XRP surpasse Ethereum en revenus sur Coinbase malgré une chute des ventes

Au deuxième trimestre 2025, Coinbase a enregistré un bénéfice net de 1,43 milliard de dollars, soit 5,14 $ par action. Cette performance marque une forte hausse par rapport aux 36,13 millions de dollars de l’année précédente.

La croissance de Coinbase est largement attribuée à un gain de 1,5 milliard de dollars provenant de son investissement dans Circle. Ensuite, 362 millions de dollars proviennent de son portefeuille de cryptomonnaies. Alors, cela renforce sa position financière.

Sur une base ajustée, le bénéfice atteint 1,96 $ par action. De ce fait, Coinbase surpasse les prévisions de 1,26 $.

Malgré une légère hausse, le chiffre d’affaires a atteint 1,5 milliard de dollars. C’est un chiffre qui est en dessous des 1,6 milliard attendus. En gros, les revenus liés aux transactions ont totalisé 764 millions de dollars.

Les analystes avaient prédit un deuxième trimestre plus faible après une période d’enthousiasme du marché au premier trimestre. Ce fut le cas lorsque les traders étaient optimistes quant aux améliorations réglementaires potentielles de l’administration Trump.

Alors que Washington se concentre sur les droits de douane, les transactions spéculatives des investisseurs particuliers ont chuté sur les CEX. Cependant, les entrées dans les ETF crypto et les achats des entreprises de trésorerie ont soutenu les prix du marché.

XRP holders are the most valuable in the whole of crypto. $XRP accounted for a higher percentage of Coinbase trading revenue than $ETH or $SOL .

Malgré la pression sur les bénéfices, les revenus des services et abonnements ont augmenté de 9 %, atteignant 655,8 millions.

Les points forts :

Mais ce segment n’a pas atteint les estimations des analystes, qui tablaient sur 705,9 millions de dollars. Les revenus liés à la Coinbase ont diminué de 22 %, s’élevant à 144,5 millions de dollars.

En revanche, les autres services d’abonnement ont augmenté de 72 %, compensant cette baisse dans le segment blockchain.

TIME a désigné Coinbase parmi les 100 entreprises les plus influentes de 2025, saluant son rôle dans les politiques numériques. Cette distinction souligne le plaidoyer agressif de Coinbase à Washington et son influence croissante dans le secteur des cryptomonnaies.

L’action Coinbase a bondi de 42 % depuis le début de l’année, passant d’environ 303 $ à un sommet proche de 382 $. Cette augmentation survient avec l’adoption du GENIUS Act sur les stablecoins et l’entrée de Coinbase dans le S&P 500.

Coinbase élargit sa présence en Europe, obtenant une licence MiCA de l’UE via l’autorité luxembourgeoise de régulation financière. Le portefeuille demande l’autorisation de la SEC pour proposer des actions tokenisées, rivalisant ainsi avec Robinhood et WeBull.

Moien, Lëtzebuerg. 🇱🇺

We’re pleased to have secured our Markets in Crypto Assets (MiCA) licence from the CSSF in Luxembourg.

We can now offer a full suite of crypto products and services to 450 million people across all 27 European Union member states. pic.twitter.com/e9zbhy35YQ

— Coinbase 🛡️ (@coinbase) June 20, 2025