LIVE – Ethereum, Solana, Bitcoin, XRP – Toute l’actualité du 22 août 2025

Pour Résumer

Le Bitcoin reste stable entre 113 000 $ et 112 000 $, une zone stratégique où les institutionnels gardent la main.

Ethereum attire 282 M $ d’investissements longs, preuve d’un intérêt soutenu malgré un marché nerveux.

Solana et XRP montrent leur résilience, confirmant que l’écosystème reste actif et scruté par les investisseurs.

Bitcoin maintient sa zone stratégique

Le Bitcoin s’est offert un petit aller-retour léger entre 113 000 $ et 112 000 $. Une respiration qui peut sembler anodine, mais qui témoigne d’un marché encore suspendu aux signaux macro.

Cependant, la correction reste limitée, ce qui montre que les portefeuilles institutionnels n’ont pas déserté la partie. Parallèlement, la présence continue d’ETF drainant des capitaux reste une donnée à surveiller, mais rien ne laisse présager un effondrement soudain.

Ethereum séduit les investisseurs institutionnels

Côté Ethereum, la dynamique est plus parlante. Après un passage proche des 4 300 $, le token se maintient autour de 4 286 $. Ce qui retient surtout l’attention, c’est cette prise de position longue de 282 M $ sur Hyperliquid.

Autrement dit, les gros investisseurs voient encore du potentiel, et ce, malgré les petites variations de court terme. Pourtant, il serait hâtif d’y voir une garantie : les niveaux de stop placés autour des 3 700 $ rappellent que le marché reste nerveux.

Solana et XRP confirment leur résilience

Enfin, Solana et XRP avancent comme sur un fil. Le SOL gravite autour des 180 $, légèrement en repli. Mais, contrairement aux apparences, la demande pour ses projets annexes, comme certains memecoins, confirme la vigueur de son écosystème.

De son côté, XRP s’est approché des 3 $, mais bute toujours sur une résistance ferme. Cependant, la forte activité de trading montre que les investisseurs institutionnels gardent l’œil ouvert.

En somme, la séance des 21 et 22 août illustre parfaitement un marché ni euphorique ni défaitiste. C’est une consolidation qui, pour les optimistes, prépare le terrain à la prochaine impulsion. En attente sans doute des prochaines déclarations de Jerome Powell

