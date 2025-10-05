ビットコイン、史上最高値12.5万ドル達成｜次のアルトコインは？

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）は5日、最高値を記録し、約12万5000ドルを突破しました。

あるアナリストが、ビットコインの強気な勢いから恩恵を受けると期待される上位3つのアルトコインを特定しました。

そのアルトコインとは、アスター（ASTER）、スイ（SUI）、セイ（SEI）です。

同アナリストは最新のポッドキャストで、ビットコインの市場占有率の回復が、次のアルトコインシーズンの引き金になる可能性があると指摘しました。

ドミナンスの数値が高ければ高いほど、アルトコイン市場にとって有益になると述べています。

止まらないBTCの反発、ビットコイン今後の動向

ビットコインは9月の最終週から上昇トレンドを再開し、強気相場の再来という憶測の中で10月の第1週までその勢いを維持しました。

この暗号資産（仮想通貨）は、11万6000ドルから11万8000ドル付近の抵抗線を突破し、史上最高値を達成しました。

アナリストによると、ビットコインのドミナンスが60%台の深くまで拡大すれば、ビットコインの最新の動きはアルトコインにとってより有利になるとのことです。

ビットコインドミナンスが高まることで、投資家が資金をビットコインからアルトコイン市場へ移す資金循環の際に、長期にわたるアルトコインシーズンの余地が生まれると指摘しました。

一方で、アナリストは米国のマクロ経済分野での動向を考慮し、ビットコイン今後のラリーは少なくとも今後2週間は続くと予想しています。

さらに、過去1ヶ月で3800BTC以上を蓄積した長期保有者によるビットコインの継続的な買い集めの報告も引用しました。

急騰の準備が整ったアルトコイン

アナリストはアスターの取引量が爆発的に増加していることを、アルトコインシーズンが始まった際の潜在的な上昇指標として特定しました。

DeFiLlamaのデータを引用し、アスターは過去4日間で50.77%上昇する中、過去24時間で850億ドルの取引量を記録したと明らかにしています。

アスターのファンダメンタル指標のほぼ全てが価値の急騰を示しており、ビットコインの勢いが落ち着いた時に価格が急騰するとアナリストは考えています。

スイの預かり資産総額は最近、史上最高値を更新し、このデジタル資産が次の強気相場に向けて準備を整えているとの見方をアナリストは強めています。

また、ビットコインをサポートするCitadelウォレットのリリースや、スイのETFがローンチされる可能性など、スイエコシステム内での開発も、需要増加が間近に迫っている明確な兆候として挙げました。

その間、セイはセイネットワーク内での複数の開発が進む中、総取引量でINJとICPを合わせたものを上回りました。

これを受け、アナリストはこのDeFiトークンがアルトコインシーズンの次の段階で主導的な役割を果たす可能性があると予測しています。

注目される新世代ミームコイン

こうした既存のプロジェクトに加え、次のアルトコインシーズンで大きな飛躍が期待される新しいプロジェクトも登場しています。

特に注目を集めているのが、イーサリアム（ETH）採掘して稼ぐという新しいコンセプトを掲げるミームコイン、PEPENODE（PEPENODE）です。

これは従来の投機的なミームコインとは一線を画し、ユーザーが仮想のマイナーノードを購入して採掘体験に参加することで報酬を得られる実用性を備えています。

物理的なハードウェアや高い電気代を必要としないため、誰でも気軽に参加できるのが特徴です。

さらに、プラットフォーム内で使用されたトークンの70％が永久に焼却される仕組みは、供給量を減らし価値を高めるデフレ圧力として機能します。

すでにプレセール段階で約160万ドルを調達しており、アナリストからは次の強気相場で大きな成長を遂げる可能性が指摘されています。

PEPENODEの買い方は、公式ウェブサイトを通じて、仮想通貨またはクレジットカードを利用して行えます。

本格的なアルトコインシーズンを前に、エンターテイメント性と実用性を兼ね備えたPEPENODEの将来性に、多くの投資家から熱い視線が注がれています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。