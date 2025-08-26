Pour Résumer

La première collection de NFT de Wall Street Pepe a rapidement séduit la communauté, avec plus de 1 700 NFT créés et 1,7 milliard de WEPE brûlés sur Ethereum, renforçant la rareté et la valeur des jetons.

La transition vers Solana permet des transactions plus rapides et favorise l’adoption de SOL WEPE, tout en maintenant l’équilibre de l’offre.

Enfin, l’armée WEPE continue de croître grâce à une whitelist sélective et des collaborations avec des collections NFT emblématiques, consolidant l’ancrage du projet dans la culture mème et l’écosystème crypto.

Une entrée fracassante pour Wall Street Pepe

La première collection de NFT de Wall Street Pepe (WEPE) a vu le jour le 22 août. Dès son lancement, l’armée WEPE s’est mobilisée massivement. Cette action coordonnée a provoqué un afflux de trafic impressionnant et marqué une étape clé pour le projet.

Par conséquent, l’événement a rapidement attiré l’attention des passionnés de NFT, mais aussi celle d’investisseurs curieux.

Il a fallu à peine quelques jours pour que les membres sur liste blanche frappent plus de 1 700 NFT. Cette avancée rapide témoigne de l’enthousiasme de la communauté et reflète l’attractivité du projet. En outre, elle illustre la robustesse du support accordé à Wall Street Pepe.

Pour beaucoup, cette première vague a servi de test grandeur nature. Elle a validé à la fois l’intérêt du marché et la capacité du projet à générer une véritable effervescence.

Du côté des jetons, la dynamique reste tout aussi forte. Depuis le 19 août, la communauté a brûlé plus de 1,7 milliard de WEPE sur Ethereum. Dans le même temps, de nouveaux tokens apparaissent sur Solana.

Ce double mouvement reflète l’architecture à deux chaînes adoptée par le projet. Chaque attribution sur Solana provoque en effet une suppression définitive de l’offre sur Ethereum.

En moins d’une semaine, près de 1 % de l’offre totale a ainsi disparu. Les effets de cette stratégie se sont fait sentir immédiatement. Depuis le début des brûlages et la création des NFT, la valeur du WEPE a bondi de 42,7 %. Un tel avancement rapide souligne l’adéquation du modèle sélectionné.

Ainsi, le projet crée une rareté croissante et stimule la demande. Wall Street Pepe illustre parfaitement ce phénomène. Qu’il s’agisse de pénurie ou d’abondance, la grenouille choisit toujours la richesse.

Dans l’écosystème mouvant des cryptomonnaies, peu de projets réussissent à combiner humour, culture mème et impact économique avec autant d’efficacité.

Wall Street Pepe renforce sa whitelist avec WEPE, PEPE et les grandes collections

La collection NFT de Wall Street Pepe a débuté le 22 août avec 2 500 emplacements réservés aux portefeuilles validés. Ces premières places sont revenues aux membres d’Alpha Chat ainsi qu’aux contributeurs les plus actifs de la communauté.

L’engouement a été immédiat : plus de 1 700 NFT ont été créés dès cette première phase.

Désormais, cette étape étant terminée, l’accès passe à la phase suivante. Elle s’adresse uniquement aux contributeurs majeurs, ceux qui soutiennent le projet depuis ses débuts.

Les 2 000 premiers détenteurs de WEPE sur Ethereum reçoivent ainsi une récompense pour leur fidélité. Ils rejoignent les 5 000 premiers détenteurs de PEPE, renforçant l’hommage rendu à la grenouille mème qui a marqué toute une génération de passionnés.

Le cercle s’élargit aussi avec le 500 Best Wallet (BEST), intégré à cette vague sélective.

La liste blanche ouvre également ses portes aux NFT les plus emblématiques. Des portefeuilles possédant Pudgy Penguins, Azuki, BAYC, Moonbirds ou encore Chimpers sont eux aussi éligibles.

Cette diversité prouve que la collection cherche à s’ancrer dans l’écosystème global et à attirer les communautés déjà établies.

Lors de cette phase de frappe, la rapidité reste un avantage. Être précoce offre l’opportunité de garantir un NFT, tout en préservant une attitude compétitive.

Simultanément, l’équilibre de la distribution est maintenu entre les détenteurs fidèles et les démarches collaboratives, ce qui sauvegarde l’harmonie globale.

Ces étapes successives démontrent que l’objectif dépasse la simple émission de NFT.

Le projet vise à recruter de nouveaux membres pour l’armée WEPE, tout en consolidant ses racines dans la culture des mèmes, dans les échanges numériques et au sein des alliances intercommunautaires.

La grenouille s’élance vers Solana après 1,7 milliard de WEPE détruits

Le transfert de Wall Street Pepe vers Solana a débuté la semaine dernière. Grâce au nouveau site du projet, les utilisateurs peuvent désormais obtenir des allocations de SOL WEPE en toute simplicité.

Comme mentionné précédemment, la communauté a déjà brûlé plus de 1,7 milliard de WEPE sur Ethereum. Ce volume équivaut à près de 1 % des 200 milliards d’actifs en circulation, ce qui souligne l’ampleur de l’opération.

Chaque acquisition de SOL WEPE entraîne automatiquement une suppression sur Ethereum. Ce processus diminue la disponibilité d’ETH WEPE tout en transférant la liquidité et les opérations sur Solana.

Le système joue un rôle d’équilibre constant : il restreint la disponibilité globale tout en soutenant le passage à une blockchain plus rapide et moins onéreuse.

Le projet aspire, à terme, à établir une présence forte sur Solana. Ce réseau s’est affirmé comme le centre névralgique des cryptomonnaies mèmes, un lieu où les transactions ont lieu de manière fluide, rapide et efficace.

Le processus de brûlage continue à être opérationnel même après l’événement de génération de jetons (TGE).

Les possesseurs d’ETH WEPE ont la possibilité d’échanger leurs jetons contre du SOL WEPE sur une base de un pour un, sans frais additionnels. Cette alternative améliore la souplesse et encourage une adoption plus étendue.

Chaque brûlage symbolise la grenouille qui consolide ses positions. En parallèle, le marché reçoit un message clair : l’avenir passe par l’enrichissement, l’accélération et l’audace de miser sur Solana.

Comment devenir membre de l’armée WEPE

Entre les milliards de tokens brûlés et la croissance constante des NFT, Wall Street Pepe démontre sa capacité à bâtir une véritable culture tout en générant de la valeur pour ses détenteurs.

De nouveaux tournois sur liste blanche sont déjà programmés. En parallèle, la transition progressive vers Solana se poursuit, renforçant les positions de l’armée WEPE et confirmant sa dynamique d’expansion.

La documentation de Wallet-Checker, que l’on peut consulter via Discord et Telegram, propose des informations complètes sur les étapes de minting et la répartition des allocations. Quant aux NFT qui sont déjà présents, ils restent consultables et disponibles sur OpenSea.

Pour optimiser votre expérience utilisateur, l’équipe préconise Best Wallet, reconnu comme un des portefeuilles crypto les plus sûrs et efficaces sur le marché. L’application est disponible à la fois sur Google Play et sur l’App Store d’Apple pour téléchargement.

