Pour Résumer

Les whales injectent 327 000 $ dans Bitcoin Hyper, propulsant la prévente au-delà des 19 millions de dollars en un temps record.

Bitcoin Hyper fusionne la sécurité de Bitcoin avec la vitesse de Solana, et HYPER devient le token central pour le gas, le staking et la gouvernance.

Les investisseurs retail suivent la smart money.

Bitcoin Hyper : les whales alimentent une levée de fonds record à l’approche des 20 millions

Le projet dépasse les 18 millions le 26 septembre, puis collecte plus d’un million supplémentaire en moins d’une semaine.

Les whales alimentent les derniers flux entrants. Les gros acheteurs misent sur le potentiel de Bitcoin Hyper pour influencer le prix du BTC et s’imposer comme altcoin de rupture, capable de fusionner les forces de Bitcoin et de Solana (SOL).

Le design de cette Layer-2 combine la sécurité inégalée de Bitcoin avec la vitesse et le débit de Solana.

Le capital afflue rapidement. L’objectif des 20 millions se rapproche et pourrait tomber tout aussi vite.

Les investisseurs accèdent à la ronde actuelle pendant encore 34 heures, dernière chance d’acheter du HYPER à 0,013005 $ avant la prochaine hausse de prix.

Découvrir Bitcoin Hyper

Les achats de whales confirment la confiance du smart money dans Bitcoin Hyper

Lundi, une whale achète massivement des tokens HYPER en moins de 10 minutes.

La frénésie commence à 18h31 UTC avec un achat de 113 000 $ pour 8,5 millions de HYPER.

Source : Etherscan.io

Quatre minutes plus tard, un autre échange de 105 000 $ en ETH permet d’acquérir 7,9 millions de HYPER, suivi trois minutes après par un dernier achat : 109 000 $ pour 8,2 millions de HYPER.

Ces trois transactions majeures totalisent 24,6 millions de HYPER, soit 327 000 $. L’impact se fait sentir immédiatement : Bitcoin Hyper franchit les 19 millions bien plus vite que la montée précédente de 17 à 18 millions, qui avait pris environ sept jours.

Comme vous le savez, ce type de mouvement indique que le smart money commence à affluer vers un projet perçu comme un futur géant. Avec HYPER au cœur de la Layer-2 la plus rapide de Bitcoin, ces achats de whales pourraient annoncer ce qui vient.

Qui plus est, pour les investisseurs retail, suivre les positions des gros porteurs peut offrir un signal précieux, et une opportunité de les accompagner vers des rendements hors norme.

Quel est le rôle de HYPER ?

De nombreux observateurs suivent la prévente de Bitcoin Hyper pour sa vision : faire évoluer Bitcoin d’un simple store of value vers une plateforme d’utilité active.

Hyper fonctionne comme un écosystème où les développeurs créent des applications haute performance via sa couche de développement, le Solana Virtual Machine (SVM). Ce moteur offre la vitesse d’exécution de Solana tout en ancrant le règlement sur la sécurité de Bitcoin.

Tout cela devient possible grâce à son pont canonique : les utilisateurs verrouillent du BTC sur la chaîne principale et reçoivent une version wrapped dans l’écosystème Bitcoin Hyper, une version plus flexible, capable d’alimenter des dApps, des plateformes DeFi, et d’autres usages comme monnaie d’échange.

HYPER joue un rôle indispensable. Le token couvre les frais de gas, alimente la gouvernance et soutient le staking, il reste central dans le fonctionnement du réseau.

Avec cette utilité intégrée au système, les investisseurs, notamment la whale qui a acheté lundi, accumulent massivement, en misant sur le token qui propulse la Layer-2 la plus rapide de Bitcoin.

La whale qui a accumulé du HYPER vise-t-elle 12,3 millions de dollars ?

Bitcoin Hyper peut réellement déclencher une demande d’utilité dans deux cas :

Si les développeurs lancent des dApps dans la DeFi, le gaming, les RWA et au-delà. Si cette activité entraîne un verrouillage massif de BTC dans le pont Bitcoin Hyper.

Même une petite fraction du Bitcoin pourrait transformer l’écosystème. Imaginez : 0,5 % de BTC verrouillés. Cela représente 11,35 milliards de dollars. L’écosystème dépasserait alors largement l’échelle actuelle du projet.

HYPER alimente toute cette activité. Le token sert aux frais de gas, au staking et à la gouvernance. La valorisation « fully diluted » atteint environ 272 millions de dollars. Ce scénario suggère un prix potentiel de 0,50 $ par token.

Prenons un exemple concret. La whale a acquis 24,6 millions de HYPER à 0,013005 $. Son investissement initial : 327 000 $. Si le token atteint 0,50 $, ses avoirs pourraient valoir 12,3 millions de dollars.

Cependant, cette projection reste hypothétique. Tout dépend du rythme de développement. L’adoption réelle des applications est également cruciale. L’écosystème Bitcoin Hyper doit encore prouver sa valeur.

HYPER doesn't just go to the moon… HYPER brings the moon to them 🌕 pic.twitter.com/JqxXLNsLNd — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 26, 2025

Prêt à suivre le smart money vers Bitcoin Hyper ?

Le smart money montre la voie. D’autres mouvements importants sont attendus dans les prochains jours. La prévente s’accélère. Le cap des 20 millions de dollars pourrait ainsi être franchi avant ce week-end.

Pour participer à cette Layer-2 Bitcoin, plusieurs options s’offrent aux investisseurs. Achetez du HYPER sur le site officiel. Utilisez SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou une carte bancaire.

Augmentez ensuite vos avoirs grâce au staking. Le protocole natif offre actuellement 61% d’APY.

Choisissez Best Wallet pour gérer vos cryptos. Ce portefeuille référence déjà HYPER dans sa section dédiée. Suivez ainsi facilement votre investissement.

Enfin, rejoignez la communauté sur Telegram et X. Restez informé des dernières annonces en temps réel.

Tous les détails sont disponibles sur le site officiel du projet :

Découvrir Bitcoin Hyper

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.