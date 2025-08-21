Solana : première blockchain à régler une IPO de plus d’1 Md$ en stablecoins

Pour Résumer

Solana règle une IPO de 1,15 Md$.

Bitcoin stagne à 113 400 €.

Les Stablecoins dopent l’adoption crypto.

Solana : un record historique avec Bullish

Solana fait des vagues. En effet, le 19 août 2025, l’exchange Bullish, soutenu par Peter Thiel, finalise une IPO de 1,15 milliard de dollars, qui est entièrement réglée en stablecoins, majoritairement sur Solana.

Par ailleurs, des tokens comme USDC et EURC, custodialisés par Coinbase, dominent, avec 80 % des flux sur Solana. Effectivement, cette opération, coordonnée par Jefferies, marque un tournant pour les marchés financiers.

D’ailleurs, la capitalisation des stablecoins sur Solana atteint 11,74 milliards de dollars, en hausse de 5,04 % en une semaine. Cependant, les actions Bullish, cotées à 37 $ sur le NYSE, chutent de 57 % après un pic de 143 %.

Par ailleurs, la vitesse de Solana, à 107 540 TPS lors d’un test en août, permet des règlements quasi instantanés. Effectivement, ce succès positionne Solana comme un leader face à Ethereum.

Un écosystème crypto en ébullition

Ce record secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 400 € (+0,8 %), tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 3 990 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto globale atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, les stablecoins, représentant 60 % des volumes d’échange, boostent les flux, avec 80 milliards d’euros quotidiens sur Binance.

D’ailleurs, Wall Street Pepe (WEPE), à 0,00005995 € selon coinmarketcap, explose de 768 % depuis juin, porté par son intégration sur Solana et un burn de 500 millions de tokens Ethereum.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques. Par ailleurs, Pump.fun, avec 12,3 millions de tokens lancés, dope vraiment l’écosystème memecoin de Solana.

Effectivement, ce succès d’IPO pourrait accélérer l’adoption institutionnelle des blockchains.

Découvrir Wall Street Pepe Token

Perspectives : un virage pour la finance ?

Ce jalon pourrait tout changer. En effet, Solana attire des géants comme Stripe, qui lance Tempo, et des tokenisateurs comme Securitize.

Par ailleurs, des ETF Solana, attendus pour octobre 2025, pourraient capter 2 milliards d’euros en un an. Effectivement, l’adoption institutionnelle, portée par le GENIUS Act, dope la confiance, malgré un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points).

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %).

Cependant, des défis comme les pannes passées de Solana (6 en 2022) et les incertitudes réglementaires persistent encore. Ce record fait de Solana un réel acteur clé, mais la prudence reste de mise face aux volatilités.

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.