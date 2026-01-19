ビットコイン10万ドル接近で浮上、クジラも注目1000倍仮想通貨3つ

This content is provided by a sponsor

ビットコイン（BTC）が9万7000ドル台を回復し、市場に再び活気が戻りつつあります。

2025年10月に記録した史上最高値12万6000ドルからは約23%下落した水準ですが、機関投資家による買い集めは止まりません。

より高いリターンを求める大口投資家たちは、次の急騰候補となる新興プロジェクトへ資金を振り向け始めています。

そんな中、クジラの購入が相次ぐ1000倍期待の3銘柄が浮上しています。

Mind Network：AI時代のプライバシー需要を捉える

最初に注目したいのが、Mind Network（FHE）です。

このプロジェクトは完全準同型暗号（FHE）技術を統合し、データを暗号化したまま計算処理を行うことを可能にしています。

なぜこの技術が重要なのでしょうか。

AIエージェントが普及するにつれ、機密データを外部に渡すことなく処理したいというニーズが急増しています。

トークンであるFHEは、3週間で540%以上という急騰を記録した後、現在は約0.1ドル付近で調整局面に入っています。

取引量は依然として高水準を維持しており、ソラナ（SOL）上のAIエージェントとの相互運用性を実現する戦略的提携も進行中です。

プライバシー重視の潮流が続く限り、仮想通貨1000倍の可能性は十分にあるでしょう。

Flux：分散型クラウドの巨人が割安圏に

2つ目の注目銘柄は、Flux（FLUX）です。

1万3500以上の分散型ノードを世界中に展開し、最大級の分散型クラウドインフラとしての地位を確立しています。

Web3やAI分野では、中央集権的なクラウドサービスへの依存がリスクとして認識され始めています。

現在のトークン価格は0.11ドル前後。

数週間前には0.3ドル台で取引されていたことを考えると、約63%の下落となります。

この価格差は、技術的な反発を狙うトレーダーにとって魅力的なエントリーポイントに映るかもしれません。

ICO仮想通貨を探している投資家にとっても、検討に値するプロジェクトといえます。

Bitcoin Hyper、1000倍狙える仮想通貨として浮上

3つ目に紹介するのが、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

ソラナ仮想マシン（SVM）を活用したビットコインのレイヤー2ソリューションとして、いま最も資金を集めているプロジェクトの一つといえます。

プレセールでの調達額は3000万ドルを突破しました。

注目すべきはクジラによる大型購入が連続している点です。

直近12時間だけでも1万1000ドル超の購入が確認されており、過去には50万ドル超、37万ドル超、8万9000ドルといった大口取引が相次いでいます。

大口投資家が本格的な蓄積フェーズに入ったことは明らかです。

ユーザーがBTCをCanonical Bridgeに預けると、レイヤー2上で同量のラップドBTCが発行されます。

この環境ではソラナ並みの処理速度—最大6万5000TPS—で取引が可能となり、DeFiやdAppsへの参加も実現します。

重要なのは、最終決済がビットコインのレイヤー1に記録される点です。

セキュリティを犠牲にすることなく、スケーラビリティを確保できる設計になっています。

現在のトークン価格は約0.0135ドル、ステーキング報酬は約43%のAPYが提供されています。

プレセールは2025年第4四半期の終了を予定しており、その後はUniswapおよび複数の中央集権型取引所への上場が見込まれています。

仮想通貨1000倍の可能性を秘めた銘柄として、詳細はBitcoin Hyper公式サイトで確認できます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。