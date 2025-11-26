Solana : des transferts massifs dépassant 1 Md$ inquiètent le marché

Pour Résumer

Les 7,6 millions de SOL ont été déplacés en six transactions pour plus d’un milliard de dollars entre wallets inconnus.

Aucun envoi massif vers des exchanges n’a été détecté.

Le marché hésite entre réorganisation interne et prise de profits d’une baleine, d’où une nervosité accrue sans signal clair de vente.

7,6 millions de SOL en six transactions

Les données compilées par Whale Alert font état de plus de 7,6 millions de SOL transférés en un laps de temps très court, pour une valeur dépassant le milliard de dollars. Le tout réparti sur six grosses transactions successives.

La première séquence repérée concerne 969 873 SOL, soit environ 133,48 millions de dollars, envoyés entre deux portefeuilles inconnus. Dans la foulée, un second mouvement déplace 1 629 999 SOL, évalués à près de 223,76 millions de dollars, toujours entre adresses non identifiées.

Quelques minutes plus tard, un troisième transfert de 858 394 SOL, soit environ 117,52 millions de dollars, vient s’ajouter à la liste. Puis le tempo s’accélère encore avec deux transactions identiques de 1 630 000 SOL chacune, avant un dernier mouvement de 970 283 SOL, valorisés à 132,77 millions de dollars.

Pris séparément, ces transferts pourraient passer pour de simples opérations de gestion. Alignés bout à bout dans un si court intervalle, ils prennent une tout autre dimension.

Baleines en prise de profits ?

La difficulté, comme souvent avec les « whales », est d’interpréter ce que l’on voit sans se raconter d’histoires. Les portefeuilles émetteurs et récepteurs ne sont pas rattachés publiquement à un exchange ou à un acteur identifié.

Plusieurs adresses impliquées semblent récentes, ce qui renforce l’idée d’une réorganisation interne plutôt que d’un simple mouvement historique de fonds. Ce manque de visibilité nourrit deux lectures opposées.

La première, la plus anxiogène, consiste à y voir un début de prise de profits d’un gros acteur, éventuellement lié à un produit type ETF Solana ou à un détenteur institutionnel.

Dans ce scénario, les fonds seraient préparés pour être progressivement envoyés vers des plateformes, puis vendus, ce qui pourrait peser sur le prix à moyen terme.

La seconde lecture reste plus neutre. Les montants pourraient correspondre à un changement de trésorerie, à des opérations de garde institutionnelle, ou à une réorganisation comptable avant la fin d’un trimestre.

Dans ce cas, il s’agirait davantage de « bruit » logistique, avec un impact limité sur la pression de vente réelle, au moins à court terme. Pour l’instant, rien n’indique que ces tokens aient été massivement acheminés vers des exchanges centralisés ni qu’une vague de liquidation ait suivi.

Un marché hypersensible aux signaux des baleines

Ce qui rend ces transferts particulièrement scrutés, ce n’est pas seulement leur taille, c’est aussi le contexte. Le marché sort à peine d’une phase de correction violente, où la liquidité s’est contractée et où l’appétit pour le risque s’est refroidi.

Dans un environnement pareil, chaque mouvement de baleine sur un Layer 1 majeur comme Solana devient un indicateur, réel ou imaginé, de la prochaine jambe de marché. Solana reste l’un des actifs les plus spéculatifs parmi les grandes capitalisations.

Sa montée fulgurante lors des phases euphoriques a attiré aussi bien des investisseurs long terme que des traders court terme, ce qui amplifie la volatilité des flux.

Quand plus d’un milliard de dollars bouge en quelques minutes entre wallets anonymes, cela réactive forcément la peur de voir un gros acteur « rendre » une partie de ses gains au marché.

Pour l’instant, la réaction du prix reste modérée. La petite dérive en territoire négatif après ces transferts ne suffit pas à prouver que les baleines ont commencé à liquider leurs positions.

Mais elle montre à quel point le marché reste sur les nerfs, guettant le moindre signal susceptible de confirmer soit un simple mouvement dans une tendance haussière, soit le début d’une phase de distribution plus lourde.

En l’absence de communication officielle d’un fonds ou d’une institution revendiquant ces mouvements, la situation reste dans une zone grise : suffisamment opaque pour nourrir les scénarios les plus pessimistes, mais pas assez explicite pour conclure à une vague de ventes massives.

