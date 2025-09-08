Pour Résumer

Wall Street Pepe brûle plus de 3 milliards de WEPE sur Ethereum et accélère sa migration vers Solana.

La cryptomonnaie s’intègre facilement à l’écosystème rapide et peu coûteux de Solana, séduisant les investisseurs.

L’engagement de la communauté et la réduction continue de l’offre pourraient faire grimper le prix du WEPE.

Wall Street Pepe accélère sa migration vers Solana avec un burn massif

Le projet de migration vers Solana bat son plein, porté par Wall Street Pepe (WEPE), qui a déjà brûlé plus de 3 milliards de tokens sur Ethereum.

Depuis le 19 août, les investisseurs soutenant cette cryptomonnaie majeure privilégient l’achat de WEPE sur Solana, déclenchant ainsi le processus de burn qui élimine les jetons correspondants sur Ethereum.

La prochaine étape prévoit l’organisation de l’événement de génération de jetons (TGE). Toutefois, le mécanisme de destruction se poursuivra après cette phase et restera actif jusqu’à la transition complète de Wall Street Pepe vers Solana.

Actuellement, WEPE sur Solana s’échange à 0,001 $ via la plateforme officielle du projet.

Découvrez dès maintenant WEPE

Les investisseurs affluent vers l’accès anticipé tandis que Wall Street Pepe réduit l’offre avant le TGE

Wall Street Pepe se démarque de manière unique des autres cryptomonnaies. Sa tête verte emblématique cache un esprit encore plus avisé, apte à prévoir les fluctuations du marché.

Alors que son homologue Pepe (PEPE), sans rayures, présente une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars, Wall Street Pepe nourrit des ambitions plus vastes, et son intégration à Solana témoigne clairement de sa portée considérable.

Ethereum continue d’être complexe et onéreux, alors que Solana s’est imposé comme le véritable centre névralgique des cryptomonnaies mèmes, avec une capitalisation boursière globale de 12 milliards de dollars.

Des plateformes telles que Pump.fun et LetsBonk s’y épanouissent, car la chaîne assure une rapidité et des coûts minimes exigés par les négociants.

C’est pour cette raison que Wall Street Pepe s’intègre de manière organique à la culture de négoce de Solana.

Le groupe privé Alpha Chat, exclusivement dédié aux propriétaires de WEPE, a déjà identifié des jeux proposant un rendement variant entre 500 % et 1 000 % pour les membres de la communauté.

Et alors que ce genre de configuration pourra être négocié directement sur Solana sans les délais et frais élevés d’Ethereum, WEPE évoluera d’une simple indication à un actif crucial sur lequel les traders s’appuient.

Comme indiqué auparavant, chaque acquisition en phase d’accès anticipé participe à la destruction d’Ethereum lors de l’achat, maintenant ainsi l’équilibre de l’offre de 200 milliards de WEPE sur les deux blockchains.

En outre, suite à l’ensemble des destructions de jetons sur une période légèrement supérieure à deux semaines, l’offre d’Ethereum a présentement connu une baisse de 1,5 %.

Après le TGE, les titulaires pourront continuer à échanger 1:1 entre SOL WEPE et ETH WEPE sans frais additionnels, assurant ainsi une transition fluide tout en préservant l’intégrité de l’approvisionnement.

La collection NFT de Wall Street Pepe dépasse les 30 000 $ en ventes secondaires

Selon le principe du premier arrivé, premier servi, la vente publique de la collection NFT Wall Street Pepe a débuté le 29 août.

L’ensemble comprenait un inventaire total de 5 000 NFT, dont 2 000 avaient été préalablement demandés par des participants inscrits sur la liste blanche avant le lancement de la vente publique.

Le reste n’a pas pris beaucoup de temps. La collection a été épuisée en quelques heures, anticipant la grande révélation de l’œuvre le 30 août.

Depuis lors, les transactions ont continué d’être actives, le volume secondaire ayant franchi la barre des 27 000 $ jeudi passé et se rapprochant déjà des 30 000 $ aujourd’hui sur OpenSea.

La communauté a clairement exprimé sa demande : un individu a acheté le WEPE n° 595 pour 2 090 $, tandis qu’un autre a acquis le WEPE n° 4551 pour 1 ETH, équivalant actuellement à plus de 4 300 $.

Ces ventes reflètent l’engagement fort des titulaires pour le projet et la collection.

Jusqu’où le prix du WEPE peut-il grimper

En effet, le coût du WEPE a diminué, enregistrant une baisse de 6,5 % la semaine dernière. Toutefois, cette baisse pourrait être passagère, car le déclin constant de l’offre sur Ethereum pourrait éventuellement engendrer une tension ascendante.

Sans date limite définie pour l’accès anticipé et sans calendrier précis pour le TGE, les propriétaires d’Ethereum ont toute latitude pour passer à Solana ou rester sur Ethereum.

Ce modèle à double filière permet à WEPE de fonctionner simultanément dans les deux environnements, offrant aux opérateurs une certaine souplesse tout en réduisant progressivement l’offre par le biais de destructions.

Si les possesseurs d’Ethereum choisissent de manière importante de passer sur Solana, cette transition pourrait accélérer la fixation des prix en centralisant la liquidité et le volume sur une seule plateforme.

Même sans passage forcé, les démolitions régulières, qui se chiffrent déjà à 3 milliards en moins de trois semaines, conjuguées à l’implication forte de la communauté.

Comme le prouve la collection de NFT, indiquent que WEPE a les avantages structurels nécessaires pour supporter les diminutions à court terme.

Le potentiel du projet à stimuler la demande de la communauté tout en réduisant lentement l’offre disponible suggère que cette récente baisse pourrait n’être qu’un temps d’arrêt avant la prochaine phase ascendante.

Le mouvement Solana prend de l’ampleur

Pour protéger vos WEPE sur Solana, allez sur le site officiel de Wall Street Pepe, où les jetons sont proposés à 0,001 $ durant cette étape d’accès anticipé. La collection NFT, désormais en vente publique, figure sur OpenSea.

Pour assurer une gestion efficace des jetons, la marque recommande Best Wallet, reconnu comme l’un des portefeuilles crypto les plus performants du marché. Cette application reste disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Découvrez dès maintenant WEPE

Pour ne rien manquer des dernières actualités :

Suivez Wall Street Pepe sur X et Telegram et Discord pour recevoir les mises à jour en direct

Consultez le site officiel de Wall Street Pepe pour vos achats et toutes les informations nécessaires

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Certains liens d’affiliation sur cette page nous génèrent de l’argent.