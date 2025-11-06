GPT-5が選ぶ仮想通貨おすすめ銘柄3選｜1年後に急成長期待か

This content is provided by a sponsor

GPT-5は6日、2026年に1000倍の成長を遂げる可能性が高い暗号資産（仮想通貨）を3つ選定しました。

今回選ばれたのは、BUILDon（B）、Maxi Doge（MAXI）、PepeNode（PEPENODE）の3銘柄です。

仮想通貨市場では、日々大量の新しいプロジェクトが立ち上げられており、高い成長ポテンシャルを持つ銘柄を選択することが難しくなっています。

そこで多くの投資家は、膨大な量のデータを客観的に分析できるAIツールを積極的に活用しています。本稿では、GPT-5の分析結果を簡単にまとめます。

BUILDon：バイナンススマートチェーンを基盤とする新興銘柄

GPT-5が、おすすめの仮想通貨としてまず取り上げたのが、バイナンススマートチェーン（BSC）を基盤にするBUILDonという新興銘柄です。

同トークンはBEP-20規格で、BSCの公式マスコットとしても位置付けられています。BUILDonは、ステーブルコインとミームコインという2つの特徴を合わせ持っており、USD1と連携しています。

USD1は、トランプ大統領一家が関与しているワールド・リバティ・フィナンシャル（WLFI）によって開発が進められており、BUILDonの価値基盤は安定していると言われています。

2025年5月にWLFIが、Bトークンを63万6000枚取得したことを伝えると、4000万ドルだった時価総額は、2億1000万ドルに高騰し、価格は一時1340%上昇しています。

その後Bは、PancakeSwapやMEXC、バイナンスアルファなどに上場し、USD1とのペアを中心に取引されています。

GPT-5は、BUILDonのエコシステムが、バイナンスコインの上昇と連動しやすい点を指摘し、ミームコインの強気局面で1000倍に成長すると予想しています。

Maxi Doge：次のドージコインと期待される柴犬系プレセール銘柄

Maxi Dogeは、イーサリアム（ETH）を基盤としており、ドージコイン（DOGE）をモデルとしています。

現在は、プレセール段階にあり、390万ドル（約6億円）の資金を調達しています。

現在のトークン価格は0.0002665ドル（0.041円）ですが、ドージコインなどの主要柴犬銘柄は、こういった初期の低い価格から爆発的な成功を遂げたとして、MAXIにもその成長が期待されています。

Maxi Dogeは、DOGEの特徴を引き継ぎながらも、一部供給をロックするステーキング機能を導入し、最大年利78％で投資家の長期的な参加を促しています。

また、レバレッジ1000倍を目標に掲げ、先物取引プラットフォームを構築する計画があり、MAXIやUSDTを報酬に採用した取引イベントも実施されます。

GPT-5は、Maxi Dogeが総供給量の40％を、マーケティングに割り当てている点に注目し、認知度が高まってコミュニティが拡大すれば、2026年に急成長する可能性があると分析しています。

PepeNode：ぺぺ関連の仮想通貨おすすめ銘柄

PepeNodeは、主要カエルミームコインのぺぺ（PEPE）と、Mine-to-Earn型のマイニングを組み合わせた革新的なプラットフォームを提供しています。

このプラットフォームは、高額な機器や専門知識が必要だった従来のマイニングのハードルを下げ、オンライン上でゲーム感覚でマイニングを楽しめるようになっています。

ユーザーは、自身のバーチャルサーバールームで、デジタルマイナーノードを設置するだけで、マイニング報酬を獲得できます。

ノードはアップグレードが可能で、追加料金の支払いに使われたPEPENODEの70％はバーンされるデフレ設計もあります。

実施中のプレセールでは、200万ドル（約3億円）の資金調達に成功しており、現在は0.0011363ドル（0.17円）で取引されています。

PEPENODEは、マイニング報酬に使われる他、ステーキング機能を通じて、最大年利625％でステーキング報酬を獲得することも可能です。

GPT-5は、プレセール段階からオフチェーンでのマイニングが可能であることを評価しており、参加を促す設計とデフレ設計がPEPENODEの価格上昇圧力になると分析しています。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。