. Bitcoin fut la première monnaie numérique.

Ethereum, la première plateforme de contrats intelligents. Dogecoin, le premier mème token. SNORT s’inscrit dans cette logique d’innovation pionnière.

C’est dans ce contexte que les premiers investisseurs ont déjà injecté plusieurs millions de dollars dans Snorter.

L’intérêt s’intensifie, notamment parce que les observateurs du marché des bots Telegram savent que la levée de fonds privée de Banana Gun n’a atteint que 1,2 million de dollars. Snorter a largement dépassé ce seuil.

Le timing est particulièrement stratégique. Le trading se tourne de plus en plus vers l’automatisation et l’intelligence artificielle. Pour les particuliers, s’appuyer sur une exécution manuelle devient presque impossible face aux bots et aux algorithmes.

Ce constat pourrait à lui seul servir de catalyseur à l’adoption massive des bots de trading Telegram.

Si Snorter parvient à s’imposer comme norme de facto, l’usage et la demande pour le jeton SNORT devraient s’accroître rapidement.

Outre le staking, la gouvernance et l’alimentation de la technologie de détection précoce, posséder SNORT permet de profiter des frais les plus bas du secteur, fixés à 0,85 %. Cet avantage tarifaire distingue clairement Snorter de ses rivaux.

En définitive, Snorter combine rapidité d’exécution et avantage en termes de coûts, deux leviers essentiels pour améliorer les profits des traders. Dans ce modèle, le jeton SNORT joue un rôle central à chaque étape du processus.

C’est pour cette raison que SNORT pourrait rapidement séduire son public cible : les investisseurs particuliers en quête d’accessibilité et d’un avantage compétitif réunis dans un seul produit.

Snorter va bientôt commencer à tirer

La prévente de Snorter touche à sa fin. Les dernières mises à jour de l’équipe confirment une progression régulière, avec des fonctionnalités clés comme le sniping et le copy trading déjà finalisé avant le lancement.

Un enjeu central consiste à obtenir le jeton au prix plancher, avant sa mise en circulation sur les plateformes d’échange. L’acquisition est possible en plusieurs devises : SOL, ETH, BNB, USDT et USDC. Une option par carte bancaire est également disponible.

Les jetons achetés peuvent être stakés immédiatement via le protocole Snorter. Le rendement offert est dynamique et peut atteindre jusqu’à 114 % en APY, ce qui accroît l’attrait du projet dès la phase de prévente.

L’équipe met aussi en avant Best Wallet, un portefeuille non-dépositaire certifié WalletConnect. Cet outil est reconnu pour sa fiabilité et sa compatibilité avec l’écosystème crypto.

L’application permet d’afficher les soldes de prévente et de gérer facilement les réclamations lorsque les jetons sont mis en ligne. Elle offre aussi un accès exclusif aux nouveaux projets via sa section « Jetons à venir ».

Best Wallet est disponible à la fois sur Google Play et sur l’App Store d’Apple.

Achetez Snorter dès maintenant

Visitez le site officiel de Snorter Token pour participer à la prévente. Pour rester informé, suivez Snorter sur X et Instagram.

Vous souhaitez en savoir plus avant d’investir ? Consultez aussi nos articles :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.