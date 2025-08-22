LIVE – Ethereum, Solana, Bitcoin, XRP – Toute l’actualité du 22 août 2025

Journaliste spécialisée dans l’écosystème crypto et Web3, Oriane décrypte l’actualité des marchés, des projets blockchain et des grandes tendances du numérique pour Coinspeaker. Issu d’une formation en business et passionnée par l’univers décentralisé, elle explore les mutations technologiques, les enjeux économiques et les mouvements sociétaux liés aux cryptomonnaies. Forte de plusieurs années d’expérience dans la rédaction de contenus web, elle s’est progressivement tournée vers l’univers des actifs numériques, avec un intérêt marqué pour les dynamiques géopolitiques et macroéconomiques qui façonnent ce secteur en constante mutation. Rédactrice passionnée, son objectif est de décrypter l’actualité du Web3, des blockchains et des marchés numériques pour offrir aux lecteurs des analyses claires, fiables et percutantes
Pour Résumer
- Le Bitcoin reste stable entre 113 000 $ et 112 000 $, une zone stratégique où les institutionnels gardent la main.
- Ethereum attire 282 M $ d’investissements longs, preuve d’un intérêt soutenu malgré un marché nerveux.
- Solana et XRP montrent leur résilience, confirmant que l’écosystème reste actif et scruté par les investisseurs.
Bitcoin maintient sa zone stratégique
Le Bitcoin s’est offert un petit aller-retour léger entre 113 000 $ et 112 000 $. Une respiration qui peut sembler anodine, mais qui témoigne d’un marché encore suspendu aux signaux macro.
Cependant, la correction reste limitée, ce qui montre que les portefeuilles institutionnels n’ont pas déserté la partie. Parallèlement, la présence continue d’ETF drainant des capitaux reste une donnée à surveiller, mais rien ne laisse présager un effondrement soudain.
Ethereum séduit les investisseurs institutionnels
Côté Ethereum, la dynamique est plus parlante. Après un passage proche des 4 300 $, le token se maintient autour de 4 286 $. Ce qui retient surtout l’attention, c’est cette prise de position longue de 282 M $ sur Hyperliquid.
Autrement dit, les gros investisseurs voient encore du potentiel, et ce, malgré les petites variations de court terme. Pourtant, il serait hâtif d’y voir une garantie : les niveaux de stop placés autour des 3 700 $ rappellent que le marché reste nerveux.
Solana et XRP confirment leur résilience
Enfin, Solana et XRP avancent comme sur un fil. Le SOL gravite autour des 180 $, légèrement en repli. Mais, contrairement aux apparences, la demande pour ses projets annexes, comme certains memecoins, confirme la vigueur de son écosystème.
De son côté, XRP s’est approché des 3 $, mais bute toujours sur une résistance ferme. Cependant, la forte activité de trading montre que les investisseurs institutionnels gardent l’œil ouvert.
En somme, la séance des 21 et 22 août illustre parfaitement un marché ni euphorique ni défaitiste. C’est une consolidation qui, pour les optimistes, prépare le terrain à la prochaine impulsion. En attente sans doute des prochaines déclarations de Jerome Powell
Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Ethereum, Solana, Bitcoin, XRP et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.
