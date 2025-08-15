LIVE – Bitcoin, Ethereum, XRP, ETF… – Toute l’actualité du 15 août 2025

Pour Résumer

Bitcoin passe de 124 480 $ à 119 000 $ après 1 Md $ de liquidations.

Washington reste ouvert aux achats pour sa réserve stratégique.

American Bitcoin accélère en Asie pour renforcer ses réserves.

Hier, Bitcoin a fièrement établi un record à 124 480 $, porté par l’euphorie des « bitcoin treasury companies » et les achats corporates massifs. Cependant, l’entrée de données inflationnistes plus chaudes que prévu a fait dérailler le train haussier.

Parallèlement, le marché dérivé a faussé compagnie aux investisseurs, entraînant des liquidations à hauteur d’environ 1 milliard $, et ramenant Bitcoin vers la zone des 119 000 $ avec une perte nette de 2,3 %.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a semé un léger doute en laissant entendre que Washington pourrait mettre un terme aux acquisitions de Bitcoin pour la réserve stratégique nationale, évaluée entre 15 et 20 milliards $.

Mais, face aux réactions, il a rapidement clarifié sa position : l’administration reste ouverte à des acquisitions neutres budgétairement, préservant ainsi la porte entrouverte à de futures opérations. Cette précision a rassuré les acteurs du marché, confirmant que la stratégie américaine reste alignée avec une vision long terme de l’actif numérique.

Enfin, sur un autre front, l’équipe Trump ne ralentit pas ses ambitions. Leur société, American Bitcoin, intensifie ses démarches en Asie avec l’objectif de racheter des entreprises cotées au Japon et à Hong-Kong.

L’objectif ? Constituer une réserve Bitcoin inspirée du modèle de Michael Saylor, tout en exploitant la demande croissante des investisseurs asiatiques. Ainsi, cette offensive combine expansion géographique et optimisation capitalistique, offrant un signal fort : les stratégies d’accumulation institutionnelles ne connaissent pas de frontières.

