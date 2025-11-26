Texas : premier État à investir 5 M$ en Bitcoin pour sa réserve via l’ETF de BlackRock

Pour Résumer

Texas achète 5 M$ de BTC via ETF BlackRock.

Premier État US avec réserve stratégique Bitcoin.

Loi SB 21 activée dès novembre 2025.

Le détail de l’opération

Le 26 novembre 2025, Glenn Hegar, Texas Comptroller, annonce l’exécution de la première tranche : 5 millions de dollars investis dans l’ETF spot IBIT de BlackRock, soit environ 55,5 BTC au cours actuel de 86 006 $.

La loi SB 21, signée par Greg Abbott en mai, autorise jusqu’à 1 % des 220 milliards du fonds de réserve permanent à être placés en Bitcoin. De plus, la première tranche de 5 M$ est purement symbolique et légale. En outre, l’État prévoit d’augmenter progressivement jusqu’à 500 millions d’ici 2028.

D’ailleurs, le choix de l’ETF IBIT évite les problèmes de custody directe. Effectivement, BlackRock gère déjà 38 milliards d’actifs Bitcoin.

En effet, Hegar déclare : « Bitcoin est l’actif de réserve le plus dur de l’histoire, le Texas se positionne en leader ». De plus, l’opération est financée par les royalties pétrolières excédentaires. En outre, aucune vente n’est prévue avant 10 ans minimum.

Pourquoi le Texas montre la voie

Le Texas n’a pas attendu Washington. Effectivement, la loi SB 21 a été votée à 118 voix contre 24 à la Chambre et 28-3 au Sénat.

L’État héberge déjà 38 % du hashrate américain grâce à l’énergie bon marché et aux incitations fiscales. De plus, le grid texan intègre désormais les mineurs comme stabilisateurs de réseau. En outre, 42 % des Texans soutiennent l’idée d’une réserve Bitcoin selon un sondage local.

D’ailleurs, Greg Abbott tweete (sans le dire) que d’autres États préparent des lois similaires. Effectivement, l’Arizona, le New Hampshire et la Floride ont déjà des bills en cours.

En effet, le Texas veut devenir « la capitale mondiale du Bitcoin » et attirer 50 milliards d’investissements crypto d’ici 2030. De plus, les universités texanes acceptent déjà les dons en BTC. En outre, l’État prépare un Bitcoin Payment Pilot pour les taxes en 2026.

Impacts immédiats sur le marché

L’annonce fait grimper Bitcoin de 3,2 % en 6 heures à 86 006 $. Effectivement, l’ETF IBIT enregistre 1,1 milliard d’entrées le jour même.

Les ETF Bitcoin US dépassent désormais 95 milliards d’AUM cumulés. De plus, la dominance BTC remonte à 55 %. En outre, Solana à 136,31 $ et Ethereum à 3 002,84 $ suivent le mouvement.

Cependant, 80 % des altcoins restent en correction. En effet, la rotation vers BTC se renforce. D’ailleurs, les volumes spot explosent de 45 %.

Effectivement, les institutionnels US accélèrent leurs allocations. En outre, la confiance dans les ETF spot atteint des records. De plus, le Fear & Greed Index passe de 24 à 38 en 24 h.

Perspectives : effet domino chez les États ?

Le Texas peut-il déclencher une vague nationale ? ChatGPT-5 donne 78 % de probabilité que 8 États aient des réserves BTC d’ici fin 2026. Effectivement, l’Arizona vote son bill en janvier.

De plus, le BITCOIN Act fédéral de Cynthia Lummis reprend de la force. En outre, 5 à 10 milliards de dollars d’argent public US pourraient entrer en 2026-2027. D’ailleurs, le modèle texan est déjà copié en Amérique latine.

Cependant, la volatilité reste le principal frein. En effet, une chute sous 70 000 $ ferait hurler les opposants. De plus, la SEC pourrait encore durcir sur les ETF altcoins.

Novembre 2025 marque le début officiel des réserves Bitcoin publiques américaines. Effectivement, le Texas vient de montrer la voie. Le mouvement souverain est lancé, et il est irréversible.

