ソラナに売りシグナル点灯、さらなる価格下落の可能性｜次の仮想通貨おすすめは？

Key Notes

ソラナのRWAエコシステムは成長しファンダメンタルズは強固だが、価格の下落傾向は続いている.

月足チャートで「売り」シグナルが点灯し、過去のデータからは大幅な価格下落の可能性が示唆されている.

長期保有者の買い集め動向が鈍化しており、市場全体のセンチメントは依然として弱気な状態にある.

暗号資産（仮想通貨）のソラナ（SOL）は23日、月足チャートで売りシグナルを点灯させた。

ファンダメンタルズの強さと相反する価格動向

ソラナの現実資産（RWA）エコシステムは最近、トークン化された価値が16億6,000万ドル（約2,589億6,000万円）という歴史的な節目に達した。

この着実な成長は、オンチェーンへの資金流入と機関投資家の参加増加を反映している。報道によると、ソラナは分散型アプリ（dApp）の収益面でも主要な競争相手の一つとなっている。

ネットワーク活動の活発さなどから、仮想通貨おすすめとされてきたソラナの基礎的な指標は強固に見える。リスク回避的な市場環境下でも、ネットワークのアプリ収益獲得率は大幅に上昇した。しかし、RWA基盤の拡大や大口保有者の買い集めも、ソラナの下落傾向を食い止めるには至っていない。

長期的な下降チャネルは依然として崩れていない。週足チャートを見ると、さらなる損失の可能性が高いことが分かる。

140ドル付近まで大きな不均衡が存在しており、価格が下落する前にこの空白が埋められる可能性がある。その後、47.9ドルのサポートラインが試される展開も予想される。

長期保有者の動向と今後の見通し

現在の弱気相場は非常に強く、短期間で覆すのは困難な状況だ。

あるアナリストが公開した月足チャートによると、SuperTrendインジケーターが「売り」シグナルに転じた。このシグナルが最後に点灯したのは2022年で、その後ソラナの価格は95%下落している。

長期保有者の動向を示す指標は1月にプラスへ転じ、買い集めの兆候を示していた。しかし、過去3週間でこの動きは鈍化している。この減速は、ソラナが100ドルを下回る下落と同時に発生した。これは、1月前半と比較して長期保有者の確信が弱まっていることを示している。

利益が出ているアドレスの割合は2月に約20%で推移しており、2023年11月以来の低水準となった。

前回の弱気相場では、この割合が1.37%まで落ち込んだ記録がある。歴史が完全に繰り返すとは限らないが、市場全体の心理は依然として弱気だ。底を打ったと判断するには時期尚早であり、今後の動向に注意が必要となる。

ソラナの技術を活用した仮想通貨 おすすめプロジェクトへの資金流入

ソラナ自体の価格動向は厳しいものの、その基盤技術であるソラナ仮想マシン（SVM）の優秀さは依然として高く評価されている。

事実、この高速処理技術を活用し、他の主要チェーンの課題解決を目指す新規プロジェクトへと投資家の関心が移りつつある。その筆頭として現在注目を集めているのが、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションであるBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインのトランザクション処理能力とスマートコントラクト機能の限界を克服するために設計された。

ソラナのSVMアーキテクチャを採用することで、ビットコインの強固な分散性とソラナの高速かつ低コストな処理能力を見事に融合させている。

現在実施中の仮想通貨プレセールではすでに3,152万ドル（約49億円）を調達し、6億5,000万以上のHYPERトークンがステーキングされるなど、機関投資家やコミュニティから強い支持を得ている。

また、24時間の取引高は5,000万ドルを超え、週次で300%の成長を記録するなど、流動性も急激に高まっている。

一部のアナリストは、BitcoinHyper価格予想において2026年に平均0.12ドル、市場の熱狂次第では0.35ドルまで価格が上昇すると予測しており、強気相場での飛躍的な成長が期待されている。

ソラナの技術的優位性を受け継ぎつつ、ビットコインエコシステムに革新をもたらすBitcoin Hyperは、次世代の投資先として検討する価値が十分にある。

プレセールの詳細や今後のロードマップについては、公式ウェブサイトで最新情報を確認してみてはいかがだろうか。

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。