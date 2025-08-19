Pour Résumer

Wall Street Pepe annonce sa première collection NFT gratuite

L’attente est terminée. Après des mois de rumeurs et de préparation, Wall Street Pepe (WEPE) annonce enfin la date officielle du lancement de sa première collection NFT. Celle-ci est prévue pour le 22 août.

Dans l’esprit fidèle de « Pepe pour le peuple », cette distribution sera entièrement gratuite.

Seuls les utilisateurs inscrits sur la liste blanche pourront obtenir les 5 000 NFT. Ainsi, la priorité ira aux membres d’Alpha Chat, aux participants des missions, aux contributeurs les plus engagés de la communauté et à certains projets partenaires.

Depuis ses débuts, la communauté alimente activement la croissance de WEPE. Elle compte plus de 80 000 détenteurs sur la blockchain, organise des campagnes virales quotidiennes et mène une véritable guerre des mèmes. Par conséquent, elle façonne l’identité du projet.

Ce lancement NFT constitue à la fois une récompense pour les fidèles et un nouveau point de ralliement. Plus qu’un simple airdrop, il marque une étape importante dans une culture en pleine effervescence, déterminée à s’unir, à créer et à défier les “baleines” qui dominent trop souvent la crypto.

La NFT monnaie WEPE créée par la communauté pour la communauté au service du peuple

Tout comme GameStop n’a pas été sauvé par Wall Street, mais par Reddit, la collection NFT WEPE est entièrement le fruit de sa communauté.

Dès le départ, l’Armée WEPE a revendiqué plus de visibilité, s’est mobilisée sur les réseaux sociaux et a exigé une meilleure représentation de la marque qu’elle contribue chaque jour à faire grandir.

En réponse à cette dynamique, l’équipe a travaillé discrètement pendant trois mois pour concevoir une collection qui récompense cette loyauté.

Les utilisateurs les plus engagés ont pu accéder en avant-première à la whitelist. Par ailleurs, les nouveaux participants ont été intégrés grâce à une série de quêtes lancées sur QuestN, la plateforme phare du Web3 pour les actions sociales et en chaîne.

Résultat : une collection exclusive de 5 000 NFT combine des traits générés procéduralement et quelques exemplaires rares réalisés à la main. Ces derniers sont réservés aux plus chanceux. Il n’y a pas de vente publique. La mint gratuite se fait uniquement via whitelist, répartie ainsi :

1 000 places pour les membres d’Alpha Chat

1 500 places pour les participants QuestN

1 000 places pour les activations communautaires

1 000 places pour les partenariats et collaborations intercommunautaires

500 NFT réservés au coffre-fort de l’équipe et aux récompenses futures (sous réserve)

Chaque NFT représente bien plus qu’une simple image. En effet, il sert de passe pour le Wall Street Pepe Alpha Chat. De plus, il offre l’accès à des privilèges exclusifs, à des événements privés et à une position privilégiée dans la salle de marché où les signaux sont échangés… et où les costards ne servent pas Wall Street, mais la grenouille.

L’armée WEPE rassemble 100 000 participants des collaborations intercommunautaires et une communauté fidèle

Depuis le lancement de sa campagne QuestN, Wall Street Pepe a attiré plus de 100 000 participants. Elle a généré également plus de 16 millions de vues uniques, ce qui en fait l’une des campagnes les plus remarquables de l’année dans l’univers des mèmes.

L’Armée WEPE a, de plus, connu une forte croissance grâce à l’Alpha Chat. Les membres ont enregistré des gains cumulés dépassant 1 500 %, avec un trade record à 700 %.

À l’approche de l’annonce de la collection NFT, la participation communautaire a encore augmenté. Par conséquent, de nouvelles collaborations intercommunautaires ont vu le jour, renforçant ainsi la visibilité de WEPE dans l’écosystème Web3.

Parmi les plus marquantes, on compte des partenariats avec The Daily Alpha et THE FOUNDRY, qui ont distribué des places whitelist pour le mint gratuit des NFT. Des activations avec YapGod et whateverman ont également permis à leurs communautés d’accéder à la liste blanche.

Cette énergie, portée par une communauté soudée et en pleine expansion, que certains assimilent à un véritable culte, a renforcé la position de WEPE parmi les meme coins les plus prometteurs de l’industrie.

De plus, le projet s’est distingué ces trois derniers mois non seulement par les signaux de trading diffusés dans l’Alpha Chat, mais aussi grâce à son jeton natif, qui a enregistré une hausse impressionnante de 579 %.

WEPE se prépare pour son plus grand événement communautaire prévu le 22 août

L’Armée WEPE a construit l’une des communautés de mèmes les plus dynamiques du Web3. Ainsi, le projet franchira une étape majeure avec la distribution gratuite de 5 000 NFT, prévue le 22 août.

Porté par des collaborations intercommunautaires, un Alpha Chat en constante progression et un jeton déjà performant, Wall Street Pepe confirme son ambition de devenir une référence incontournable de la culture mème dans l’univers crypto.

Pour rester informé des prochaines annonces et activations, suivez Wall Street Pepe sur X et Telegram. Toutes les informations concernant l’émission des NFT seront également disponibles sur le site officiel.

Suivez le site web de Wall Street Pepe pour le dévoilement complet des détails de la mint.

