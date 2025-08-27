Trump Media & Crypto.com bâtissent une trésorerie géante en CRO

Pour Résumer

Trump Media et Crypto.com lancent trésorerie CRO.

6,4 milliards d’euros en tokens accumulés.

CRO grimpe de 25 % en août 2025.

Trump Media et Crypto.com : le partenariat CRO

Trump Media et Crypto.com font un coup d’éclat. Leur joint-venture, Trump Media Group CRO Strategy, fusionne avec Yorkville Acquisition Corp pour coter sous MCGA.

Cette entité accumule 6,3 milliards de CRO, soit 19 % de l’offre, valorisés à 1 milliard d’euros.

Par ailleurs, 200 millions d’euros en cash et 220 millions en warrants complètent, avec une ligne de crédit de 5 milliards.

Effectivement, CRO, le token de Cronos, sert de récompense sur Truth Social, via l’infrastructure wallet de Crypto.com.

Les abonnements et services utilisent CRO pour des réductions. Par ailleurs, la société gère un validateur Cronos, générant des rewards staking.

Ce partenariat intègre CRO dans l’empire Trump, aligné sur des régulations pro-crypto. Effectivement, Devin Nunes, CEO de Trump Media, voit cela comme une diversification stratégique.

Par ailleurs, Kris Marszalek, CEO de Crypto.com, qualifie ce jour d’historique pour CRO. Les lock-ups d’un an sur les actions assurent la stabilité.

Effectivement, cela positionne la société comme plus grand holder public de CRO. Par ailleurs, Truth Social adopte CRO pour convertir les gems en tokens.

Ce move suit le bull run, avec Bitcoin à 113 000 €. Les volumes CRO explosent, atteignant 310 millions d’euros en 24 heures. Effectivement, cette trésorerie inspire d’autres entreprises à suivre MicroStrategy.

Impact explosif sur le marché crypto

Ce partenariat secoue l’écosystème. CRO bondit de 25 % à 0,19 €, sa meilleure performance depuis 2024. Par ailleurs, la capitalisation de Cronos atteint 6,8 milliards d’euros, 23e crypto mondiale.

Effectivement, Ethereum à 4 214 € (+24,9 %) et Solana à 184 € (+10 %) surfent sur ce momentum. Chainlink, à 18 € (+12 %), brille en DeFi avec 1,8 milliard d’euros de volumes sur Uniswap.

Par ailleurs, XRP à 3,65 € (+16 %) vise 7 € d’ici fin 2025 via paiements cross-border. Avalanche à 36 € (+10 %) accélère la tokenisation à 10 000 milliards d’euros d’ici 2030. Effectivement, Cardano à 0,85 € (+8 %) gagne avec 2 millions de transactions Hydra.

Le GENIUS Act de juin encadre les stablecoins, renforçant la confiance. Par ailleurs, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet rappelle les risques.

Les 4,5 millions d’adresses Solana actives signalent un FOMO massif. Effectivement, la TVL DeFi atteint 85 milliards d’euros. Ce dynamisme propulse les altcoins vers des sommets.

Perspectives : un bull run pour CRO en vue ?

Ce bull run change tout. Une intégration massive de CRO pourrait libérer 300 milliards d’euros vers les altcoins. Solana vise 258 € et Ethereum 6 050 € d’ici 2026.

Les ETF altcoins, attendus au Q3 2025, injectent 2 milliards d’euros. Effectivement, des hubs comme Singapour avec 15 licences blockchain alimentent l’optimisme.

Par ailleurs, MiCA impose la prudence. Les whales accumulent, avec 1,1 million d’adresses BTC actives. Ce signal CRO brûle, mais exige vigilance face aux corrections potentielles.

