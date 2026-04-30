Dans l’actualité du Bitcoin aujourd’hui, la Réserve fédérale a maintenu le taux des fonds fédéraux entre 3,5 % et 3,75 % mercredi lors de ce qui était presque certainement la dernière réunion de Jerome Powell en tant que président, avec un vote de 8 contre 4 au sein du FOMC révélant un comité plus fracturé que ne le laisse supposer le maintien apparent.

Le Bitcoin s’échangeait près de 76 000 USD tard mercredi à New York, en baisse par rapport aux 77 000 USD plus tôt dans la session, prolongeant une correction d’environ 40 % par rapport au sommet historique d’octobre 2025 situé près de 126 000 USD.

La question analytique n’est plus de savoir si la pause retarde le scénario haussier d’un trimestre. Il s’agit de savoir si les trois vents arrières simultanés qui devaient propulser la prévision de prix du bitcoin à 250 000 USD — l’assouplissement monétaire, la clarté de la réglementation crypto et la dynamique du secteur de l’IA — ont marqué le pas assez longtemps pour rendre la thèse structurellement inopérante pour ce cycle.

JUST IN: THE FED LEFT INTEREST RATES UNCHANGED AT 3.50% TO 3.75%, BUT THE VOTE WAS THE MOST DIVIDED FOMC DECISION SINCE OCTOBER 1992 🇺🇸 The vote: 8-4 in favor of holding rates. The dissents went in opposite directions:

– Miran dissented in favor of a 0.25% rate cut

– Hammack,… pic.twitter.com/shAPgoNFUf — WOLF (@WOLF_Financial) April 29, 2026

À EXPLORER : Meilleurs Meme Coins à acheter en 2026

Actualité du Bitcoin aujourd’hui : la pause de la Fed, l’arithmétique de l’inflation et le canal de transmission de la liquidité

Le mécanisme transmettant la décision du FOMC à la trajectoire du prix du Bitcoin fonctionne comme suit : un maintien des taux dans un environnement d’inflation persistante comprime l’appétit pour le risque en maintenant un coût d’opportunité réel élevé sur les actifs libellés en dollars, retirant la liquidité incrémentale dont les positions spéculatives sur les actifs à bêta élevé ont besoin pour attirer des capitaux marginaux.

L’épisode de 2022 a établi le modèle empirique, un effondrement de 65 % du prix du Bitcoin s’étant déroulé en correspondance directe avec le cycle de resserrement le plus agressif de la Réserve fédérale en quatre décennies, alors que les actifs à risque sensibles à la durée se réévaluaient simultanément.

Le maintien de mercredi ne constituait pas un resserrement, mais ce n’était pas non plus l’assouplissement que la thèse des 250 000 USD intégrait. Le comité a cité les « développements au Moyen-Orient » comme une source matérielle d’incertitude, un langage codé pour un choc d’offre de pétrole qui produit exactement l’effet escompté sur l’optionalité des banques centrales.

Le brut Brent est resté bloqué au-dessus de 110 USD le baril pendant la majeure partie du mois d’avril, le détroit d’Ormuz — par lequel transitent environ 20 % du pétrole maritime — continuant de perturber le transport.

La moyenne nationale du prix de l’essence aux États-Unis a atteint 4,22 USD le gallon cette semaine, en hausse de 6,2 % en un mois.

Jerry Tempelman, ancien analyste principal à la Fed de New York et aujourd’hui vice-président de la recherche économique et obligataire chez Mutual of America Capital Management, a qualifié ces perturbations de facteur pouvant « entraîner un stress prolongé sur les prix qui se propage sur le marché », concluant qu’une baisse en 2026 semble peu probable en l’absence d’un choc sévère sur l’énergie ou le marché du travail.

Les données du CME FedWatch corroborent ce jugement, les traders tablant sur un maintien des taux jusqu’en décembre.

La structure des dissensions au sein du FOMC est instructive mais pas encore décisive : le gouverneur Stephen Miran a poussé pour une baisse immédiate tandis que trois autres ont contesté le langage lié à l’assouplissement, produisant un vote qui signale un véritable désaccord plutôt qu’un comité avançant de manière cohérente dans une direction donnée.

Cette ambiguïté constitue en soi un vent contraire — les marchés valorisent la certitude, pas les débats internes.

DÉCOUVREZ : Prochaine ICO crypto à exploser en 2026

next