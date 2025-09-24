Pour Résumer

Wall Street Pepe brûle plus de 4 milliards de tokens WEPE dans le cadre de sa migration vers Solana.

L’accès anticipé reste ouvert, avec un prix fixe à 0,001 $.

La communauté joue un rôle central, avec des initiatives comme la collection NFT développée par la frog army.

Wall Street Pepe accélère sa migration vers Solana

Le burn accompagne la migration vers Solana (SOL), qui transfère progressivement l’offre fixe depuis Ethereum (ETH) via des réductions côté Ethereum.

Le mécanisme a déjà supprimé plus de 2 % de l’offre sur Ethereum et continue de fonctionner après le Token Generation Event (TGE), alors que Wall Street Pepe devient pleinement multichain.

L’accès anticipé reste ouvert. Les fans de Solana peuvent sécuriser leurs allocations sur la chaîne rapide avant le TGE et se positionner avant le lancement.

Wall Street Pepe quitte Ethereum, dominé par les whales, pour rejoindre Solana et offrir un terrain équitable à l’armée WEPE

Solana propose des launchpads de meme coins que Ethereum ne peut égaler, surtout au niveau natif où Solana s’impose comme l’épicentre.

Des plateformes comme Pump.fun et LetsBonk permettent à n’importe qui, même sans coder, de lancer le prochain meme coin viral.

Wall Street Pepe a toujours cherché à battre les whales à leur propre jeu depuis la prévente.

Ethereum favorise ses OG whales, ces premiers adopteurs assis sur des millions de tokens acquis il y a des années, capables d’influencer l’écosystème.

Solana, en revanche, offre aux investisseurs retail un terrain plus démocratique grâce à ses launchpads ouverts, tout en réduisant drastiquement les coûts de transaction — une vision qui colle parfaitement à l’esprit WEPE.

Avec plus de 4 milliards de tokens brûlés, Wall Street Pepe accélère sa transition vers Solana

Le mécanisme de burn protège les holders sur les deux chaînes contre toute dilution.

L’offre totale reste plafonnée à 200 milliards, mais les burns liés à la demande continueront d’éroder la part d’Ethereum, ce qui pourrait exercer une pression haussière sur le prix au fil de la migration.

La rareté induite par le burn renforce la valeur avant le lancement sur Solana

En seulement trois semaines, la communauté WEPE a déjà brûlé un volume impressionnant de tokens depuis le début de sa migration vers Solana. En outre, cette accélération démontre clairement la détermination des holders à voir leur projet prospérer sur cette blockchain.

De plus, cette phase d’accès anticipé crée des conditions favorables pour une appréciation durable du prix. En effet, chaque achat réduit immédiatement l’offre circulante sur Ethereum. Par conséquent, cette dynamique génère une pression acheteuse latente qui se libérera pleinement sur Solana après le lancement officiel.

En définitive, cette transition stratégique positionne WEPE pour une croissance organique, tandis que la reduction progressive de l’offre Ethereum pourrait amplifier les effets haussiers à moyen terme.

En outre, la version SOL n’étant pas encore totalement débloquée, la diminution de l’offre sur Ethereum rend chaque token restant plus précieux, et la communauté joue un rôle clé dans cette création de valeur.

Par ailleurs, elle a déjà démontré sa solidité grâce à des initiatives créatives qui renforcent continuellement son écosystème. La collection NFT de 5 000 pièces, par exemple, n’a pas été développée par l’équipe du projet, mais par les membres eux-mêmes, preuve de l’implication profonde de la frog army dans l’avenir de Wall Street Pepe.

Par ailleurs, sur OpenSea, cette collection a déjà généré environ 7,88 ETH en volume de revente depuis son lancement, qui coïncide avec l’accès anticipé de WEPE sur Solana.

Avec ce passage vers Solana en parfaite adéquation avec les principes de WEPE, équité et pouvoir retail, la communauté montre qu’elle est prête à faire grimper la valeur du token… et à prouver à chaque whale que l’armée est deux fois plus forte.

Bullish on Sol. Only when I’m on it. 🐸⚔️ pic.twitter.com/jbm905f9m5 — Wall Street Pepe (@WEPEToken) September 19, 2025

Comment sécuriser du WEPE SOL

Le WEPE sur Solana est encore disponible en accès anticipé, offrant aux investisseurs la possibilité de réserver leurs allocations avant le TGE. Les tokens restent au prix de 0,001 $ via le site officiel de Wall Street Pepe.

Pour un achat et une récupération fluides, l’armée WEPE recommande Best Wallet, l’un des meilleurs wallets crypto et Bitcoin, disponible sur Google Play et l’App Store.

Restez connecté à la communauté Wall Street Pepe sur X, Telegram et Discord.

Visitez le site de Wall Street Pepe :

