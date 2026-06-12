XRP : Le Japon adopte une loi historique, vers un prix à 2 $ ?

Issu de la finance traditionnelle, j’ai naturellement basculé vers l’univers crypto, attiré par son potentiel. Je souhaite y apporter mon approche analytique et rationnelle, tout en conservant ma curiosité. En dehors de l’écran, je lis beaucoup (économie, essais, un peu de science-fiction) et je prends plaisir à bricoler. Le DIY, pour moi, c’est comme la crypto : comprendre, tester, construire soi-même.
Ce nouveau cadre introduit des interdictions de délit d’initié calquées sur les marchés boursiers, des règles de divulgation obligatoires pour les projets et, point crucial, ouvre la porte aux ETF crypto. Bien que ces règles n’entrent en vigueur qu’en 2027, le XRP, déjà intégré dans l’infrastructure bancaire japonaise via des projets pilotes liés à SBI, est structurellement positionné pour en bénéficier avant la plupart des autres jetons.
Probably Nothing..— 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) June 11, 2026
Japan is moving to reclassify major crypto assets, including $XRP, under the FIEA 🇯🇵
Today, the June 11th lower house approval marks a pivotal shift — positioning XRP as a regulated financial asset and opening the door to deeper institutional integration 👏 https://t.co/bt7eShlk7R pic.twitter.com/WDe5wOG0s2
Prédiction de prix XRP : Le jeton va-t-il s’envoler avant l’application des règles FIEA ?Le XRP consolide actuellement autour de 1,1 $, après s’être replié de la zone de résistance de 1,50 $ qui a freiné l’action des prix au premier trimestre. Un rebond vers les 2,00 $ est envisageable à partir des niveaux actuels, bien qu’une résistance plus lourde se dessine vers 2,40 $. Le volume s’est compressé dans une configuration en spirale qui pourrait se libérer rapidement. Notre analyse des supports techniques place le plancher critique entre le niveau actuel et 1 $. Une clôture sous cette zone invaliderait le scénario haussier à court terme. Au-dessus, la structure reste intacte. Avec les développements crypto au Japon, un objectif compris entre 1,5 $ et 2,50 $ semble réaliste dans un contexte macroéconomique constructif. Un taux d’imposition forfaitaire de 20 % sur les gains en capital pour les investisseurs japonais qualifiés rendrait le XRP structurellement plus attractif pour les institutions restées jusqu’ici en retrait. Des recherches distinctes sur la dynamique de suppression des prix du XRP suggèrent toutefois que la clarté réglementaire produit rarement une explosion immédiate des prix ; le mouvement a tendance à se produire lorsque les flux de capitaux s’ouvrent réellement.
LiquidChain vise un avantage de premier plan alors que le XRP teste des niveaux clésLe catalyseur japonais pour le XRP est bien réel, mais au cours actuel et face à des résistances majeures, le ratio risque-récompense n’est pas aussi asymétrique que celui offert par un positionnement précoce. Les traders à la recherche de rendements plus élevés scrutent le début de la courbe, se tournant vers des projets d’infrastructure avant leur découverte par les institutions. LiquidChain ($LIQUID) est un projet d’infrastructure de Layer 3 basé sur une thèse spécifique : résoudre le problème de la liquidité inter-chaînes, comme les écosystèmes fragmentés de BTC, ETH et SOL incapables de communiquer efficacement. Cela reste l’échec structurel le plus persistant de la crypto.
La couche de liquidité unifiée de LiquidChain fusionne la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. Ses principaux différenciateurs techniques sont l’exécution en une seule étape (Single-Step Execution) et le règlement vérifiable (Verifiable Settlement). Les développeurs déploient leur solution une seule fois pour accéder aux trois écosystèmes. La prévente est actuellement ouverte au prix de 0,01468 $ par $LIQUID, avec 835 000 $ récoltés à ce jour. Le projet propose une architecture « Deploy-Once » qui élimine les coûts de déploiement multi-chaînes redondants, lesquels fragmentent actuellement l’attention des développeurs et les capitaux.
The secrets of The Order are within.— LiquidChain (@getliquidchain) June 11, 2026
Are you ready to find out what they are? 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/cKT8nEK5R2