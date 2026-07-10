Solana recrute Michael Coates, l’ex-CISO de Twitter

Premier titulaire de ce poste chez Twitter et vétéran de Mozilla ainsi que du secteur SaaS, Coates arrive avec une mission claire : transformer la sécurité de la Fondation en une priorité stratégique de premier plan, et non plus en un simple détail technique.

Coates a officialisé son arrivée sur X le 7 juillet 2026, évoquant un nouveau chapitre professionnel motivé par son attrait de longue date pour les frontières technologiques en pleine effervescence.

Pourquoi Michael Coates a choisi Solana

Selon Coates, c’est l’échelle du réseau qui a dicté son choix. Il a notamment souligné que Solana traite chaque jour des dizaines de milliards de dollars en volume de stablecoins et gère plus de transactions quotidiennes que la majeure partie de l’industrie crypto réunie.

Il a également mis en avant le lancement des actions tokenisées de SpaceX sur Solana, intervenu le jour même de leurs débuts sur le Nasdaq. Ce point de donnée illustre, selon lui, la rapidité avec laquelle l’activité financière réelle migre vers le réseau.

Big Update for me – a new chapter and I'm now CISO of @SolanaFndn .



I've always been drawn to fast moving new frontiers. Head of Security of Mozilla during the height of the browser wars, the first CISO of Twitter as they burst onto the world's stage, and even as a startup… pic.twitter.com/nrxtpxIKqZ — Michael Coates (@_mwc) July 7, 2026

Cette dynamique de croissance est structurelle. D’après Coinspeaker, les revenus des applications décentralisées sur Solana auraient progressé pendant neuf trimestres consécutifs, offrant aux institutions et aux développeurs un argument de poids pour engager leurs infrastructures sur la blockchain.

Coates intègre donc un écosystème fonctionnant déjà à une échelle transactionnelle et financière massive, ce qui confère à son rôle de CISO une importance cruciale.

Un CV taillé pour les défis de la crypto

Le parcours de Coates est particulièrement adapté aux enjeux de sécurité du Web3. Il a dirigé la sécurité chez Mozilla à l’époque de la guerre des navigateurs, avant de devenir le tout premier CISO de Twitter.

Il y a bâti la fonction sécurité à partir de zéro alors que la plateforme passait à des centaines de millions d’utilisateurs, faisant face au cybercrime organisé et à des adversaires étatiques.

Par la suite, il a fondé Altitude Networks, une startup spécialisée dans la protection des données SaaS contre le vol de documents, rachetée par CoinList. Cette acquisition a marqué son entrée directe dans le secteur crypto, lui permettant d’acquérir une expérience précieuse sur les infrastructures blockchain avant de rejoindre Solana.

Plus tôt cette année, il a également témoigné devant le Congrès américain sur l’IA et la cybersécurité.

Il y a abordé les risques offensifs que l’intelligence artificielle fait peser sur la sécurité numérique, tout en soulignant son potentiel défensif si elle est utilisée efficacement. Ces deux dimensions sont au cœur de ses nouvelles responsabilités.

Les priorités du nouveau CISO

Au sein de la Fondation Solana, Coates a défini trois axes d’intervention : le renforcement de la sécurité opérationnelle du réseau, l’amélioration des pratiques de sécurité pour les développeurs d’applications, et le dialogue avec les régulateurs et les organismes de normalisation sur les politiques de cybersécurité liées aux cryptos.

Il décrit l’environnement actuel des menaces sans détour : les attaquants restent extrêmement motivés par le vol d’actifs numériques, tandis que les usages malveillants de l’IA deviennent une source d’inquiétude croissante.

L’infrastructure de gouvernance que Coates devra protéger a gagné en sophistication ces derniers mois. Le cadre de gouvernance on-chain de Solana intègre désormais des mécanismes de « staker override », permettant aux détenteurs de jetons d’exercer un contrôle direct sur le comportement des validateurs.

Ce type de coordination décentralisée exige une sécurité opérationnelle sans faille pour fonctionner comme prévu.