XRP en phase de capitulation intense : les données Glassnode

Actualité XRP : La société d’analyse on-chain Glassnode a enregistré un ratio de profit/perte réalisé sur 90 jours pour le XRP de 0,38. Cela signifie que pour chaque dollar de profit réalisé sur la blockchain, les investisseurs enregistrent 2,63 $ de pertes. Glassnode qualifie désormais la phase actuelle du marché comme une période de « capitulation intense ».

Ce chiffre se situe à moins de la moitié du seuil d’équilibre de 1,0, qui sépare les régimes de profit net des régimes de perte nette. Il représente un renversement quasi total par rapport au pic du ratio d’environ 50 atteint lors de la phase d’euphorie du XRP en 2025, époque où les gains réalisés éclipsaient les pertes de manière spectaculaire.

Au moment de l’analyse, le XRP s’échangeait aux alentours de 1,10 $, soit en dessous de son prix réalisé agrégé d’environ 1,48 $. Cela implique que le détenteur moyen est actuellement « sous l’eau » par rapport à son prix d’achat initial.

The 90D-SMA of XRP's Realized Profit to Loss Ratio has fallen to 0.38. For every dollar of loss being realized in the market, only 38 cents of profit is being taken.

At the 2025 peak, this ratio reached 50, meaning profit-takers were overwhelming loss-sellers by a factor of 50x.… https://t.co/YvCyY5yifo pic.twitter.com/riPTkbdqfl — glassnode (@glassnode) June 9, 2026

Glassnode a directement déclaré que « ce ratio si éloigné du seuil d’équilibre de 1 montre un marché où la plupart des investisseurs déplaçant leurs jetons le font à perte, une caractéristique typique d’une capitulation intense ». L’expert ajoute que « cette dynamique s’est complètement inversée » par rapport à la phase haussière précédente.

La rapidité de ce retournement, passant de 50 à 0,38 au cours d’un seul cycle, a suscité des comparaisons avec la détérioration structurelle documentée par Glassnode pour le XRP début 2022, la dernière fois que l’actif était entré dans un régime on-chain comparable dominé par les pertes.

XRP News : Signaux cumulés, frais XRPL, SOPR et offre en perte

Le ratio de profit/perte réalisé n’est pas le seul indicateur alarmant. Les frais du réseau XRP Ledger (XRPL), mesurés sur une moyenne mobile de 90 jours, se sont effondrés, passant d’environ 5 900 XRP par jour en février 2025 à seulement 500 XRP. Cette réduction de 91,5 % est attribuée par Glassnode à une chute brutale de la demande transactionnelle associée à la phase spéculative précédente.

La métrique des frais est un indicateur direct de la demande d’espace de bloc : lorsque les développeurs, les processeurs de paiement et les utilisateurs actifs effectuent des transactions sur le XRP Ledger, les frais augmentent. Lorsqu’ils se retirent, les frais chutent. Une baisse de 91,5 % n’est pas une optimisation des coûts, mais bien un exode des utilisateurs.

Parallèlement, le Spent Output Profit Ratio (SOPR) du XRP a glissé d’environ 1,16 en juillet 2025 à 0,96 début 2026, passant sous la ligne critique de rentabilité de 1,0. Un SOPR inférieur à 1,0 signifie que la pièce moyenne déplacée sur la blockchain a été acquise à un prix supérieur à son prix de vente actuel, confirmant structurellement que c’est la réalisation de pertes, et non la prise de bénéfices, qui motive l’activité on-chain.

The 90D-SMA of total fees paid on the XRP network has fallen from 5.9k XRP in Feb 2025 to 0.5k XRP today, a 91.5% decline.

A drop of this magnitude is not a fee market adjustment. It reflects a near-total contraction in organic transaction demand on the network since the… https://t.co/wzKcbqNWHh pic.twitter.com/yO5p6mWsCK — glassnode (@glassnode) June 9, 2026

Pour aggraver la situation, les données de Glassnode indiquent qu’environ 41,5 % de l’offre en circulation de XRP, soit environ 26,5 milliards de jetons, sont actuellement détenus à perte. De plus, 62,8 % de la capitalisation réalisée du XRP est concentrée chez des investisseurs ayant établi leur prix de base au cours des six derniers mois, un profil de distribution que Glassnode qualifie de « lourd au sommet » (top-heavy) et de structurellement fragile.

Capitulation du XRP : Ce que montrent réellement les indicateurs

La question analytique n’est plus de savoir si le XRP est en phase de capitulation, car les indicateurs on-chain le confirment. Il s’agit désormais de déterminer si la configuration actuelle constitue une purge finale précédant une réinitialisation du cycle, ou un effondrement structurel de la demande assez grave pour valider l’avertissement implicite de Glassnode concernant l’éloignement d’un prochain rallye.

Le fonctionnement du ratio profit/perte réalisé compare la valeur globale en dollars des bénéfices réalisés par les jetons déplacés on-chain à la valeur globale des pertes réalisées sur la même période (lissée ici sur 90 jours). Une lecture de 1,0 indique l’équilibre.

Un score de 0,38 indique que le marché n’est pas simplement faible : il est structurellement dominé par des détenteurs qui ont été soit forcés de vendre, soit ont abandonné tout espoir de reprise à court terme. Lors des cycles précédents du Bitcoin, des ratios comparables — autour des points bas de décembre 2018 et novembre 2022 — ont précédé des planchers de marché, bien que le délai entre ces lectures extrêmes et la reprise des prix ait varié de quelques semaines à plusieurs mois.

La distribution « top-heavy » identifiée par Glassnode amplifie le mécanisme de baisse : lorsque 62,8 % de la capitalisation réalisée provient d’acheteurs entrés au cours des six derniers mois, ces derniers ont des prix d’achat proches des sommets de 2025.

À mesure que le prix du XRP tombe sous leurs niveaux d’acquisition, ces acheteurs rejoignent la cohorte des détenteurs en perte et font face à un choix binaire : conserver et attendre, ou vendre et cristalliser leurs pertes. Lorsque la demande organique du réseau, mesurée par les frais XRPL, s’effondre simultanément, aucun catalyseur fondamental ne semble pouvoir interrompre cette logique de vente.

Le résultat est une boucle d’auto-renforcement caractéristique d’une capitulation de fin de cycle : plus de vendeurs, moins d’acheteurs, baisse des frais et baisse des prix. Il convient toutefois de préciser le statut de ces données : si le ratio de 0,38 prouve qu’une capitulation intense est en cours, il ne prouve pas qu’elle est terminée, ni que les niveaux de prix actuels constituent un plancher durable.