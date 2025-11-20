Samourai Wallet : son cofondateur Bill Hill condamné à 4 ans de prison

Pour Résumer

L’affaire Samourai : un mixer au cœur du scandale

Samourai Wallet, lancé en 2015, est un wallet Bitcoin axé sur la privacy. Effectivement, son service Whirlpool mixait les transactions pour anonymiser les fonds. Le DOJ accuse Hill et Keonne Rodriguez, CEO, d’avoir aidé à blanchir 2 milliards de dollars depuis 2018.

Hill, 44 ans, a conçu le logiciel. De plus, Rodriguez gérait les opérations. En outre, le service générait 3 millions de dollars de frais.

La juge Cote qualifie cela de « service pour criminels ». D’ailleurs, 80 % des fonds mixés venaient de hacks ou drogues. Effectivement, le DOJ saisit 1 500 BTC (135 millions de dollars).

En effet, Hill plaide coupable en avril 2025. De plus, Rodriguez écope de 5 ans. En outre, la sentence Hill, prononcée le 19 novembre, inclut 3 ans de surveillance.

Le blanchiment via mixers : un fléau sous surveillance

Les mixers comme Samourai brouillent les traces blockchain. Effectivement, Tornado Cash a été sanctionné en 2022 pour 7 milliards de dollars lavés.

Samourai, avec 2 millions d’utilisateurs, facilitait l’anonymat. De plus, 70 % des fonds provenaient de darknet. En outre, cela contournait les KYC des exchanges.

D’ailleurs, le DOJ cible les privacy tools. Effectivement, 50 % des hacks 2025 impliquent des mixers.

En effet, la sentence Hill dope les régulations. De plus, la CFTC et SEC renforcent les audits. En outre, les exchanges comme Coinbase bloquent les mixers.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette condamnation secoue le secteur. Bitcoin stagne à 90 006 $, malgré une capitalisation à 3 200 milliards de dollars. Effectivement, Solana perd 1 % à 136,31 $.

Les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025. De plus, la DeFi TVL atteint 100 milliards. En outre, Ethereum à 3 002,84 $ résiste.

Cependant, 80 % des altcoins risquent une correction. En effet, la volatilité à 20 % menace les retail. D’ailleurs, les volumes chutent de 10 %.

Effectivement, les wallets privacy comme Wasabi voient leurs utilisateurs diminuer de 30 %. En outre, les flux illicites chutent de 35 %. De plus, la confiance institutionnelle vacille.

Perspectives : fin des mixers anonymes ?

Cette sentence peut-elle endiguer les mixers ? ChatGPT-5 prévoit une hausse de 20 % des fraudes en 2026 sans régulation. Effectivement, MiCA impose des audits.

De plus, Europol déploie plus d’experts crypto. En outre, des pays comme la France renforcent les enquêtes. D’ailleurs, 10 milliards d’euros de fraudes annuelles.

Cependant, les défis persistent. En effet, les privacy coins comme Monero prolifèrent. De plus, les gangs recrutent via forums.

Novembre 2025 marque un tournant. Effectivement, la privacy crypto change de visage. La prudence s’impose pour les investisseurs.

