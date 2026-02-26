エヌビディアが好決算、ソラナやポルカドットなどアルトコイン急騰

This content is provided by a sponsor

暗号資産（仮想通貨）市場は25日、米半導体大手エヌビディアの決算発表の前後で上昇を記録した。

エヌビディアの好決算

エヌビディアは、2026会計年度第4四半期および通期の結果を発表し、第4四半期の売上高は681億ドルで、前年同期比73%増、四半期比20%増となった。

GAAP純利益は429.6億ドル、データセンター売上高は623.1億ドルで、前年同期比75%増だ。

2026会計年度通期の売上高は2,159億ドルに達し、65%増となっている。

同社は2027会計年度第1四半期の売上高を約780億ドル±2%と見込んでおり、非GAAP粗利益率は約75.0%±50ベーシスポイントとしている。

この結果や株式市場の広範な回復などが重なり、ビットコイン（BTC）やアルトコイン市場にも楽観的な見方が波及している。

アルトコインが市場を牽引

ポルカドット（DOT）やソラナ（SOL）などのアルトコインが上昇を主導している。DOTは過去24時間で11.5%上昇し、SOLは8.1%上昇。

アバランチ（AVAX）などの主要なアルトコインも6%以上の上昇を記録している。

また、AI関連銘柄のビットテンサー（TAO）やDeFi関連銘柄のユニスワップ（UNI）もそれぞれ6.8%、7.7%上昇した。

これらの上昇により、仮想通貨全体の時価総額は3.7%増加し、2兆3,400億ドルに達した。この上昇に伴い市場全体で3億2,500万ドル以上のポジションが清算された。

専門家は、機関投資家による押し目買いやショートポジションの清算が要因だと分析している。

今後の仮想通貨市場

一方で、短期的な反発にもかかわらず、市場は依然として構造的な弱気相場にあるとの指摘もある。

テクニカル指標が改善するには、ビットコインが7万4,000ドルを上回る必要があるという。下値支持線は5万5,000ドル付近にあり、当面は下落方向への圧力が残ると専門家は説明している。

新たな好材料がない限り、本格的なトレンド転換は難しい状況だ。

現在の反発は、仮想通貨と株式市場の売られすぎた状況に続くものだという。

月末の買い戻しや、今後の米連邦準備制度理事会（FRB）関係者の発言への期待も市場を支えている。金利市場ではすでに将来の利下げが織り込まれており、マクロ経済の動向が引き続き注目される。

ビットコインの可能性を広げる新プロジェクト

マクロ経済の動向や主要銘柄の価格推移に注目が集まる中、ビットコインのエコシステムを拡張する新たなプロジェクトへの関心も高まっている。

一例として、ビットコインレイヤー2ソリューションとしてBitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めている。

同プロジェクトは、ソラナの仮想マシンエンジンを活用し、高速かつ低コストなビットコイン取引を実現。ビットコインを単なる価値の保存手段から、完全にプログラム可能な環境へと変革することを目指している。

ネイティブトークンであるHYPERは、トランザクションやステーキング、ガバナンスに使用可能であり、分散型金融やオンチェーンアプリの基盤としての役割が期待されている。

技術的にはミームコインに分類されるものの、実用的なユースケースを備えている点が特徴だ。

現在、HYPERはプレセールを実施しており、公式サイトなどを通じて購入が可能となっている。イーサリアムやソラナのネットワークに対応し、多様な決済手段が用意されている。

資金調達額は、執筆時点で3,100万ドルを超えている。

次世代のビットコイン活用に関心を持つ投資家にとって、BitcoinHyperは注目の存在となっている。

