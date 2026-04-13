Le PDG de Ripple XRP, Brad Garlinghouse, a signalé que de nouvelles acquisitions sont prévues pour le second semestre 2026. Cette révélation intervient alors que l’entreprise a déjà conclu deux transactions au cours du premier trimestre d’une année qu’il avait pourtant publiquement qualifiée d’année axée sur l’intégration plutôt que sur l’expansion.

La contradiction entre la stratégie déclarée et le flux réel de transactions suggère que l’appétit de Ripple pour les fusions et acquisitions est moins discrétionnaire que ce que la direction a laissé entendre.

L’implication structurelle est significative. Ripple a méthodiquement assemblé une pile d’infrastructures financières intégrée verticalement — conservation, courtage de premier rang (prime brokerage), gestion de trésorerie, règlement de stablecoins et licences de paiement — et chaque nouvelle acquisition réduit les lacunes restantes plutôt que de se diversifier dans des domaines non liés.

Ce que Garlinghouse signale n’est pas une conclusion de contrats opportunistes. Il s’agit d’une infrastructure délibérément construite vers un état final institutionnel spécifique.

La pile d’acquisition de Ripple XRP : comment la stratégie fonctionne réellement

Pour comprendre où va Ripple, il est utile de cartographier ce qu’elle a déjà construit. Les acquisitions de la société depuis 2023 partagent une caractéristique commune : aucune n’était une entreprise native de la crypto. Chaque cible était une firme d’infrastructure financière traditionnelle que Ripple a depuis reconstruite autour des réseaux XRP et RLUSD.

L’acquisition de Hidden Road pour 1,25 milliard USD — opérant désormais sous le nom de Ripple Prime — a donné à la société la propriété d’un courtier de premier rang multi-actifs mondial compensant plus de 3 000 milliards USD par an via plus de 300 clients institutionnels. Ce n’est pas un produit crypto.

Il s’agit de la plomberie institutionnelle qui sous-tend le trading sur marge, le financement et la compensation sur les marchés traditionnels et numériques, désormais contrôlée par une seule société mère native de la crypto. Aucune autre entreprise dans l’espace des actifs numériques n’opère à ce niveau.

Just got some words… Ripple Treasury (GTreasury) just launched on April 1, 2026 but is ready to bring $34 trillion dollars later this month. Big players like Swift and J.P. Morgan are about to flip their switches onto Ripple's Rail and Hidden Road. $XRP #XRP What's more,… — Joshua Dalton (@J9Dalton) April 6, 2026

L’acquisition de GTreasury pour 1 milliard USD, rebaptisée Ripple Treasury, a intégré le support de XRP et du RLUSD directement dans les flux de travail de trésorerie d’entreprise utilisés précédemment par des sociétés du Fortune 500 gérant 12,5 billions USD de volume de paiements annuel.

L’acquisition de la plateforme de stablecoins Rail — environ 200 millions USD — a ajouté une couche de traitement de stablecoins B2B traitant environ 10 % des flux institutionnels mondiaux de stablecoins. Solvexia a ajouté des outils d’automatisation financière et de réconciliation en janvier 2026 ; BC Payments a ajouté une licence de paiements réglementée en mars.

Le mécanisme que Ripple exécute est l’intégration verticale — acquérir les points de contact institutionnels qui contrôlent la circulation de l’argent, puis insérer XRP et le RLUSD comme couche de règlement à travers chacun d’eux. La stratégie ne fonctionne pas en rendant le XRP plus attractif par lui-même, mais en le rendant structurellement incontournable au sein de l’infrastructure que Ripple possède désormais.

Position concurrentielle : ce qui change si la stratégie tient

La portée actuelle de l’infrastructure de Ripple — 75 licences réglementaires dans les principales juridictions, un courtage de premier rang, une plateforme de gestion de trésorerie et un réseau de règlement de stablecoins — la positionne différemment de toute autre société crypto opérant à grande échelle.

Le fossé concurrentiel n’est pas l’appréciation du jeton ou le volume d’échange. C’est le coût de changement.

Un client institutionnel utilisant Ripple Prime pour la compensation, Ripple Treasury pour la gestion de trésorerie et le RLUSD pour le règlement est profondément ancré. Migrer n’importe quelle couche nécessiterait de remplacer les autres.

Clear validation of @Ripple Prime’s strength, reliability and tech with today’s investment grade issuer rating from Kroll. Momentum builds when markets recognize these things. https://t.co/WjGi14OuaZ — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) April 2, 2026

C’est la même logique qui a rendu le terminal Bloomberg indispensable pendant des décennies malgré les plaintes persistantes sur le coût — une fois que les données et le flux de travail sont intégrés, la friction du départ l’emporte sur l’avantage marginal du changement.

La vague plus large de consolidation par fusions et acquisitions dans la crypto renforce cette lecture. L’acquisition de la startup d’infrastructure DeFi Brahma par Polymarket plus tôt cette année illustre la même logique à plus petite échelle — acheter de l’infrastructure pour réduire la dépendance à l’égard de réseaux tiers et approfondir la rétention des utilisateurs. Ripple exécute un scénario similaire, mais en ciblant la couche institutionnelle plutôt que l’interface client.

La question pour les détenteurs de XRP est de savoir si l’utilité du jeton suit la propriété de l’infrastructure. Actuellement, la plupart des règlements sur le réseau institutionnel de Ripple passent par le RLUSD et les canaux fiduciaires ; l’On-Demand Liquidity, le mécanisme qui génère une demande directe de XRP, n’a pas encore atteint une échelle produisant une pression d’achat matérielle.

La construction de l’infrastructure est réelle, la dynamique de l’offre pour le XRP reste un sujet de débat actif, mais le lien entre l’expansion de Ripple et la demande de jetons XRP reste encore un potentiel structurel plutôt qu’un flux démontré.

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