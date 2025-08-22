Pour Résumer

Wall Street Pepe étend son empire de l’Ethereum à Solana avec un mouvement stratégique

Le processus de transfert stratégique de Wall Street Pepe (WEPE) vers la blockchain Ethereum vers Solana a été initié et Les traders de Meme Street suivent cette évolution de près.

Dans ce cadre, un milliard de jetons WEPE a été retiré de la circulation sur Ethereum, permettant au projet de déployer son expertise en trading sur Solana tout en préservant la stabilité de l’écosystème.

Il reste 24 heures pour obtenir les NFT Ethereum gratuits. Cette édition, la plus innovante à ce jour, assure aux traders Ethereum de conserver leur avantage, tandis que les utilisateurs de Solana rejoignent progressivement cette communauté dynamique.

GM. 1 Billion $WEPE burned. You aren't bullish enough on this frog. 🐸⚔️ pic.twitter.com/zttbRwbLyL — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 22, 2025

Wall Street Pepe ne se limite pas à un jeton mème. Lors de sa prévente, le projet a généré plus de 70 millions de dollars de transactions et compte aujourd’hui plus de 80 000 détenteurs.

Les membres bénéficient d’un accès exclusif au groupe Alpha, où des traders expérimentés partagent astuces et stratégies pour multiplier les gains de 2 à 10x.

Pour garantir une expansion maîtrisée, WEPE procède à des destructions massives de jetons sur Ethereum. De plus, chaque achat sur Solana déclenche une destruction équivalente sur Ethereum, maintenant l’offre totale plafonnée à 200 milliards de jetons.

Cette approche assure sécurité et croissance simultanément pour tous les participants.

Ne laissez pas passer cette opportunité : rejoignez l’univers WEPE sur Solana et récupérez vos NFT Ethereum gratuits avant la fin du délai.

Wall Street Pepe passe d’Ethereum à Solana et renforce sa diversification

Autrefois, Ethereum était la star du Web3 pour les cryptomonnaies mèmes. Cependant, lors de la bulle haussière de 2021, Solana a commencé à se faire remarquer par les créateurs de mèmes.

Ce n’est qu’à partir de janvier 2024, avec le lancement de Pump.fun, plateforme spécialisée dans les cryptos mèmes, que Solana a réellement vu ce secteur prospérer.

La semaine dernière, Pump.fun a enregistré son meilleur chiffre d’affaires sur sept jours depuis février, selon DeFiLlama.

Aujourd’hui, les cryptomonnaies mèmes sur Solana représentent 12 milliards de dollars, soit près d’un sixième du marché global estimé à 72 milliards. Cette part continue de croître rapidement, confirmant l’attractivité de la blockchain.

Dans ce contexte, la destruction d’un milliard de jetons WEPE constitue une étape décisive. Wall Street Pepe consolide sa présence sur Solana tout en préservant ses racines sur Ethereum. Cette diversification multi-chaîne tire pleinement parti de la fidélité des deux principaux réseaux du secteur.

Pendant la phase d’accès anticipé, chaque achat de WEPE sur Solana déclenche automatiquement des achats et destructions équivalentes sur Ethereum. Que l’achat soit effectué en SOL, USDC ou par carte bancaire, il active une destruction programmée lors du Token Generation Event (TGE).

Ainsi, la quantité de WEPE émise sur Solana correspond exactement à celle détruite sur Ethereum.

Cette mécanique maintient un ancrage stable entre ETH WEPE et SOL WEPE. La cotation sur les CEX sous un même symbole permet aux traders de corriger rapidement les écarts de prix via l’arbitrage.

Ensuite, après le TGE, chaque allocation sur Solana reste équilibrée par des destructions simultanées sur Ethereum, ce qui préserve un approvisionnement fixe, protège la valeur et la rareté des jetons et transfère la liquidité et l’utilité des WEPE vers Solana.

En somme, c’est une stratégie intelligente et précise, que tout trader de Wall Street reconnaîtrait et respecterait sans hésitation.

Dernières 24 heures pour découvrir l’utilité des NFT Wall Street Pepe

Si l’extension WEPE fait sensation, l’action ne se limite pas aux jetons. Les NFT constituent un élément clé de la stratégie.

La collection gratuite, créée par l’Armée WEPE, se termine dans moins de 24 heures. C’est la dernière opportunité de posséder un fragment de l’histoire financière des grenouilles.

Répartition des allocations :

1 000 places pour les dégénérés d’Alpha Chat

1 500 pour les arnaqueurs de QuestN

1 000 pour les activations communautaires

1 000 pour les collaborations et partenariats inter-chaînes

500 réservées dans le coffre de l’équipe pour de futures récompenses

Wepe army unite. NFT drop tomorrow. WHERE MY SPARTANS AT? 🐸⚔️ pic.twitter.com/G7Q4NJ0Jne — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 21, 2025

Aussi, chaque NFT va bien au-delà d’un simple JPEG. Il agit comme une clé d’accès à la salle de marché de Wall Street Pepe, offrant :

Accès au chat Alpha

Avantages exclusifs pour les membres du cercle restreint

Événements privés pour l’Armée WEPE

Donc, si vous manquez cette collection, vous resterez à l’extérieur, observant les événements depuis la vitre, comme un trader malchanceux regardant la fête de fin d’année d’un fonds spéculatif.

Le lancement interviendra dans moins de 24 heures et les détenteurs sur la liste blanche recevront un mint gratuit.

Bien que cette édition soit sur Ethereum, les prochaines collections pourraient profiter des rails plus rapides et moins coûteux de Solana, offrant encore plus d’opportunités aux membres de la communauté.

Clôture du marché : l’Armée WEPE surpasse les baleines de Wall Street

Le verdict est sans équivoque : WEPE n’est pas une simple cryptomonnaie mème. Ce jeton transforme les traders particuliers en véritables requins de Wall Street.

Pour rejoindre l’Armée WEPE, posséder des $WEPE sur Ethereum ou Solana est nécessaire. Les membres d’Alpha Chat partagent régulièrement leurs gains sur le hub communautaire. Ainsi, traders de mèmes et passionnés de grenouilles prospèrent ensemble.

Vous pouvez acheter du WEPE sur Solana via le site officiel au prix de 0,001 $ par jeton, en utilisant ETH, SOL, USDT, USDC, ou une carte bancaire.

Chaque achat en ETH déclenche immédiatement la destruction des WEPE sur Ethereum, tandis que les autres modes de paiement sont traités lors du Token Generation Event (TGE). Pendant le TGE, les WEPE Solana sont émis et une quantité équivalente de WEPE Ethereum disparaît définitivement.

