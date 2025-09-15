Pour Résumer

Wall Street Pepe (WEPE) accélère sa migration vers Solana avec des milliards de tokens brûlés et une communauté très active.

La collection de 5 000 NFT connaît un fort engouement, dépassant 33 000 $ de ventes sur OpenSea.

Entre financements massifs et croissance multichaîne, le projet confirme sa place parmi les mèmes coins les plus dynamiques.

Wall Street Pepe (WEPE) a déjà incinéré 3,6 milliards de tokens, et le transfert vers Solana (SOL) gagne chaque jour en intensité.

La semaine dernière, la communauté a détruit plus de 600 millions de tokens. Ce rythme illustre la rapidité avec laquelle l’escouade des grenouilles agit pour sécuriser les allocations, tandis que l’approvisionnement en Ethereum (ETH) diminue.

Parallèlement, la collection de NFT liée au projet poursuit sa croissance. Le volume des reventes a franchi la barre des 33 000 $ sur OpenSea.

Cette progression des jetons et des NFT souligne la vigueur et la cohésion de la communauté.

Les jetons SOL WEPE restent proposés à 0,001 $ sur le site officiel, récemment remanié, en amont de l’événement de génération de jetons (TGE).

Burns assure l’équilibre entre Ethereum et Solana dans la migration WEPE

Sur Ethereum, la quantité totale de WEPE a reculé de 1,8 % en raison des acquisitions répétées de la version Solana du jeton.

En effet, chaque acquisition déclenche un processus de destruction sur Ethereum. Grâce à ce mécanisme, le plafond de 200 milliards d’unités réparties entre les deux blockchains reste garanti.

De cette manière, la stratégie protège les détenteurs d’Ethereum contre toute dilution liée à l’activité sur Solana. Elle établit également une limite claire pour le projet durant sa phase multichaîne.

Par ailleurs, les acquisitions récentes accélèrent la transition et renforcent la position de WEPE sur Solana. La blockchain s’impose ainsi comme la plus adaptée aux cryptomonnaies mèmes, car elle combine des frais réduits et une rapidité d’exécution remarquable.

En outre, ces avantages profitent aussi aux titulaires, notamment à Alpha Chat, un collectif de trading privé. Ce dernier a déjà généré des signaux documentés avec des profits atteignant jusqu’à 1 000 %.

Enfin, le mécanisme de destruction restera actif après le TGE et continuera d’accompagner la migration jusqu’à l’achèvement complet du transfert vers Solana.

La collection NFT de la communauté Wall Street Pepe dépasse 33 000 $ de ventes

En ce qui concerne les NFT, la collection Wall Street Pepe compte 5 000 pièces et a généré des ventes secondaires de 7,4 ETH. Cela équivaut à environ 33 000 $ au taux actuel de l’ETH, fixé à 4 525 $.

De plus, l’activité de négoce continue de croître. Le prix plancher a progressé de 0,3 % au cours des dernières 24 heures, tandis que le volume échangé lundi a atteint 0,07 ETH. À titre d’exemple, le WEPE numéro 4551 s’est vendu pour 1 ETH il y a seulement deux semaines.

Par ailleurs, la collection créée par des membres de la communauté incarne l’identité de Wall Street Pepe et accroît sa visibilité bien au-delà du simple jeton. Chaque NFT agit comme un passe d’adhésion et offre des privilèges exclusifs aux détenteurs, notamment l’accès à Alpha Chat. D’autres avantages s’ajouteront au fil du développement de la feuille de route.

En conséquence, l’intérêt croissant pour les NFT a stimulé le marché des tokens. Le prix du WEPE a grimpé à 0,000069 $ le 13 septembre, probablement en réaction à l’annonce du projet selon laquelle les ventes secondaires avaient dépassé les 30 000 $ sur X.

Actuellement, il se négocie à 0,000055 $, après avoir atteint un pic à 0,000072 $ lundi.

Wall Street Pepe, un projet lancé cette année seulement, a déjà démontré sa valeur.

Du premier financement dépassant les 70 millions de dollars à la réussite des « calls Alpha », en passant par le lancement de sa propre gamme de NFT conçue par la communauté et l’accélération de son passage à Solana, le projet confirme que sa priorité demeure la communauté.

Wall Street Pepe reste fidèle à sa réputation de monnaie mème pour tous. Le jeton a été pensé pour mobiliser les investisseurs particuliers dans une lutte collective contre les baleines cupides.

En ce qui concerne la transition, l’équipe encourage les participants à contribuer à la destruction d’Ethereum et à sécuriser leurs allocations Solana avant le TGE. Les jetons restent proposés à 0,001 $ pendant l’accès anticipé sur le site officiel de Wall Street Pepe.

Pour un processus d’achat et de réclamation fluide, l’armée WEPE recommande d’utiliser Best Wallet, l’un des portefeuilles de cryptomonnaies et de Bitcoins les plus performants. L’application est disponible sur Google Play et sur l’App Store d’Apple.

