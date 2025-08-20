Première aux USA : le Wyoming émet un stablecoin officiel

Pour Résumer

Wyoming lance FRNT, stablecoin d’État US.

Bitcoin stagne à 119 800 €.

FRNT dope l’innovation blockchain publique.

FRNT : un stablecoin révolutionnaire

Le Wyoming fait des vagues. En effet, le 19 août 2025, la Wyoming Stable Token Commission déploie le Frontier Stable Token (FRNT), premier stablecoin émis par un État américain, sur sept blockchains : Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism et Base.

Par ailleurs, adossé à 100 % au dollar et aux bons du Trésor, FRNT est surcollatéralisé à 102 %, garantissant sa stabilité. Effectivement, ce design vise des transactions instantanées à faible coût.

D’ailleurs, un test en juillet 2025 a permis un paiement à un contractant en quelques secondes via Avalanche, contre 45 jours habituellement.

Cependant, l’accès public, via Kraken sur Solana et Rain sur Avalanche, débutera prochainement. Par ailleurs, LayerZero assure l’interopérabilité multi-chaînes, tandis que Fireblocks sécurise l’infrastructure.

Effectivement, le Wyoming, avec 45 lois blockchain depuis 2016, se positionne comme leader de l’innovation financière.

Un marché crypto en effervescence

Ce lancement secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 800 € (+0,8 %), tandis qu’Ethereum grimpe à 4 600 €. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, les stablecoins, avec 285 milliards de dollars en circulation, dominent 60 % des volumes d’échange. FRNT, intégré à Visa et compatible Apple Pay, vise les paiements quotidiens.

D’ailleurs, des critiques comparent FRNT à une CBDC, mais la Commission insiste : c’est un actif tokenisé, pas une monnaie centrale. Cependant, un piratage de 30 millions d’euros en juillet 2025 rappelle les risques.

Par ailleurs, le GENIUS Act, régulant les stablecoins privés, ne s’applique pas à FRNT, entité publique.

Effectivement, ce cadre attire les institutions, avec 1,5 milliard de dollars de flux sur Kraken en juillet.

Perspectives : un modèle pour l’avenir ?

Ce pari pourrait tout changer. En effet, le Wyoming vise à capter 5 % des 2,5 trillions de dollars de paiements transfrontaliers d’ici 2028, soit 125 milliards.

Par ailleurs, les intérêts des réserves FRNT financeront l’éducation via le School Foundation Fund. Effectivement, des États comme le Texas envisagent des stablecoins similaires, inspirés par ce modèle.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP.

Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et les coûts de conformité restent des obstacles. FRNT positionne le Wyoming comme un hub crypto, mais la prudence reste de mise.

