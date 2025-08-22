Kanye West : YZY chute de 74 %, Andrew Tate gagne 16 000 $

Pour Résumer

Le lancement du token YZY de Kanye West a connu une hausse de 1 400 % avant de chuter de 74 %.

Bien que de nombreux petits investisseurs aient subi de lourdes pertes, certains initiés ont réalisé des bénéfices impressionnants.

Des figures comme Andrew Tate ont profité de cette chute en shortant YZY, gagnant 16 000 $, mais l’affaire souligne les risques liés à ces tokens de célébrités.

YZY : Un lancement en trompe-l’œil

Après son lancement, le token YZY a connu une hausse fulgurante de 1 400 %. En l’espace d’une heure, le prix du jeton de Kanye West a grimpé jusqu’à 3 $.

Ainsi, il a atteint une capitalisation de marché de 3 milliards de dollars. Malheureusement, en seulement 24 heures, YZY a quand même perdu 74 %. Par conséquent, il est tombé à environ 0,77 $.

Les insiders raflent la mise

Les données de Nansen révèlent que 13 portefeuilles ont réalisé plus d’un million de dollars chacun grâce au trading de YZY. En effet, plus de 94 % de l’approvisionnement du token était contrôlé par des initiés au lancement.

Un seul portefeuille multisignature détenait 87 % de l’offre avant même que les investisseurs de détail ne puissent acheter.

Une vente coordonnée qui écrase les prix

Le marché a observé une vente coordonnée qui a ravagé le prix du token.

Un investisseur a acquis 1,29 million de tokens pour 450 611 USDC, à 0,35 $ l’unité. Il a ensuite revendu ses tokens pour 1,39 million USDC, réalisant un bénéfice net de plus d’un million de dollars.

Andrew Tate contre-attaque : 16 000 $ de bénéfices

Andrew Tate a adopté une stratégie différente en pariant contre YZY. En shortant le token à 0,8524 $ avec un levier x3, il a encaissé un bénéfice d’environ 16 000 $. Cela a été réalisé alors que YZY chutait.

Toutefois, les antécédents de trading de Tate montrent une majorité de pertes. Cet influenceur a un solde net de pertes d’environ 699 000 $.

Des schémas répétitifs

Le lancement de YZY fait écho à d’autres opérations de tokens célèbres où les insiders ont largement profité des pertes des petits investisseurs. Des cryptomonnaies comme le token HAWK, lancé par un influenceur TikTok, ont également vu des baisses spectaculaires après une forte demande initiale.

Les célébrités impliquées dans ces projets ont souvent été accusées de manipuler le marché en faveur des initiés.

L’avertissement d’un marché risqué

L’affaire YZY rappelle les dangers de l’investissement dans des tokens issus de célébrités. Malgré un potentiel de gains rapides, ces cryptos sont fréquemment sujettes à de fortes manipulations du marché.

Bref, les investisseurs doivent rester vigilants et comprendre que ces projets, bien que populaires, peuvent entraîner des pertes considérables.

