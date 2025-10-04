FLOKI、欧州初ETP上場で40％急騰｜ドージコインや関連も同調上げ

This content is provided by a sponsor

FLOKI（FLOKI）は3日、ヨーロッパで初の上場取引型金融商品（ETP）が取引開始されたことを受け、過去7日間で約40%上昇する急騰を見せました。

ヴァラー社が発表したこのETPは、スウェーデンのSpotlight Stock Marketで取引が始まり、欧州初の快挙として注目を集めています。

FLOKIは一時0.000089ドルの高値を付け、現在は0.000087ドル付近で取引されています。

市場では、歴史的に強気相場となる第4四半期において、FLOKIがさらに70%上昇して0.00015ドルに達する可能性も指摘されているのです。

THE FIRST FLOKI ETP GOES LIVE IN EUROPE The first $FLOKI ETP is now live in Europe, making Floki the first and only BNB chain project to secure an ETP listing besides $BNB itself — a big feat, especially as it coincides with BNB season. The product, named Valour Floki (FLOKI)… pic.twitter.com/LkTc1DaIBG — FLOKI (@FLOKI) October 3, 2025

BNBチェーン初の快挙、FLOKI ETPがヨーロッパ上場

ヴァラー社は9月にValour Floki（FLOKI）SEK ETPを発表し、10月2日からスウェーデンのSpotlight Stock Marketで取引が開始されました。

このETPは年率1.9%の管理手数料で運用され、スウェーデンクローナ（SEK）建てで取引されています。

FLOKIのETP上場は、バイナンスコイン（BNB）以外のBNBチェーンプロジェクトとしてはヨーロッパ初となり、画期的な出来事です。

実際、BNBがBNB ETPをローンチして以来、BNBチェーン上のプロジェクトがこのような規制された投資商品を提供するのは初めてのことになります。

このETPはEU全域の規制に準拠しており、7月にFLOKIがヨーロッパ証券市場監督局に欧州MiCAR準拠のホワイトペーパーを登録した初の暗号資産（仮想通貨）となったことが大きな意味を持っています。

ドージコインと似たパターンを示すFLOKI、今後は？

FLOKIのETP上場という規制された投資商品への移行は、ミームコイン市場全体に重要な意味を持ちます。

ドージコイン（DOGE）は依然として時価総額数百億ドル規模の人気ミームコインであり、テスラ社が支払い手段として受け入れるなど実用性も広がっています。

今回のFLOKIの動きは、かつてドージコインが経験した主流化への道筋と似たパターンを示しており、ミームコインが単なる投機対象から正式な金融商品へと進化していることを物語っています。

ドージコインも今後、同様の規制された投資商品が登場する可能性があり、さらなる機関投資家の参入が期待されているのです。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。