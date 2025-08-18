Thaïlande : lancement de TouristDigiPay pour convertir les cryptos en baht

Pour Résumer

TouristDigiPay convertit cryptos en baht pour touristes.

Bitcoin grimpe à 119 800 €.

Thaïlande dope tourisme via paiements numériques.

TouristDigiPay : une révolution touristique

La Thaïlande fait des vagues. En effet, le 18 août 2025, le gouvernement lance TouristDigiPay, permettant aux touristes étrangers de convertir leurs cryptos en baht pour des paiements électroniques, notamment via QR codes.

Par ailleurs, ce programme, annoncé par le ministre des Finances Pichai Chunhavajira, cible un tourisme en baisse, avec 24 % moins de visiteurs d’Asie de l’Est.

Effectivement, seuls les voyageurs temporaires peuvent ouvrir un compte auprès de plateformes régulées par la SEC et la Bank of Thailand (BOT).

D’ailleurs, les touristes doivent passer des vérifications KYC strictes, alignées sur les normes anti-blanchiment (AMLO).

Les portefeuilles Tourist Wallet, limités à 500 000 baht par mois pour les grands commerçants et 50 000 pour les petits, interdisent les retraits en cash jusqu’à la fermeture du compte.

Cependant, ce cadre sécurisé pourrait ralentir l’adoption si les vérifications sont trop longues. Par ailleurs, ce sandbox réglementaire teste l’avenir des paiements numériques. Effectivement, la Thaïlande se positionne comme leader crypto-touristique.

Le marché crypto en ébullition

Ce lancement secoue l’écosystème. Le Bitcoin gagne 2,8 % à 119 800 €, tandis qu’Ethereum progresse de 1,6 % à 3 990 €.

Par ailleurs, la capitalisation totale du marché crypto atteint 4 150 milliards d’euros, en hausse de 2,3 %. Effectivement, les volumes sur les exchanges locaux, comme Bitkub, bondissent de 15 %, avec USDT représentant 43 % des transactions.

D’ailleurs, la Thaïlande, avec 20 millions de touristes générant 1,2 trillion de baht en 2025, mise sur les cryptos pour contrer une chute de 34 % des visiteurs chinois.

Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques. Par ailleurs, l’exonération fiscale sur les gains crypto jusqu’en 2030 dope l’attractivité.

Effectivement, TouristDigiPay, inspiré par le projet pilote de Phuket 2024, pourrait redynamiser l’économie touristique.

Perspectives : un modèle pour l’Asie ?

Ce système pourrait tout changer. En effet, TouristDigiPay vise à capter 5 à 10 % de hausse du revenu touristique, soit 60 à 120 milliards de baht d’ici 2027.

Par ailleurs, des plans pour lier le Tourist Wallet aux cartes étrangères d’ici 2026 faciliteront les paiements. Effectivement, la Thaïlande, avec 150 millions de dollars de G-tokens émis, renforce son statut de hub blockchain.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP. Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les inquiétudes des commerçants locaux sur la complexité KYC restent des obstacles.

Ce pari crypto-touristique fait de la Thaïlande un pionnier, mais la prudence reste de mise.

