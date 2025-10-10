Pour Résumer

L’équipe a brûlé plus de 5,2 milliards de WEPE pendant l’accès anticipé, réduisant l’offre et renforçant la rareté du token.

WEPE reste unifié sur Ethereum et se connecte à Solana via le bridge Wormhole, sans fragmentation de l’offre.

Les participants recevront automatiquement leurs WEPE bridgés sur Solana entre le 14 et le 15 octobre, sans action requise.

WEPE renforce ses tokenomics et prépare son bridge vers Solana

L’équipe a optimisé les tokenomics tout en conservant l’écosystème dual-chain du projet. Au lieu de lancer un token Solana distinct, WEPE reste un token unifié sur Ethereum, relié à Solana via un bridge fluide.

Tous les tokens achetés pendant l’accès anticipé ont été brûlés définitivement, ce qui réduit l’offre et récompense les premiers soutiens. Les participants recevront automatiquement leurs WEPE bridgés sur Solana entre le 14 et le 15 octobre, sans aucune action requise.

Avec une offre réduite et le lancement du bridge imminent, WEPE entre dans une nouvelle phase avec des tokenomics renforcés, une narration plus percutante et une communauté qui prouve une fois de plus que le retail domine encore ce marché.

Le bridge WEPE conserve une offre unique tout en connectant Ethereum et Solana

Wall Street Pepe conserve son ADN dual-chain. Le token unifié sur Ethereum peut désormais se transférer vers Solana via le bridge Wormhole.

Les holders ayant participé à l’accès anticipé Solana recevront leurs allocations via un système plus propre et plus efficace. En effet, il maintient l’intégrité de WEPE sur les deux chaînes.

Pendant l’accès anticipé, le prix de SOL WEPE était fixé à 0,001 $. Chaque achat a automatiquement brûlé des ETH WEPE équivalents à la valeur d’achat, selon le prix de marché en temps réel.

Par exemple :

Si ETH WEPE valait 0,0001 $, un SOL WEPE brûlait 10 tokens.

Si ETH WEPE valait 0,0005 $, un SOL WEPE en brûlait 2.

Frogs and degens The time is almost here

The WEPE Solana Expansion is upon us! Here’s the low-down 👇 – Solana expansion is finalising

Ending the Solana sale on Oct 10. Airdrops to participants Oct 14-15. Stay tuned! – Slight change

We’ve changed the token allocation given… pic.twitter.com/q8sedcbg2X — Wall Street Pepe (@WEPEToken) October 6, 2025

En plus, chaque transaction a enregistré son burn, et l’équipe a comptabilisé chaque token détruit.

Quand l’airdrop aura lieu entre le 14 et le 15 octobre, les participants recevront exactement le nombre de tokens bridgés correspondant à leurs burns.

L’équipe absorbera tout écart résiduel en utilisant des tokens de trésorerie issus de précédents rachats sur le marché. Elle conservera chaque burn original comme permanent.

L’offre se resserre, les tokenomics se renforcent, et les premiers participants prennent l’avantage. L’armée des grenouilles a conçu ce projet pour offrir ce type d’upgrade fair-play.

La rareté induite par les burns de WEPE ouvre de nouvelles opportunités de liquidité sur Solana

Le prix de WEPE s’est consolidé ces deux dernières semaines avec une hausse de 3,7 %. Il se négocie actuellement autour de 0,00004119 $ par token.

Sur l’offre initiale de 200 milliards, plus de 5,2 milliards de WEPE ont déjà rejoint le burn pile, soit environ 2,6 % de l’offre retirée du marché pour toujours.

L’armée des grenouilles comprend bien ce que cela implique : une circulation plus tendue et des fondamentaux plus solides pour la suite.

Avec ETH WEPE désormais bridgé vers Solana, le projet entre dans l’un des écosystèmes les plus actifs de la crypto.

Le bridge vous donne accès à des trades moins chers, une exécution plus rapide et une liquidité plus profonde sur les DEXs et launchpads de meme coins de Solana.

Vous pouvez naviguer librement entre les chaînes, rester sur Ethereum pour sa profondeur ou passer sur Solana pour sa vitesse et son énergie meme-native, sans jamais fragmenter l’offre.

Cette flexibilité place WEPE exactement là où il doit être : au cœur de deux marchés dynamiques, prêt à capter une nouvelle demande et une visibilité accrue dès l’activation du bridge.

Airdrop prévu les 14–15 octobre

Comme annoncé, l’airdrop WEPE aura lieu les 14 et 15 octobre. L’équipe livrera automatiquement les tokens dans les wallets Solana des participants. Vous n’avez aucune action à effectuer : l’équipe a suivi toutes les transactions d’accès anticipé pour garantir que chaque holder reçoive son allocation exacte.

Pour une gestion simplifiée, vous pouvez importer votre wallet Solana dans Best Wallet. Largement considéré comme le meilleur wallet crypto du marché, et visualiser tous vos assets au même endroit. L’application est disponible sur Google Play et l’App Store.

Restez connecté avec la communauté Wall Street Pepe sur X, Telegram, Instagram et Discord pour suivre les mises à jour jusqu’à l’airdrop.

La collection NFT communautaire de WEPE, 5 000 pièces, est également en ligne sur OpenSea. Elle met en avant le côté créatif de l’armée des grenouilles et l’expansion de son écosystème.

Visitez le site officiel de Wall Street Pepe :

