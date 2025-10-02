Uptober 2025 propulse les memecoins, 18 jours avant la fin de l’ICO de Snorter

Pour Résumer

La capitalisation des memecoins atteint 81 milliards de dollars avec une hausse de 8% en 24h, portée par un Bitcoin à plus de 119 000$.

Snorter Bot Token détecte les memecoins émergents avant leur explosion grâce à l'analyse des flux de validateurs.

Le token SNORT clôture bientôt sa phase de financement initial, offrant l'accès au bot et des frais de trading ultra-compétitifs de 0,85%.

Snorter Bot Token capte les pépites avant l’explosion

La célèbre période Uptober est en marche et Snorter Bot Token (SNORT) se positionne comme un allié stratégique pour les traders particuliers. Le nouveau projet vise à détecter les memecoins émergents avant qu’ils n’explosent. Son lancement est prévu ce mois-ci.

Le bot de trading Telegram basé sur Solana a déjà levé plus de 4,2 millions de dollars en phase de financement précoce. Les fonds lui permettent de développer sa technologie et de rivaliser avec les bots établis qui dominent actuellement le secteur.

L’opportunité ne durera pas éternellement et il reste moins de 18 jours avant la fin de la prévente. Le prix actuel de 0,1067 dollar par token SNORT disparaîtra définitivement à la clôture de cette phase. Les investisseurs intéressés doivent agir rapidement.

Le bull run des memecoins a-t-il déjà commencé ?

Mardi dernier, le marché crypto a ouvert en force avec une vague verte généralisée. Bitcoin (BTC) menait la charge avec une hausse de 4,04 % en une seule journée. Mercredi matin lors des échanges asiatiques, la première cryptomonnaie franchissait la barre des 119 000 dollars.

Le marché dans son ensemble a suivi cette dynamique. Les gains atteignaient 3,88 % mardi, suivis d’une progression supplémentaire de 0,57 % avant l’ouverture européenne. L’élan s’est ensuite propagé aux memecoins dont la capitalisation combinée dépassait les 81 milliards de dollars.

En effet, les principaux memecoins ont tous progressé simultanément. Dogecoin (DOGE) gagnait 9,5 %, Shiba Inu (SHIB) progressait de 6,1 % et Pepe (PEPE) enregistrait une hausse de 7,1 %.

Snorter Bot en embuscade

Parmi le top 10, SPX6900 (SPX) s’est imposé comme le plus grand gagnant. Après une perte de 3 % la veille, le token bondissait de 17,6 % en une nuit. Pump.fun (PUMP) poursuivait sa course avec un nouveau gain de 10,5 %.

Les tokens à plus petite capitalisation ont également connu des mouvements spectaculaires. Aura (AURA) s’envolait de 59 % tandis que Bonk Staked SOL (BONKSOL) progressait de 40 %.

Face à cette vague haussière, une question se pose naturellement. La saison de chasse aux memecoins est-elle de retour ? De toute évidence, Uptober 2025 rappelle le dernier trimestre de l’année précédente où d’immenses fortunes se sont constituées.

Si cette tendance se confirme, le lancement de Snorter Bot Token plus tard ce mois pourrait agir comme un catalyseur opportun. L’outil équipera les traders d’une technologie capable d’identifier les tokens susceptibles de définir la prochaine phase du supercycle des memecoins.

Snorter Bot s’impose comme l’outil de chasse aux memecoins incontournable du prochain cycle

Snorter se construit comme l’instrument de référence pour les traders de memecoins cherchant à capturer les tokens prometteurs avant leur explosion. Sa technologie offre un avantage décisif sur le timing d’entrée.

Le bot analyse en temps réel les files d’attente de transactions Solana et les flux de validateurs. Il surveille également les transactions en attente sur Ethereum.

Cette surveillance permet de détecter les nouveaux mints et les injections de liquidité avant leur apparition sur les tableaux de bord publics.

Une fois un token signalé, Snorter applique des filtres rigoureux. Profondeur de liquidité, volume, afflux de whales, sécurité du contrat et vérifications anti-rug sont systématiquement analysés.

Seules les opportunités à haute probabilité remontent jusqu’à l’utilisateur qui décide ensuite d’exécuter ou non la transaction.

Accessible directement via Telegram, le bot permet une exécution instantanée. Sa technologie Fast Sniper associée à des endpoints RPC personnalisés garantit une exécution quasi immédiate sur Solana. La latence reste largement inférieure à celle des infrastructures publiques.

Le prochain memecoin majeur de ce cycle se cache peut-être encore dans les flux de validateurs ou les files d’attente de transactions.

Au moment où il émergera, Snorter sera prêt à l’identifier. Les traders auront ainsi l’opportunité de saisir ce que beaucoup ont manqué lors du boom des memecoins de l’année dernière.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day. pic.twitter.com/FO7eoz0cHe — Snorter (@SnorterToken) August 11, 2025

Le dernier trimestre 2024 peut-il se reproduire en 2025 ?

Le quatrième trimestre 2024 a marqué un tournant décisif pour les traders ayant manqué les premiers mouvements haussiers. Cette période précédant le halving de Bitcoin a vu les principaux memecoins s’envoler. Pump.fun s’est imposé comme le moteur central de cette explosion.

Durant cette phase, les projets issus de Pump.fun. Fartcoin (FARTCOIN) et Peanut the Squirrel (PNUT) ont notamment brillé. FARTCOIN a été lancé fin octobre avant d’atteindre une valorisation de 1,2 milliard de dollars en décembre.

Le pic culminait à 2,1 milliards de dollars en janvier 2025. PNUT démarrait début novembre pour toucher une capitalisation de 1,6 milliard de dollars le même mois.

Vers un nouveau supercycle des memecoins

Pudgy Penguins (PENGU) s’est également distingué en lançant son token en décembre hors de Pump.fun. La capitalisation grimpait rapidement à 2,3 milliards de dollars. Aujourd’hui encore, le projet maintient une valorisation proche des 2 milliards de dollars.

Désormais, plusieurs signaux pointent vers trois mois tout aussi haussiers. Pump.fun reconquiert des parts de marché tandis que les volumes explosent ces dernières semaines.

Une autre interrogation légitime émerge alors. De nouveaux tokens révolutionnaires vont-ils définir le supercycle des memecoins de 2025 ?

Personne ne peut l’affirmer avec certitude. Néanmoins, si ces tokens apparaissent, Snorter sera positionné pour les repérer précocement. Les traders pourront ainsi se positionner avant que le reste du marché ne prenne conscience du potentiel.

La prévente de SNORT touche à sa fin : dernière chance d’acheter à prix bas

Avec seulement 18 jours restants avant la clôture de la prévente, l’opportunité d’acquérir SNORT à son prix le plus bas arrive à son terme. Les investisseurs doivent agir maintenant pour ne pas rater cette fenêtre d’entrée privilégiée.

Pour sécuriser votre allocation, rendez-vous directement sur le site officiel de Snorter Bot Token. Les achats peuvent s’effectuer en SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ou même par carte bancaire. La flexibilité des moyens de paiement facilite l’accès au plus grand nombre.

Pour une expérience optimale, Best Wallet s’impose comme le choix recommandé. Ce portefeuille non-custodial certifié WalletConnect compte parmi les meilleurs wallets crypto et Bitcoin du marché.

Les utilisateurs de Best Wallet bénéficient également d’un accès exclusif aux nouveaux projets via la section Upcoming Tokens.

Best Wallet se télécharge gratuitement sur Google Play et l’Apple App Store. Restez connecté avec la communauté Snorter sur X et Instagram. De même, toutes les informations détaillées sont disponibles sur le site officiel du projet.

