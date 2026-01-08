市場回復を支える新しい仮想通貨とトークン化スーパーサイクル

This content is provided by a sponsor

米投資会社バーンスタインは8日、2026年の仮想通貨市場に関するレポートを公開しました。

レポートでは、2026年がトークン化スーパーサイクルの幕開けとなる可能性が高いと分析しています。

2025年末は市場が不安定でしたが、デジタル資産は底を打ち、回復の兆しが見え始めています。

新しい仮想通貨とトークン化：2026年の仮想通貨市場見通し

アナリストは、市場の下落局面を仮想通貨関連株への投資機会と指摘しています。

昨年末に市場心理は悪化しましたが、ファンダメンタルズは依然として強固で、新しい仮想通貨プロジェクトへの注目も高まっています。

ステーブルコインは仮想通貨取引だけでなく銀行業務や決済にも広がり、総供給量は2026年までに前年比56％増の約4200億ドルに達すると予測されています。

クロスボーダー決済や消費者送金、ネオバンクなどが成長を支えると見られます。

トークン化も市場成長の重要な柱です。現実世界の資産をブロックチェーン上のトークンに変換するプロセスで、オンチェーン価値は2025年の約370億ドルから2026年には約800億ドルに倍増すると試算されています。

トークン化やステーブルコインの普及に加え、ビットコイン（BTC）も2026年に15万ドル、2027年のピークでは20万ドルに達すると予測されています。

バーンスタインのレポートでは、ロビンフッド（HOOD）やコインベース（COIN）がトークン化の恩恵を受ける主要銘柄として挙げられています。

また、予測市場も重要な柱とされており、2026年には取引量が倍増して約700億ドルに達すると予測されています。

一方で、サークル（CRCL）やコインベースの目標株価は引き下げられています。

ミームコイン分野とPepeNodeの収益モデル

こうした市場全体の回復基調と新たなユーティリティへの注目が高まる中、ミームコイン分野でも実用性を重視したプロジェクトが台頭しています。

その代表格として注目されているのが、イーサリアムブロックチェーン上に構築されたPepeNode（PEPENODE）です。

PepeNodeは、GameFiセクターにおいて「Mine-to-Earn（マイン・トゥ・アーン）」という独自のモデルを展開しています。

ユーザーは物理的なハードウェアや電力コストを負担することなく、仮想サーバー室を構築し、デジタルノードを運用することで報酬を得られます。

報酬としては、ペペコイン（PEPE）やFartcoin（FARTCOIN）といった人気ミームコインを獲得できます。

同プロジェクトは単なる投機的なミームコインとは異なり、ゲーム化されたマイニング体験を提供しています。

Binance Squareなどの情報によると、ゲーム内で使用されたトークンの70％が永久に焼却されるデフレモデルを採用しており、エコシステム内での価値保存機能も強化されています。

直近では約5万9000ドル（約920万円）が購入され、PepeNodeの革新的なトークノミクスと実用的な機能に、投資家の注目が急速に集まっています。

現在行われているプレセールでは、すでに約260万ドルの資金調達に成功しており、トークン価格は0.0012161ドルです。

初期参加者には最大で500％を超えるステーキング報酬が提供されるなど、インセンティブ設計も充実しています。

プレセールは残り1日を切り、投資家の関心が急速に高まっています。

PEPENODEを見てみる next

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。