XRP Ledger : l’upgrade v3.2.0 arrive le 15 juin

La XRP Ledger Foundation a fixé au 15 juin l’objectif d’activation sur le mainnet de la mise à jour v3.2.0. Cette version majeure de l’infrastructure renomme le logiciel central du réseau, passant de rippled à xrpld, et devrait réduire la consommation de mémoire de 30 à 40 %.

La date a été confirmée par Vet, contributeur de la Fondation XRPL et validateur dUNL, en réponse aux interrogations de la communauté. Il convient toutefois de noter que la communication officielle de XRPL Operations, datée du 4 juin, utilise encore la mention « bientôt disponible », faisant du 15 juin une cible privilégiée plutôt qu’une date d’activation irrévocablement verrouillée.

Chaque validateur et opérateur de nœud sur le réseau est tenu de procéder à la mise à jour avant la migration. Ceux qui ne s’y conformeraient pas risquent de perdre leur capacité à participer au consensus et à fournir les données actuelles du registre. L’enjeu de cette mise à jour est double : comprendre les changements réels apportés à la couche infrastructurelle et déterminer si cela aura une incidence véritable sur le prix du XRP, ou s’il s’agit, comme le suggère un analyste, d’un simple ajustement technique sous un nouveau nom binaire.

XRP Ledger 3.2.0 is coming soon!



The core software powering the XRPL is changing its name from rippled to xrpld.



This transition will require some updates for infrastructure operators. We're preparing a detailed playbook to help guide you through the upgrade process. pic.twitter.com/296TNhUGkC — XRP Ledger Operations (@XRPLOperations) June 4, 2026

Le XRP s’échangeait dans une fourchette de 1,13 $ à 1,15 $ à l’approche de cette mise à jour, après avoir brièvement bondi d’environ 7 % pour atteindre 1,17 $. Ce repli est attribué par les analystes aux pressions géopolitiques suite aux frappes d’Israël sur l’Iran.

Le jeton reste environ 70 % en dessous de son sommet de juillet 2025 proche de 3,65 $. La réaction immédiate du prix à l’annonce de l’upgrade est restée modérée, confirmant l’interprétation selon laquelle le marché n’intègre pas encore cette version serveur comme un catalyseur de demande.

XRPL v3.2.0 : Rebranding xrpld et optimisation de la mémoire

Le mécanisme de transition est le suivant : le daemon rippled a servi d’implémentation de référence canonique pour le XRP Ledger depuis que Ripple l’a rendu open-source en 2013–2014. Historiquement, son nom entretenait une association implicite avec la suite de produits d’entreprise de Ripple.

La mise à jour v3.2.0 renomme ce binaire en xrpld. Après la mise à jour, l’interface en ligne de commande affichera désormais « xrpld version 3.2.0 ». XRPL Operations a explicitement décrit ce changement comme une volonté de refléter l’écosystème XRPL, de plus en plus indépendant de Ripple, et de réduire la confusion avec les offres commerciales telles que RippleNet.

Au-delà du changement de nom, l’amélioration opérationnelle la plus significative est une réduction projetée de 30 à 40 % de l’utilisation de la mémoire. Il est nécessaire de préciser le statut de ce chiffre : cette fourchette provient de commentaires de développeurs et de couvertures secondaires, et non de benchmarks publiés ou de notes techniques officielles de XRPL Operations, qui n’avait pas encore publié de documentation de performance au 8 juin.

#XRPL 3.2.0: “rippled” → “xrpld”.

Sounds boring. It’s not.

For 10 years regulators + institutions got confused: $Ripple ≠ #XRPL code.

This rename removes friction.

Mid-June upgrade. Backend clarity = frontend adoption.

Price sleeps while infra gets serious. pic.twitter.com/dX0tq9fbpG — RIPPLE NEXUS (@Ripple_Nexus01) June 9, 2026

Pour un opérateur de nœud gérant une infrastructure blockchain à grande échelle, même une réduction non vérifiée de 30 % de l’empreinte mémoire se traduit concrètement par une baisse des coûts matériels. Si cela se confirme après l’upgrade, cela pourrait abaisser la barrière à l’entrée pour de nouveaux validateurs.

La version v3.2.0 ne contient aucune nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs ; son périmètre se limite au refactoring du serveur, à l’optimisation des performances, à l’amélioration de la gestion numérique et de la logique d’arrondi, ainsi qu’à la maintenance générale du code. Des renforcements de sécurité, incluant des protocoles de test assistés par IA et un programme de bug bounty élargi, font également partie de la version. Cette mise à jour s’appuie directement sur la v3.1.3, activée fin mai, qui traitait des questions relatives aux NFT, aux domaines autorisés, aux protocoles de prêt et aux jetons polyvalents (MPT).

Obligations pour les validateurs XRP avant le 15 juin

Les consignes de conformité sont sans ambiguïté : les validateurs, exploitants de nœuds et fournisseurs d’infrastructure doivent passer à la dernière version avant la migration du mainnet. XRPL Operations a déclaré que tous les prestataires « devront mettre à jour leur infrastructure avant la migration vers le nouveau mainnet XRPL ». Les développeurs de Ripple et le validateur Vet ont souligné que les nœuds non mis à jour risquent une déconnexion totale du réseau.

Les conséquences pratiques de l’inaction vont au-delà du simple nom binaire. Les opérateurs dont les scripts d’automatisation, les unités systemd ou les pipelines de surveillance font référence à « rippled » subiront des ruptures opérationnelles ; le binaire n’existera plus sous ce nom après la migration. Le cycle du correctif de sécurité v3.1.2 sert d’avertissement : Ripple avait alors prévenu qu’un défaut de mise à jour pourrait entraîner une instabilité du serveur ou des plantages. Si les fonds des validateurs et les soldes XRP ne sont pas directement menacés, la capacité du nœud à participer au consensus et à servir les données du registre l’est.

XRPL Operations a indiqué qu’un guide de migration sera fourni avant le déploiement pour accompagner les opérateurs dans la transition de rippled vers xrpld. Au 8 juin, le contenu détaillé de ce guide n’avait pas encore été rendu public ; les opérateurs sont invités à surveiller les canaux officiels de la Fondation XRPL. Les données réseau montrent que 84 % des nœuds sont déjà passés à la version v3.1.3, un taux de conformité encourageant à l’approche de l’échéance du 15 juin.