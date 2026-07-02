XRP Ripple : le réseau s’active malgré la baisse du prix

Pourtant, les dommages structurels sous la surface du prix semblent moins sévères qu’il n’y paraît. CoinGecko répertorie le jeton à 1,04 $, et le graphique raconte discrètement une histoire différente de la perte affichée en titre.

L’intérêt ouvert (Open Interest) s’est effondré, passant d’un sommet de 1,3 milliard de dollars à moins de 150 millions de dollars, éliminant ainsi l’excès de levier qui avait amplifié la précédente baisse. Les liquidations de positions longues ont bondi de 832 % par rapport à leur moyenne sur trois mois ; 6,7 millions de dollars ont été balayés en une seule bougie. Bien que douloureux sur le moment, ce nettoyage ouvre historiquement la voie à une action des prix plus saine.

Le nombre d’adresses actives quotidiennes est passé d’environ 23 000 le 14 juin à près de 39 500 le 27 juin, soit un bond de 72 % en deux semaines. Cette progression suggère un engagement réel sur le réseau plutôt qu’un simple bruit spéculatif.

Parallèlement, les ETF XRP au comptant ont enregistré 15,34 millions de dollars d’entrées le 29 juin, confirmant la demande institutionnelle persistante malgré un sentiment de marché globalement morose. Le support continue de tenir à 1 $, mais une résistance se profile entre 1,08 $ et 1,10 $, le marché restant dans l’attente d’un catalyseur pour briser cette impasse.

Le XRP de Ripple peut-il reconquérir les 1,10 $ ?

Le XRP a évolué dans une fourchette étroite entre 1,02 $ et 1,05 $ lors de la séance du 30 juin, avant que la pression vendeuse ne brise le support proche de 1,0350 $, poussant le jeton à tester les 1,0249 $ avant de se stabiliser.

$XRP

XRP remains in a correction, with downside pressure still dominating despite holding the first support zone.



Leading Scenario: The preferred view remains for further downside. The $0.98-$0.99 area is the first key support, while a break above $1.16 would be the first… pic.twitter.com/kWiuKJEDFF — More Crypto Online (@Morecryptoonl) June 30, 2026

La zone comprise entre 1,08 $ et 1,10 $ a été identifiée comme un bloc d’ordres (order-block) clé, un niveau de prix où l’intérêt acheteur était auparavant concentré. Cette zone fait désormais office de résistance et non plus de support, ce qui signifie que le XRP doit encore travailler avant que le graphique ne forme une base solide.

Trois scénarios sont désormais envisageables :

Scénario haussier : La croissance des adresses actives se poursuit, les flux entrants des ETF persistent et le XRP repasse au-dessus de 1,10 $, ouvrant la voie vers les 1,20 $ et plus.

La croissance des adresses actives se poursuit, les flux entrants des ETF persistent et le XRP repasse au-dessus de 1,10 $, ouvrant la voie vers les 1,20 $ et plus. Scénario de base : Le prix stagne latéralement dans la zone des 1,00 $ à 1,08 $ pendant une ou deux semaines, le temps que le marché absorbe l’excès de liquidations et attende un déclencheur macroéconomique.

Le prix stagne latéralement dans la zone des 1,00 $ à 1,08 $ pendant une ou deux semaines, le temps que le marché absorbe l’excès de liquidations et attende un déclencheur macroéconomique. Scénario baissier (invalidation) : Une cassure du support psychologique des 1,00 $ avec un volume significatif signalerait que la phase de correction est plus profonde, ciblant probablement la zone des 0,88 $ à 0,92 $.

Les données on-chain, notamment la croissance des adresses actives et les entrées dans les ETF spot, penchent vers les scénarios haussier ou de base. Cependant, une tendance n’est pas une confirmation. Le XRP a déjà stagné par le passé malgré des fondamentaux solides, et une reconquête nette des 1,10 $ demeure la condition technique minimale pour retrouver une réelle dynamique.

LiquidChain vise le potentiel des projets émergents face aux tests du XRP

La consolidation du XRP reflète une dynamique plus large dans la crypto : les grandes capitalisations établies oscillent près de leurs points bas, tandis que des projets à un stade précoce avec des récits structurels conservent des prix d’entrée attractifs.

Pour les traders qui jugent le ratio risque/rendement du XRP à 1,03 $ moins convaincant qu’à 0,50 $, une alternative consiste à se tourner vers les solutions d’infrastructure avant leur réévaluation par le marché.

LiquidChain ($LIQUID) est un projet d’infrastructure de couche 3 (Layer 3). Il se superpose aux blockchains existantes comme Ethereum et Solana pour ajouter des fonctionnalités sans les remplacer, spécifiquement conçu pour résoudre la fragmentation de la liquidité entre Bitcoin, Ethereum et Solana.

Sa couche de liquidité unifiée fusionne ces trois écosystèmes dans un environnement d’exécution unique. Ainsi, les développeurs déploient leurs applications une seule fois pour accéder aux trois réseaux, au lieu de devoir reconstruire pour chaque chaîne. La prévente est actuellement ouverte à 0,01475 $ par jeton, avec 881 054,18 $ récoltés à ce jour.

Parmi ses caractéristiques, on trouve l’exécution en une seule étape, le règlement vérifiable et une architecture de déploiement unique visant à réduire les frictions qui rendent actuellement le développement cross-chain coûteux et lent.