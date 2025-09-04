Pour Résumer

Le jeton TOKEN6900 (T6900), surnommé « pièce Murad », a été listé sur les DEX et a rapidement atteint une valorisation de 5,7 millions de dollars, soutenu par une forte activité de trading et une liquidité verrouillée pendant 11 mois.

Son évolution est corrélée au SPX6900, et le staking de 44 millions de tokens avec un APY de 105 % contribue à stabiliser le prix et attirer de nouveaux investisseurs.

La popularité du T6900 est renforcée par sa communauté active sur X et Instagram, offrant aux utilisateurs des informations et tendances constantes sur le jeton.

Lancement du T6900, une entrée remarquée sur les DEX

À 14h UTC, le jeton TOKEN6900 (T6900), surnommé « pièce Murad », a fait son entrée sur les DEXs et a rapidement porté sa valorisation boursière à 5,7 millions de dollars.

Les utilisateurs peuvent désormais réclamer leurs jetons via le site officiel ou l’application Best Wallet. Peu après le lancement, le prix a bondi de 15 % par rapport au coût initial de 0,00715 $.

Les premiers acheteurs de la prévente ont engrangé des bénéfices, ce qui a entraîné un léger repli du cours avant qu’il ne se stabilise autour de 0,00505 $. Au moment de la rédaction, le T6900 progresse à nouveau, soutenu par un afflux constant d’ordres d’achat qui renforce la tendance haussière.

Pour consulter le jetons T6900 sur Etherscan, les acheteurs en prévente devront intégrer l’adresse de contrat suivante à leur portefeuille : 0xDf4C0665e67CF0698447cA9e454Ed56cC6F2Df1e.

Liquidité du T6900 verrouillée pendant 11 mois pour renforcer la confiance des traders

La paire T6900/WETH présente une liquidité approximative de 310 000 $, bloquée pour une durée de 11 mois. Cette initiative assure des conditions d’échange constantes et témoigne de l’engagement solide de l’équipe qui porte le projet.

Les données de DexTools indiquent un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 $, généré par plus de 2 000 détenteurs de jetons.

Positionné comme le nouvel étalon de la finance débridée, le T6900 s’inscrit dans la même veine satirique que le SPX6900, propulsé jadis à un milliard de dollars.

En effet, avec un nombre croissant de traders qui renforcent leurs positions à ce niveau de prix attractif, et dans un contexte haussier pour les principaux altcoins ces dernières 24 heures, une cassure semble se profiler.

Toutefois, les investisseurs surveilleront attentivement la zone de résistance proche du prix initial, car certains acheteurs récents pourraient choisir de prendre leurs bénéfices.

Le SPX6900 progresse et sa corrélation positive renforce l’optimisme pour le T6900

Si les détenteurs de tokens parviennent à surmonter la volatilité à court terme et que de nouveaux capitaux continuent d’affluer, un contexte favorable à une hausse des prix pourrait se mettre en place.

Le SPX6900 enregistre une progression notable de 9 %, atteignant 1,17 $. Les analystes estiment que les variations du T6900 suivent une corrélation positive avec celles du SPX6900, en raison des similitudes marquées entre ces deux cryptomonnaies.

Le T6900 a déjà levé plus de 3,6 millions de dollars lors des préventes. Les investisseurs ont été séduits par la solidité de la liquidité, la viralité des contenus diffusés sur X par l’équipe, ainsi que par son lien étroit avec le SPX6900.

En effet, les perspectives à court terme pourraient également s’affiner avec la publication imminente des statistiques de l’emploi non agricole vendredi.

Les marchés financiers, qui influencent encore la tendance des cryptomonnaies et des memecoins, attendent un signe d’essoufflement sur le marché de l’emploi.

Un tel signal pousserait probablement la Fed à renforcer sa politique de baisse des taux, ce qui offrirait un nouvel élan aux cryptomonnaies, dont le T6900.

Le staking stabilise le T6900 et un APY de 105 % attire de nouveaux investisseurs

L’évolution du marché du T6900 dépend aussi d’autres facteurs, notamment le volume de tokens en staking.

Actuellement, les utilisateurs ont placé 44 millions de jetons T6900 en staking, avec une période d’acquisition des droits fixée à 30 jours à partir d’aujourd’hui. Cette stratégie renforce la stabilité des prix.

Une récompense annuelle de 105 % attire fortement les investisseurs potentiels, tout comme la perspective de rendements multipliés par 100 ou plus, à l’image des performances du SPX6900.

Le SPX6900 avait enregistré des bénéfices notables seulement un an après son lancement. En revanche, le T6900 profite déjà d’une visibilité bien plus importante grâce à son statut d’héritier direct et à la popularité de son prédécesseur.

De plus, Best Wallet a récemment obtenu la certification WalletConnect. Il s’impose désormais comme l’un des portefeuilles les plus performants pour les cryptomonnaies et le Bitcoin. L’application est disponible sur Google Play et l’App Store.

La communauté TOKEN6900 anime des discussions régulières sur X et Instagram, ce qui maintient l’intérêt et l’engouement autour du projet. Ces plateformes offrent à la communauté la possibilité de rester informée des dernières nouvelles et tendances liées au jeton.

