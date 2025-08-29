Pour Résumer

Wall Street Pepe (WEPE) a transféré ses jetons vers Solana en brûlant plus de deux milliards de jetons Ethereum, consolidant sa position dans l’univers des cryptomonnaies mèmes.

La communauté a lancé sa première collection NFT publique de 5 000 pièces, déjà partiellement attribuée aux détenteurs sur liste blanche.

Grâce à cette migration et aux ventes de NFT, l’armée WEPE continue d’étendre son influence tout en renforçant l’engagement de ses investisseurs et collectionneurs.

Wall Street Pepe franchit une étape majeure sur Solana

Depuis son arrivée sur Solana (SOL), Wall Street Pepe (WEPE) a détruit plus de deux milliards de jetons Ethereum (ETH). Ce processus de migration « mint-and-burn » réduit l’offre disponible. Il déplace aussi les liquidités vers Solana, qui s’impose comme la place forte des cryptomonnaies mèmes.

Cette transition marque une étape clé dans l’évolution du projet. Après avoir consolidé sa position sur Solana, la grenouille iconique de l’univers Pepe annonce sa première collection NFT en vente publique.

La série compte 5 000 pièces uniques. Plus de 2 000 sont déjà attribuées aux détenteurs figurant sur la liste blanche. Les autres exemplaires restent accessibles avant la révélation officielle des œuvres, ce qui entretient une forte attente dans la communauté.

Cette dynamique illustre la puissance grandissante de l’armée WEPE. Les investisseurs majeurs comprennent désormais que l’avantage ne leur appartient plus exclusivement. Fin juillet, le prix du jeton WEPE sur Ethereum a atteint un niveau record.

De plus, l’équipe prévoit d’ajouter de nouvelles plateformes d’échange, comme annoncé sur le site récemment mis à jour.

Ces évolutions renforcent la conviction des traders individuels. Par conséquent, la communauté semble plus déterminée que jamais à poursuivre son ascension collective.

Public mint is live FCFS , Free Mint Be fast or be last pic.twitter.com/AlS9U6iURr — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 29, 2025

2 milliards de jetons brûlés alors que WEPE complète sa migration vers Solana

L’expansion de Wall Street Pepe vers Solana place le projet au centre de l’univers des cryptomonnaies mèmes. Cette transition offre à la communauté des transactions plus rapides et moins coûteuses. Elle s’accompagne d’une infrastructure conçue pour évoluer avec les besoins du marché.

Pour mener à bien cette migration, l’équipe détruit régulièrement des jetons sur Ethereum. Chaque fois qu’un utilisateur obtient des WEPE sur Solana via le site officiel, l’équivalent en Ethereum disparaît définitivement. Ce mécanisme garantit un équilibre strict entre les deux réseaux.

Ainsi, le projet conserve un total fixe de 200 milliards de jetons tout en redéployant les liquidités vers Solana.

À ce jour, plus de deux milliards ont déjà été supprimés, ce qui représente 1 % de l’offre globale en une seule semaine. Cet indicateur confirme que la communauté adopte massivement la version Solana.

Après la phase d’accès anticipé et le lancement de l’événement de génération de jetons (TGE), le processus continuera jusqu’à l’achèvement complet de la migration. Actuellement, les détenteurs d’ETH WEPE peuvent convertir leurs actifs en version Solana sans frais.

Cette option reste valable pour tous, y compris pour les investisseurs majeurs, et elle offre une opportunité continue de transférer leurs fonds vers l’écosystème Solana.

Les NFT WEPE désormais accessibles au public

Wall Street Pepe a ouvert la vente publique de sa première collection NFT, accessible à tous selon le principe du « premier arrivé, premier servi » jusqu’à épuisement des 5 000 exemplaires. Une fois la collection complète, l’œuvre finale sera révélée.

Cette initiative est le fruit de la communauté WEPE, qui souhaitait représenter la marque au-delà du simple jeton. Cette ambition a donné naissance à une série de 5 000 créations, conçue au cours des trois derniers mois.

Le processus a commencé le 22 août avec des distributions gratuites pour les portefeuilles figurant sur la liste blanche, incluant les membres d’Alpha Chat et les contributeurs principaux.

L’enthousiasme a été immédiat : plus de 1 700 NFT ont été créés dès la première vague, dépassant les 2 000 exemplaires jeudi dernier.

Le 28 août, 15 000 détenteurs majeurs de WEPE sur Ethereum ont intégré la liste blanche, en reconnaissance de leur engagement au sein de l’armée. Aujourd’hui, la vente publique permet à tous d’accéder au stock restant.

Alors que l’annonce des œuvres approche, seuls les plus rapides auront la chance de sécuriser leur exemplaire avant l’épuisement complet de la collection.

Dernières étapes pour mint vos NFT et rejoindre l’armée WEPE

L’histoire de Wall Street Pepe continue de s’enrichir, portée par des ventes record de jetons et une demande croissante pour ses NFT. La communauté étend son influence à travers différentes blockchains et collections, annonçant plusieurs étapes majeures dans les semaines à venir.

La collection NFT, désormais en vente publique, figure sur OneMint et OpenSea. Parallèlement, la migration vers Solana permet à la communauté d’obtenir des allocations WEPE SOL au prix actuel de 0,001 dollar via le site officiel.

Pour assurer une gestion efficace des jetons, la marque recommande Best Wallet, reconnu comme l’un des portefeuilles crypto les plus performants du marché. Cette application reste disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.

