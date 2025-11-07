10億XRPのアンロックで揺れる市場｜注目される新しい仮想通貨とは

This content is provided by a sponsor

リップル社は11月1日、10億リップル（XRP）をアンロックしました。

ビットコインが10万ドルを下回る弱気相場の中で行われたこのアンロックイベントは、投資家の間で賛否両論を呼んでいます。

そんな中、次に急成長が期待できる銘柄として、ビットコインのレイヤー2を開発するBitcoin Hyper（HYPER）が注目を集めています。

毎月実施されるXRPのアンロック

ブロックチェーン上の取引をリアルタイムに分析しているWhale Alertによると、リップルは3つの異なるエスクロー契約から、10億XRPを解放しました。

最初の2億XRPと、その次の3億XRPは不明のウォレットに送られ、残りの5億XRPは、既存のリップル保管用ウォレットに移されました。

XRPのアンロックは、2017年に550億XRPをスマートコントラクトにロックして以来、トークン供給の透明性を高めるために毎月行われており、リップル社の長期戦略としても知られています。

アンロックされるのは、毎月10億XRPですが、使用されなかった分は再度ロックされています。

今年初めに、このスケジュールは一時的に調整されましたが、7月に通常パターンに戻され、弱気相場にもかかわらず、11月も長期戦略は継続して行われました。

リップル社が仕掛ける長期戦略

リップル社は、エコシステムの拡大と、XRPの実用化を積極的に推進しています。

リップル社は最近、大手ノンバンク・プライムブローカーであるヒドゥン・ロード社の買収を完了させましたが、モニカ・ロング社長は機関投資家向けサービスのリップルプライムの強化に向けた大きな一歩だと指摘。

買収以来、リップルプライムの事業規模は3倍に成長し、大口投資家の間で信頼が高まっていることを示しています。

ロング社長はまた、XRPとステーブルコインのRLUSDを、機関向けサービスにより深く統合する計画を明らかにしました。これは、流動性と実用性の両方を高めることを目的としているとして、今後の動向が注視されています。

XRPアンロックで懸念されるリップルの今後

リップルは現在、2.17ドル付近で推移しており、多くの主要アルトコインと同様に、下落相場にあります。

今回実施されたリップルのエスクロー解放は、流動性のサポートが目的とされていますが、現在のように市場全体が弱い時期には、短期的な売り圧力を生み出すことがあります。

そのため、このまま2ドルを割り込むかもしれないと、リップルの今後を指摘する声が相次いでいますが、楽観的な見方もあります。

一部の投資家は、ビットコインの価格が下落していることを指摘し、こういった時期にXRPを解放することは、在庫を補充するような戦略的な動きと見ることもできるとしています。

リップルがこれらのトークンを、パートナーシップ構築やエコシステム拡大に活用できれば、XRPの長期的な地位を安定させ、価格がさらに上昇する可能性があると言えるでしょう。

注目される新しい仮想通貨、Bitcoin Hyper

仮想通貨市場が調整局面を迎えており、リップルの今後が懸念される中、大きなリターンを求めて、次世代の有望プロジェクトに注目する投資家が増えています。

ここ最近話題になっているのが、Bitcoin Hyperという新しい仮想通貨で、同プロジェクトはビットコインのレイヤー2ソリューションとして展開されています。

開発中のレイヤー2は、ソラナ（SOL）の高速かつ低コストなSVM技術を活用しており、スピードの向上とスマートコントラクト機能を実装できる能力があります。

また、ブリッジを通じて、ビットコインのベースレイヤーと繋がっているため、BTCの高度な安全性を引き継いでいます。

ユーザーは、このブリッジに保有BTCをロックすると、同等のラップ版BTCが付与され、DeFiやNFT、dAppsなどでスムーズに活用できます。

Bitcoin Hyperは現在、HYPERのプレセールを実施しており、レイヤー2への期待から、すでに2600万ドル（約39億円）以上の資金を集めることに成功しています。

現在は、1トークンあたり約0.013235ドル（2.03円）と低価格帯にあるため、HYPERの高騰に期待して、早期参入の機会を求める投資家を魅了しています。

弱気相場の中でも、HYPERのように技術開発や、実用性の向上に注力するプロジェクトは、長期的な成長可能性を秘めており、多くの投資家が分散投資の選択肢として検討しています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。