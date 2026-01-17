Pump.funが週間27%上昇｜クジラ爆買いのミームコインが急浮上

This content is provided by a sponsor

ソラナ基盤のミームコイン作成プラットフォームPump.funが16日、週間で27%の上昇を記録しました。

ミームコイン全体の時価総額は今月だけで510億ドルを突破しており、投資家たちの関心は次なる爆発的プラットフォームへと向かっています。

こうした中で、世界最強のセキュリティを誇るビットコイン（BTC）上に同様の環境を構築しようとする新たな動きが、大口投資家の注目を集めています。

Pump.funの復活が示唆、ミームコイン新時代へ

ソラナ（SOL）を基盤とするミームコイン・ローンチパッド「Pump.fun」が、再び市場の主役に躍り出ています。

技術的な知識がなくとも数分でトークンを発行できるこのプラットフォームは、2026年序盤のミームコイン市場を強力に牽引しています。

独自トークンのPUMPは直近7日間で27%急騰し、24時間の取引高は12億ドルという驚異的な数字を叩き出しました。

この勢いは、2024年から続くミームコインのスーパーサイクルが、より洗練された形で再燃していることを示しています。

かつては投機的な側面が強かったですが、現在の市場はコミュニティの結束力やプラットフォームの収益性を重視する傾向にあります。

しかし、将来性が高いソラナ一強の状況に変化の兆しが見え始めています。

投資家たちは、より強固な基盤を持つネットワーク上でのエコシステム構築を望んでおり、その矛先は仮想通貨の王様であるビットコインへと向けられています。

ビットコイン上で稼働する次世代ローンチパッド

もしPump.funのような利便性の高いプラットフォームが、ビットコインの強固なセキュリティと統合されたら何が起きるのでしょうか。

この問いに対する答えとして、現在開発が進んでいるのが最速のレイヤー2ソリューション、Bitcoin Hyper（HYPER）です。

Bitcoin Hyperは、ソラナ仮想マシン（SVM）の圧倒的な処理速度を、ビットコイン・ネットワーク上で実現することを目指しています。

従来のビットコインレイヤー2が抱えていた速度と手数料の課題を解消し、ビットコインを資産の保存手段から活発な取引プラットフォームへと進化させる可能性を秘めています。

この環境では、すべての取引がゼロ知識証明を通じてビットコインのメインネットに紐付けられます。

ユーザーはソラナ並みの高速環境で取引を楽しみつつ、ビットコインの比類なき安全性を享受できると期待されています。

専門家たちは、このインフラが完成すれば、ミームコイン市場はカジノ的な投機から、より信頼性の高い金融システムへと脱皮すると予測しています。

3000万ドル調達、クジラが12時間で8.9万ドル超を投入

こうした技術的期待感を背景に、Bitcoin Hyperへの資金流入が加速しています。

プレセールの累計調達額はすでに3070万ドルを突破しており、市場の期待値は最高潮に達しています。

特筆すべきは、大口投資家であるクジラの活発な動きです。

最新のデータによると、直近12時間で、ある投資家が約8万9550ドル相当のHYPERを公式サイトから直接購入したことが確認されました。

さらに木曜日には、合計600万以上のHYPERトークンが一気に買い上げられるなど、プレセール終了を目前に控えた駆け込み需要が急増しています。

現在の価格は1トークンあたり0.013585ドルに設定されていますが、この価格で購入できる時間は残り10時間を切っています。

クジラたちが巨額の資金を投じている事実は、Bitcoin Hyperが今後のミームコイン市場において、ビットコイン版Pump.funとしての地位を確立する可能性が高いと言えます。

Disclaimer: この記事はスポンサー提供です。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツの正確性、品質について推奨せず、一切の責任を負いません。読者は言及されている企業との取引前にご自身で十分に調査してください。掲載情報は法務、税務、投資、金融アドバイスを意図しておらず、そのように解釈すべきではありません。暗号資産投資は非常に高リスクで、現物・レバレッジなどいずれの取引形態においても資金を失う可能性があります。Coinspeakerは当ページに掲載されているコンテンツにより生じた直接的・間接的な損害について一切責任を負いません。